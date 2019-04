Mazuļa veselībai bīstama situācija: kad saukt 'ātro palīdzību'

Par bērna drošību un veselību ir atbildīgi vecāki. Situācijās, kad mazuļa pašsajūta ir sasniegusi kritisku robežu, tieši viņi ir tie, kas nolemj – ir jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. To, kā zināt, kurās situācijās palīgā jāsauc ātrās palīdzības dienests, skaidro pediatre un "Rimi bērniem" eksperte Sanita Mitenberga.

"Pieaugušajiem jābūt vērīgiem un atbildīgiem par bērna drošību. Mazulis pats sevi nespēs pasargāt no traumām un nepateiks, ka jūtas slikti. Ja bērnam gadās piedzīvot kādu no šīm situācijām, jāziņo neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai," atgādina pediatre. Lūk, dažas no situācijām, kurās pēc palīdzības ir jāvēršas pie “ātrās palīdzības” mediķiem.

Ilgstoši šķidra vēdera izeja un/vai vemšana

Vemšana un caureja ir īpaši bīstama jaundzimušajiem. Tāpēc, ja tā piemeklē mazuli, kas jaunāks par trim mēnešiem, ir jāzvana neatliekamai palīdzībai. Ja bērns ir vecāks, palīdzība jāmeklē, ja vemšana vai caureja nerimstas, mazais atsakās no zīšanas, nedzer un ir novērojami tādi simptomi kā sagurums, apātija, miegainumus. Tāpat par organisma atūdeņošanos liecina mazuļa raudāšana bez asarām, sausa mute un ja pēdējo sešu stundu laikā nav bijusi urinācija. Ilgstoša caureja un vemšana ir sevišķi bīstama tiem bērniem, kuriem ir hroniskas slimības, piemēram, cukura diabēts.

Ja sāp ausis vai kakls

Reizēm arī ausu un kakla sāpes var būt tādas, ka labāk zvanīt ātrajai palīdzībai un nav laika gaidīt iespēju doties pie ģimenes ārsta. Kā noteikt, ka zīdainim sāp kakls? Viņam ir apsārtusi rīkle, mazulis atsakās no zīšanas, iespējams, papildus tam ir arī rejošs klepus. Pēc palīdzības pie “ātrās palīdzības” mediķiem jāvēršas, ja kakla sāpes pavada netipiska siekalošanās, ir augsta temperatūra, kas nekrītas, bērns nevar atvērt muti vai ja trīs dienu laikā nav mazinājies drudzis. Tāpat neatliekamai palīdzībai jāzvana, ja sāpes nepāriet pēc atkārtotas pretsāpju medikamentu lietošanas vai rajonā aiz auss parādās pietūkums, mazulim ir augsta temperatūra un zudusi apetīte.

Temperatūra virs 38,5 grādiem

Augsta temperatūra (mērīta padusē) zīdainim var būt bīstama. Tāpēc, ja termometra stabiņš sniedzas pāri 38 grādiem, nepieciešams slimniekam iedot viņa vecumam un svaram atbilstošu devu temperatūru mazinošu medikamentu. Bērnam var dot tikai tos temperatūru mazinošos medikamentus, kuri satur paracetamolu vai ibuprofēnu. Savukārt, ja temperatūra pēc zāļu lietošanas nemazinās vai tām ir tikai īslaicīgs efekts, labāk sazināties ar neatliekamo palīdzību. Tā jāmeklē arī gadījumā, ja vienlaikus ar temperatūru ir drudzis un ja mazulis atsakās uzņemt šķidrumu.