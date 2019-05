Lielās pilsētās augošie bērni ne vienmēr pamana gadalaiku maiņu, ja uz to nav aicināti palūkoties. Ieraudzīt izspraukušos pieneni starp Stabu ielas pagalmu bruģa klučiem un to atpazīt ir lieta, ko bērnam mācīt jau no pašas mazotnes. Citādus pastaigu maršrutus saviem "skolniekiem" - tā viņa pati dēvē savus audzēkņus - piedāvā skolotāja Ginta Ernštreite, kura izveidojusi arī Labas dzīves skolu DARA. Viņa arī piedāvāja arī "Cālis.lv" pievienoties šādai pirms pusdienu pastaigai kādā trešdienā.

Pilsētvidē dzīvojošam mazam bērnam, izejot ārpus mājām, ir svarīgi apgūt vienkāršās drošības lietas, lai bērns, izejot ārpus mājām, zinātu, ka tad, kad luksoforā deg sarkanā gaisma, jāpagaida uz ietves, bet, kad iedegas zaļā, var droši doties pār ielu. Teodors šīs lietas kopā ar Gintu jau ir apguvis un zina, un tagad pats patstāvīgi un droši pastaigājas lielo pilsētas namu ēnā, uzmanīgi vērojot skatlogus labajā pusē un tramvajus un mašīnas kreisajā pusē. Rokās abi sadodas vien tad, kad šķērso ielu. Bērnam ir ļoti svarīgi pašam regulēt savu tempu un sajust gājēju plūsmu pa ietvi, pašam ievērot distanci no braucamās daļas, un paredzēt citu gājēju kustēšanās virzienu. "Tā ir tāda mazo bērnu matemātika ar viņiem atbilstošiem loģikas uzdevumiem," norāda Ginta.

Galamērķis ir viena kvartāla attālumā no Teodora mājām, un ceļu, kā nonākt līdz iekšpagalmam, viņš jau kopā ar skolotāju un vecākiem ir iepazinis. Ginta pati pa pilsētu staigā kājām, tādēļ ir izpētījusi un zina visas noslēpumainās un bērnam draudzīgās vietiņas tuvākajā apkārtnē, kur ir vērts ielūkoties, lai ļautu Teodoram atraisīt pašam savu pētnieka dabu. "Kopā ar Teodoru es esmu atklājusi tādas lietas, uz kurām pat ikdienā nepaskatītos. Mēs iedvesmojam viens otru. Dodoties pastaigā ar bērnu, tas ir liels pluss, ka tu vari iet visur! Tērbatas ielā mums ir vairākas mīļvietiņas, mēs pētām arī grafiti, Teodors vienmēr ievēro interesantus zīmējumus uz namu sienām – vismīļākie zīmējumi viņam ir sirsniņas un žirafe. Arī tādā veidā Teodors iepazīst savām mājām tuvāko apkārtni, viņam rodas dažādas asociācijas ar vietām, un viņš saprot, kur atrodas – bērnam ir pieturas punkti, pēc kuriem viņš var orientēties vidē."