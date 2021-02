"Mammu, drīkst, es ieiešu āliņģī?" šādus vārdus es dzirdēju no gadus desmit vecas meitenes savulaik kādā pirtnieku mācību seminārā ziemā. Mamma, pirtniece un mediķe, bērnu pieskatot, atļāva iet āliņģī. Šajā rakstā iepazīstinām ar ģimenēm, kuru atvases iet ziemīgajā ūdenī un vārtās sniegā. Runājam ar fizioterapeiti, pirtnieci, ārsti un rūdīšanās skolas vadītāju par guvumiem no šādas nodarbes un to, kādās niansēs jābūt vērīgiem. Visi atzīst, ka ne jau pašas peldes dēļ viņi iet ūdenī, – tas ir pavisam kas cits, kas tajā saista!

Līga Zelmene-Laizāne ir trīs bērnu mamma, PEP mamma un supervizore. Viņa un vīrs Aigars Laizāns piecarpus gadus iet ūdenī ārā arī ziemā, un šobrīd viņu pēdās seko meitas – 15 gadus vecā Līva un septiņgadīgā Tīna. 11 gadus veco dēlu Ralfu tas nesaistot, un tas tiek respektēts. Līga stāsta: “Nodoms iet aukstā ūdenī peldēt man nāca spontāni – 2015. gada 14. augustā bija sālsmaizes ballīte jaunajā mājā, kas atrodas starp Gauju un Vecgauju. Tajā dienā pēc peldes es burtiski dzirdēju sevi sakām: “Es gribu pamēģināt peldēt katru dienu. Nez, cik ilgi tas man izdotos?” Vīrs tikpat spontāni pievienojās eksperimentam. Nebiju neko par to pētījusi, nekā gatavojusies.

Jā, drīz vien pienāca rudens un no rītiem bija auksts, un reizēm es zaudēju entuziasmu. Bet, kad redzēju vīra izkarinātās peldbikses – viņš jau septiņos no rīta bija nopeldējies –, sajutos iedvesmota. Pirmā gada ziemā, sākoties “lielajiem mīnusiem”, es jau kļuvu ziņkārīga, cik ilgi izturēšu. Vienrīt vīrs bija peldējis –28 grādu aukstumā. Līdz Vecgaujai jāiet vien 50 metri. Sarunāju ar sevi – ja varēšu aiziet, bet negribēšu līst ūdenī, varu to nedarīt. Bet aizgāju un turpināju to piedzīvot. Lielais sals manī audzināja vēl lielāku gribasspēku,” atmiņās dalās Līga.