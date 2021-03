Man nepatīk spēlēties ar bērnu. Vai esmu briesmīga māte?

Vēl vairāk – es nezinu nevienu no savas paaudzes, kurš būtu varējis tā pieiet pie vecākiem.

Toties man atmiņā vienmēr ir stāsti par to, kā man "tika no mammas vai vecmammas" par to, ka pārāk skaļi šķirstīju žurnālu stūrī vai nenovācu savas mantas pēc spēlēšanās kastē.

Vienu manu draudzeni rāja par to, ka viņa pa istabu tāpat vien pastaigājās – bez grāmatas! "Vai tu izaugsi par sētnieci?" Citai bija aizliegts mājās spēlēties ar suni: "Trokšņosiet uz ielas. Apģērbies, ņem siksniņu, lai septiņos būtu mājās un te nemaisītos mums pa kājām."

Mēs jau zinām, ka esam pirmā paaudze, kas tērē tika daudz naudas bērnu labā, veltām daudz laika viņu attīstībai un izglītošanai, rūpējamies par bērnu veselību tā, kā mūsu vecākiem, kur nu vēl vecvecākiem, nerādījās ne sapņos (sāp zobs – tevi ved pie zobārsta to izraut, nesāp – ko tur iet. Tagad ir tāda un šāda aprūpe, zobu higiēna divreiz gadā un ortodonts no sešiem gadiem, ka tikai nepalaist garām nepareiza sakodiena veidošanos).

Par "seniem laikiem" un pacietīgiem vecākiem







Foto: Pexels.com

Ir īstais laiks atzīties, ka mēs bieži vien nespējam baudīt spēlēšanos ar bērniem, jo mums pašiem kā bērniem nav bijušas spēles pieredzes ar vecākiem. Lai pagaidām tas ir darbs. Katrs atrod spēkus šim darbam, kad var, un ja neatrod – nevajag sev pārmest.

Par spēli ar bērnu var kalpot trauku mazgāšana, salātu griešana, pakaļdzīšanās pa paklāju (starp citu, lielisks veids, kā mazināt stresu un aizkaitinājumu). Tavam bērnam nebūs atņemta bērnība vai viņš netiks ļoti traumēts, pa ja tu ļoti slikti tēlo transformeri vai neatceries, kā sauc mazo zirdziņu "Mazajā ponijā".

Visticamāk, neviens tuvākajos 20 gados tev nepateiksies par spēlēšanos. Ja nu vienīgi bērni to izdarīs tad, kad paši kļūs vecāki un viņi varēs ar saviem bērniem spēlēties viegli un nepiespiesti.

Kad es pusstundu skraidu aiz meitas pa dzīvokli, iztēlojoties, ka esmu jūras leopards, kurš grib noķert pingvīnu, bet pēc tam tomēr apsēžos iedzert tēju un pastrādāt pie datora, meita iekāpj uz krēsla un man uz pleciem un neapmierināta saka: "Mammu, tu nekad ar mani nespēlējies. Tu tikai sēdi pie datora un raksti savus muļķīgos rakstus! Un dzer savu tēju. Kā tāda akvārija zivs! Bet man vajag tavu uzmanību, kas tu nesaproti? A-e-e-e-e-, b-z-z-z-, tju-tju-tju! To tev saka pingvīniņš, kurš pazaudēja mammu! Pingvīniņš cieš!"

Es izelpoju, noņemu cietēju pingvīniņu no galvas un saku meitai: "Tu zini, mana mamma nekad ar mani zeķubikšu balsī, kuras meitenīte grib vilkt kājās un kuras apvainosies, ja tās pēc vilšanas nenoliks vietā. Mana mamma vienkārši vienkārši man stingri norādīja uzvilkt zeķubikses vai tās nolikt vietā."

"Tie taču bija senie laiki, mammu!" saka mana meita. "Tagad taču ar bērniņiem spēlējas! Un tev jāpārvēršas par jūras leopardu. Bet tavu datoru mēs noslēpsim, lai tas nemaisītu mums spēlēties."

Un tad es ieleju sev vēl tēju. Un domāju – mēs tomēr esam vēl pacietīgākā vecāku paaudze. Agrāk tā nebija.