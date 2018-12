Mazā ūdenszāle jeb ļoti aktīvs bērns: kā viņam palīdzēt apmierināt zinātkāri

"Nedrīkst, tas ir netīrs! Neaiztiec, savainosies!" Lai cik daudz nebūtu aizliegumu, zinātkārais bērns vienalga ķers visu, kas būs atrodams viņa redzeslokā. Kamēr bērni apgūst apkārtējo vidi, pieaugušajiem vajadzētu bruņoties ar pacietību.

Bērnu psiholoģe Anna Larionova portālā "Parents" sniedz padomus, kā labāk rīkoties vecākiem, kuru bērnu var raksturot "ļoti aktīvs". Viņa arī piedāvā vairākas īpašas nodarbes tieši šādiem aktīviem mazuļiem, par kuriem mēdz teikt arī "īsta ūdenszāle".

Viesistabā bērnu īpaši aizrauj grāmatas, diski… Lielveikalā viņš no plaukta rauj un met zemē visu, ko vien var aizsniegt, sēžot iepirkuma ratiņos. Kopš laika, kad bērns ir iemācījies staigāt, viņa vecāki lielu daļa laika izpilda policistu lomu. "Jānis ir absolūti nenogurdināms un vienmēr gatavs jauniem "varoņdarbiem". Es viņam sekoju ik uz soļa, lieliski saprotu, kā tas izskatās no malas, bet vienkārši nezinu, ko vēl iesākt," žēlojas kāda pusotru gadu veca zēna mamma. Un gan jau viņas teiktajam var pievienoties daudz citu vecāku, kuri audzina līdzīga vecuma mazuļus. Starp citu, pediatri šādu nemierīgu bērna uzvedību uzskata par pilnīgi dabisku, norāda psiholoģe. Turklāt šāda uzvedība ir vēstnesis, ka norit normāla bērna psihomotorā attīstība.

Ja bērns vecumā no gada līdz diviem gadiem uzvedas klusu, sēž vienā stūrī un ne par ko neinteresējas, tieši tas ir iemesls uztraukumam, nevis priekiem. Nemierīgam temperamentam un nerimstošām alkām visu laiku kaut ko darīt arī ir savs izskaidrojums. Tas palīdz domāšanas attīstībai un jūtu pamodināšanai. Polīnai, piemēram, patīk rakņāties puķu podos un kaķa tualetes kastē ne jau tāpēc, lai nokaitinātu mammu. Tādā veidā viņa saņem jaunu informāciju par pasauli. Kopš pašas dzimšanas bērna galvenās sajūtas rodas no pieskārieniem, tieši ar to palīdzību bērnam veidojas kontakts ar pasauli. Bērniem vienmēr ir interesanti pieskarties dažādu sajūtu lietām: gludām, mīkstām, siltām, mitrām, veidotām no koka, stikla… Viņi veic taktilo izlūkošanu, lai labāk izpētītu realitāti un pielāgotos tai. Nepārspējamā vēlme pieskarties itin visam apogeju sasniedz brīdī, kad viņi sāk patstāvīgi pārvietoties.