'Manam bērnam ir tikai Dauna sindroms – viņš var iet, skriet. Bet visgrūtākā bija neziņa'

Lūk, es toreiz sēdēju gaitenī un sapratu, ka manam bērnam ir tikai Dauna sindroms – viņš var iet, skriet, varēs pats paēst un apģērbties. Viņš ies skolā, mācīsies rakstīt savu vārdu un, ja labi paveiksies, varēs arī strādāt.

Tad arī es sāku tā pa īstam "pieslēgties". Pamazām mūsu ikdiena sakārtojās – atradām labus speciālistus, pieteicāmies dažādos Eiropas projektos. Pa solītim vien izdevies nonākt pie spēcīgiem profesionāļiem, kuri palīdz Madaram augt par ņipru un prātīgu zēnu un palīdz viņam varēt. Un palīdzēt (nevis pieprasīt) varēt ir vērtīgākais, ko esmu ar dēlu iemācījusies.



Vēl iemācījos, ka vislabāk savus bērnus var atbalstīt vecāki, kas nepazaudē paši sevi – un nav no svara, ko vecāks izvēlas sev par labu esam, ir no svara, vai viņš atļaujas būt. Ilgi, ilgi ļāvos vainas sajūtai par to, ka esmu izvēlējusies strādāt un studēt, aizsūtot bērnu visparastākajā dārziņā. Labai mammai taču būtu jāpaliek mājās un jāziedo sevi visu bērnam…

Iemācījos ieraudzīt tos, kam vajadzīga palīdzība. Iemācījos uzsmaidīt cilvēkiem, kam citkārt būtu gājusi garām. Iemācījos, ka viens mazs cinītis tiešām apgāž lielu vezumu, ja tikai pats no sevis nenobīstas. Un vēl, un vēl.