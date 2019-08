Mazais plikadīda. Kāpēc bērniem patīk skraidīt apkārt kailiem

Ne viena māmiņa vien ir piedzīvojusi reizes, kad tu saģērb mazuli, lai dotos pastaigā, uz mirkli novērsies un, kad pagriezies pret bērnu, viņš jau paspējis veikli izģērbties. Iespējams, tavam bērnam ne tikai nepatīk ģērbties, bet viņš dod priekšroku skraidīt pa māju plikiņš. Kad tā ir normāla mazuļa uzvedība, bet kad vecākiem par to vajadzētu sākt uztraukties?

Bērns katru dienu apgūst jaunas prasmes. Dažas lietas viņam ir vieglāk iemācīties, bet citas grūtāk. Neatkarīgi no tā, katra jaunapgūtā lieta viņa dzīvē ir sasniegums. Par tādu var uzskatīt arī prasmi pašam saģērbties vai noģērbties. Kognitīvi biheiviorālā terapeite Katrīna Strode portālam "Cālis" reiz skaidroja, ka līdz noteiktam vecumam bērns māk tikai izģērbt sevi un tikai pēc tam iemācās apģērbties. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mazuļi bieži vien izģērbj lelles, pārvēršot savu mantu plauktu par nūdistu pludmali. Vairāk par to, kāpēc bērni izģērbj lelles, lasi šajā rakstā.

Tad, kad mazulis ir apguvis prasmi paša spēkiem novilkt drēbes, viņš nevar sagaidīt, kad šo prasmi nodemonstrēs arī citiem, portālā "Bundoo" skaidro pediatre Krisija Riversa. Bērniem, kas ir komunikablāki, atvērtāki un draudzīgāki, var parādīties vēlme izrādīt savas jaunās prasmes pat tad, ja mājās ir ciemiņi, jo arī viņiem jāredz jaunapgūtais.

Otrs iemesls, kāpēc mazuļiem patīk būt kailiem, ir tāpēc, ka viņi šādi jūtas vislabāk. Viņiem patīk sajust apkārtni – vēju, mammas pieskārienus, dīvāna audumu, gultasveļu un citas lietas uz savas ādas. Ir bērni, kuri drēbēs jūtās neērti. Nereti viņus kaitina pat mazākās lietas, piemēram, zeķes, krekla birka vai cimdiņi. Bērnam vissvarīgākais ir komforts, tāpēc tas izvēlas to, kas liek viņas justies visērtāk. Taču, ja tev šķiet, ka mazais labāk izvēlas staigāt apkārt plikiņš, tāpēc, ka viņam ir ļoti jūtīga āda, Riversa iesaka vērsties pēc palīdzības pie sava pediatra. Ārsts varētu ieteikt nomainīt dažas skapī atrodamās sintētiska materiāla drēbes, bet dabīgāka auduma lietām.

Ir svarīgi saprast ne tikai kāpēc mazais dod priekšroku skraidīt apkārt puspliks, bet arī, kā reaģēt situācijās, kad bērns negaidīti sevi sāk izģērbt. Kā jau iepriekš tika minēts, mazais var nolemt atbrīvoties no drēbēm jebkurā laikā un vietā, pat tad, ja ciemos ir sabraukuši radi un tuvākie draugi. Riversa skaidro, ka vecākiem šādās situācijās vajadzētu izvairīties asi reaģēt un likt bērnam piesegt plikumus. Šāda vecāka reakcija var apbēdināt bērnu, jo viņš nesaprot, kāpēc mamma ir dusmīga, ja es tikai gribēju viņai parādīt, ko protu. Vislabāk šādā situācijā būtu saglabāt pozitīvu attieksmi, tādā veidā parādot, ka prast izģērbties ir tikpat svarīgi, kā apgūt prasmi apģērbties. Riversa atklāj, ka šāda attieksme varētu samazināt bērna vēlmi izģērbties.

Portālā minēts, ka daudzi vecāki bērna ikdienā ievieš laiku, kad viņš var staigāt pa māju, dārzu vai rotaļāties pliks vai apakšveļā. Ja bērna kailums tev nesagādā problēmas, tad vari noteikt konkrētus laikus, kad mazais var būt neapģērbts, piemēram, 10 minūtes pirms došanās vannā.

Galvenais atcerēties, gluži kā visas citas attīstības fāzes, arī šī ir pārejoša. Neliels mirklis pacietības, iecietības un sapratnes, un tavs bērns jau būs ticis no drēbju vilkšanas nost līdz to vilkšanai mugurā.