Mazais agresors jeb Kāpēc zēniem patīk kauties

Mājās apsaukājas, bērnudārzā kaujas, sapņo par ieročiem, lai citus varētu iebiedēt. Mamma ir šokā, tētis – sajūsmā. Kādēļ zēni dažreiz mēdz uzvesties tik vētraini, cik svarīgi ir ļaut agresijai izpausties un kādu noslēpumu sevī slēpj rotaļu ieroči?

Atbildes uz šiem jautājumiem portālā "Parents" sniedz psiholoģe, vairāku grāmatu un rakstu par psihiskās attīstības diagnostiku un korekciju autore Marina Berdiševa.

Vīrieši jau izsenis bija radīti mednieku, zvejnieku, sagādnieku un karavīru lomai. Un pagaidām evolūcija šo kursu vēl nav atcēlusi. Jau bioloģiski karotāja lomai vairāk gatavi ir zēni, nevis meitenes. Vismaz pagaidām, akcentē psiholoģe.

– Zinātne apstiprina, ka zēni no dabas ir vairāk agresīvi?

Jā. Parasti pirmos signālus vecāki pamana jau divu divarpus gadu vecumā. Šajā vecumā zēni pirmo reizi sāk izrādīt agresiju. Viņus burtiski "velk" ne tikai pakauties un pagrūstīties, bet viņi dievina provocēt apkārtējos, pārbaudīt tuvinieku izturību un pacietību. Bieži šajā vecumā puisīši izmanto rupju leksiku un aktīvi izmanto sliktus vārdus savā runā. Vecmāmiņa raud, tētis uzrota piedurknes, mamma krīt panikā. Un neviens nezina, ko ar šo agresiju iesākt.

Šajā rakstā atradīsi mammu ieteiktas metodes mazo rupeklīšu pārmācīšanai.

– Bet kā tad ar to cīnīties?

Cīnīties nevajag. Tāda uzvedības forma ir norma. Ja zēns nekādi neizrāda agresiju, lūk, tas jau ir aizdomīgi. Šajā gadījumā ir visai ticami divi izskaidrojumi. Vai nu viņam ir agresīvas fantāzijas, vai arī viņš kaļ lielus plānus un slepus tos realizē. Piemēram, izrāda cietsirdību pret jaunākiem bērniem, kad pieaugušie neskatās. Bet, ja zēns atklāti izrāda agresiju, tad nav iemesla uztraukties. Tieši pretēji, var tikai priecāties par dēlu, jo viņa psihiskā attīstība iet pareizo ceļu.

Apspiest no dabas doto agresiju var tikai ar spēku vai iebiedēšanu, bet tas var novest pie sadistiskām novirzēm, biežāk – pie cietsirdīgas attieksmes pret jaunākiem bērniem, brīdina speciāliste.

Šeit vari palasīt un iesaistīties diskusijā "Cālis" forumā par šo tematu – puika ir agresīvs.

– Jums piekritīs nebūt ne visas bērnudārzu audzinātājas un vēl jo vairāk vecāki tādiem bērniem, kuriem periodiski parādās "veselīga" zēnu agresija...

Tā patiešām ir problēma. Mūsu sabiedrībā pastāv aizliegums izrādīt negatīvās jūtas. Bet tas ir ceļš uz nekurieni. Zēniem agresija ir "jāatstrādā" Uz vienaudžiem. Un vislabākā vieta šim nolūkam ir bērnudārzs. Ir jāsaprot, ka kaušanās starp zēniem ir dabiskuma izpausme. Tā viņi mācās tikt galā ar savu agresiju, bet tam ir nepieciešams laiks. Noteikt "kaislību" intensitāti, saprast, kad ir jāapstājas, bet kad – "jāpiedod uguns" (jāpagrūž, jāapsaukājas, jāpiedraud), bērni to visu mācās pakāpeniski. Viens no galvenajiem socializācijas uzdevumiem ir izpratne par rāmjiem un cēloņsakarību, ja tu izvēlies agresijas ceļu. To bērns var īstenot tikai bērnudārzā.

– Kā rīkoties, ja bērns apmeklē tikai attīstošo nodarbību centru?

Tad būs grūtāk. Ja vecāki bērnu ved tikai uz pulciņiem, nekādu negatīvu izpausmju parasti nav. Jo katru reizi, atnākot uz nodarbībām, bērns atrodas vienā un tajā pašā iepazīšanās stadijā. Apskatās, novērtē situāciju, atceras, kurš šodien atnācis, kurš – nē, kā kuru sauc. Jā, un arī ar pedagogiem ir tīri profesionālas attiecības: nekāda stingrā toņa un apsaukšanas – un aiz durvīm taču mamma sēž. Šādam bērnam vienkārši neizveidojas nākamā stadija, kas ir raksturīga tikai dzīvei barā: kad viņš var gan sevi parādīt, gan realizēt savas ierastās uzvedības formas, saņemot par to "pa cepuri", ja vienaudži neizdabā.