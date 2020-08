Mammai zem vēdera ūsas un tētim lielāks... Atbildes uz intīmākajiem bērnu jautājumiem

Zināms, ka pirmsskolas vecuma bērni ir lieli kāpēcēni. Īpaši mokoši vecākiem ir atbildēt uz jautājumiem, kas skar dzimumattiecības, un izskaidrot intīmo orgānu nozīmi. Dažreiz bērnu zinātkāre aiziet tik tālu, ka iedzen strupceļā pat pašu aukstasinīgāko pieaugušo. Tāpēc labāk gatavoties jau laikus...

Portāls "Parents" piedāvā gatavas atbildes, kā pienācīgi un bez kautrēšanās reaģēt uz bērnu neveiklajiem jautājumiem. Šie pieci jautājumi patiešām var šķist mulsinoši.

Kad bērns uzdevis intīmas dabas jautājumu, psihologi rekomendē sekot šādam plānam:

nekrist panikā, nesarkt un nemelot;

nemēģināt atgaiņāties ar stāstiem par kāpostiem un stārķiem – runāt tikai patiesību;

paskaidrot iespējami vienkāršāk, adaptējot informāciju atkarībā no bērna vecuma.



Bet nu no teorijas pie prakses! Lūk, iespējams, pieci visneērtākie bērnu jautājumi un atbilžu varianti uz tiem!

Kā bērniņš uzradās mammas vēderā?



Nevajag cerēt, ka klasiskais bērnu jautājums: "Kā rodas bērni?" tevi neskars. Ja ģimenē gaidāms otrs mazulis, mammas augošais puncis diezin vai atstās vienaldzīgu bērnu, kurš ir tik kārs pēc jaunām zināšanām. Esi gatavs tam, ka kādudien bērns tev palūgs izstāstīt visu detaļās, tieši kā gaidāmais brālītis vai māsiņa uzradies mammas vēderā.

Ko atbildēt? Lai bērnam izskaidrotu, kā rodas bērni, ir jāņem vērā viņa vecums. Jaunākus bērnus, visticamāk, apmierinās atbilde: "Mazulīti kopā radīja mamma un tētis" vai "Tētis iedeva mammai sēkliņu, ko sauc par spermu. Šī sēkliņa palīdzēja mammas iekšienē esošajai šūniņai izveidoties par mazulīti". Ja bērns pieprasa visu uzzināt sīkumos, labāk to viņam izstāstīt. Citādi to izdarīs kāds cits. Un, iespējams, izteicienos, kuri tev diezin vai patiks. Galvenais šajā lietā – nemulst. Ja vārdi "maksts" un "dzimumloceklis" ar lielām grūtībām tev nāk no mutes, dari visu iespējamo, lai bērns to nepamanītu. Ja vecāki kautrējas runāt par tādām, būtībā dabiskām lietām, tad arī bērns tās uztvers kā kaut ko nepieņemamu. Mierīgi paskaidrojumi, tieši pretēji, palīdz visiem ātrāk pārslēgties uz citu tēmu.

Kāpēc mammai ir tik liels dibens?



Bērni pavada daudz laika, salīdzinot sevi ar pieaugušajiem. Un viņu vērību var tikai apskaust. Nevajag līdzīga satura jautājumus uztvert kā aizvainojošus – bērns nepavisam negribēja tevi aizvainot. Tavs mazulis tikai veicis novērojumus un nosaucis tos sev saprotamos izteicienos.

Ko atbildēt? Uz šo jautājumu var atbildēt aptuveni šādi: "Kad meitene kļūst par sievieti, viņa kļūst apaļīgāka". Vai pajokot: "Uz tāda dibena ir ļoti ērti un mīksti sēdēt!"

Kāpēc tēta dzimumloceklis ir lielāks nekā mans?



Acīmredzot, izmēram ir nozīme, pat ja tev ir tikai pieci gadi... Jau ap četru gadu vecumu bērniem ir izveidojusies tā dēvētā dzimumidentitātes personība. Šajā brīdī bērns jau precīzi zina, pie kāda dzimuma viņš pieder un kā viņš atšķiras no pretējā dzimuma. Ir pilnīgi dabiski, ka zēni identificējas ar tēviem un cenšas tikt skaidrībā, kāpēc viņi izskatās citādi.

Ko atbildēt? Lai gan šis jautājums par dzimumlocekļa izmēru var ievest strupceļā, taču var būt atjautīgs un atbildēt aptuveni šādi: "Tavs dzimumloceklis aug tieši tāpat, kā rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas. Tā kā tētis ir pieaugušais, visas ķermeņa daļas ir lielākas, nekā tev patlaban, kamēr esi mazs."

Kas pa aukliņu (ieliktnīti) mammai ir starp kājām?



Nereti bērni mammu pavada it visur, pat ejot uz tualeti. Un dažreiz var būt neiespējami noslēpt pierādījumus, ka mammai rit kritiskās dienas jeb menstruācijas. Nepazīstami sieviešu higiēnas priekšmeti, protams, var raisīt daudz jautājumu. Ja bērns uzstāj, labāk viņam pateikt visu, kā ir, neiedziļinoties nevajadzīgās fizioloģiskās detaļās.

Ko atbildēt? "Pieaugušām sievietēm reizi mēnesī tek asinis, bet tas nepavisam nav sāpīgi. Tas nozīmē, ka sievietei ir iespēja tikt pie bērniņa". Ja nedaudz vecākam bērnam ar šādu izskaidrojumu nepietiek, var papildināt: "Sievietes vēderā katru mēnesi nobriest olšūna. Ja tā satiekas ar tēta sēkliņām, rodas bērniņš. Ja nē, tā izdalās ar asinīm."

Kāpēc mammai zem vēdera aug ūsas?



Patiešām, visiem bērniem bez izņēmuma ķermeņa apmatojums raisa ļoti dzīvu interesi. Un viņi par to vēlas uzzināt vairāk. Starp citu, tāpat kā pieaugušie. Neticami, bet pat 21. gadsimtā zinātnieki joprojām nespēj ar simts procentu precizitāti pateikt, kāpēc cilvēkam ir kaunuma un aksilārais apmatojums. Teorijas ir dažādas, bet šoreiz tās neaplūkosim.

Ko atbildēt? Mūsu laikos, kad praktiski viss apmatojums uz ķermeņa tiek uzskatīts par nevēlamu, atbildēt uz šo bērnu uzdotu jautājumu var būt sarežģītāk. Jo viena sieviete var atšķirties ar blīvu apmatojumu, kamēr cita – bez neviena lieka matiņa. Var sacīt: "Jo pieaugušāks cilvēks, jo vairāk apmatojuma parādās uz ķermeņa. Kad tu izaugsi, arī tev tāds parādīsies". Var piebilst, ka pieaugušie bieži vien ar dažādiem paņēmieniem apmatojumu uz ķermeņa likvidē, lai būtu vieglāk ievērot higiēnu un uzturētu tīrību.

