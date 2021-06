Mazulis un miegs. Kad sagaidīt pāreju no trīs uz divām diendusām

Diendusām zīdaiņu un mazu bērnu dzīvēs ir ļoti liela nozīme. Diendusu laikā bērni atpūšas, aug un attīstās. Bieži no vecākiem saņemu tādus jautājumus kā: "Cik diendusas nepieciešamas piecos mēnešos?", "Vai mans bērns ir gatavs pāriet uz divām diendusām?", "Kā to organizēt?".

Lielākā daļa zīdaiņu vecuma posmā no čeriem līdz sešiem mēnešiem guļ trīs diendusas. Trešās diendusas loma ir nedaudz uzkrāt spēkus līdz naktsmieram. Tā ir īsa, taču atjaunojoša. To mēdz dēvēt arī par spēka miedziņu jeb "power nap". Trešās diendusas garums ir aptuveni 30-45 minūtes, kas ir viens miega cikls bērnam. Kā zināt, ka bērns ir tam gatavs? Jāņem vērā, ka jebkura diendusu pāreja var šķist kā izaicinājums, taču man ir daži padomi, kā to vieglāk organizēt.

Kad sagaidīt pāreju no trīs uz divām diendusām

Parasti bērni ir gatavi atteikties no trešās diendusas vecuma posmā no sešiem līdz astoņiem mēnešiem. Tas, ja tavs bērns vienu dienu ir atteicies no trešās diendusas, nenozīmē, ka viņš ir gatavs no tās atteikties pavisam. Lai būtu pārliecināti par šo soli, būtu jāizveidojas tendencei. Ja bērns trešo diendusu neguļ jau aptuveni divas nedēļas, tad zini, ka tā vairs nav nepieciešama. Ja ievēro, ka bērnam ir grūtāk iemigt uz nakti, tad zini, ka trešā diendusa jau sāk traucēt un ir vērts apdomāt tās izlaišanu. Trešo diendusu ir viegli izlaist. Salīdzinot ar pirmajām divām diendusām, trešās diendusas miega kvalitāte ir viszemākā bērna ķermenim.

Padomi vieglākai diendusu pārejai:

Ņem vērā, ka bērns būs gatavs atteikties no trešās diendusas, ja pirmās divas būs stabilas un ilgas. Laba diendusa šajā vecumā būtu aptuveni no pusotras līdz divām stundām. Ja šīs abas diendusas kopā neveido aptuveni trīs četras stundas miega, atstāj trešo diendusu kā iespēju, lai pagulētu vēl pirms nakts miega.

Kad bērns piedzīvo diendusu pāreju, ieteicams organizēt agrāku naktsmieru. Tas palīdzēs izvairīties no pārguruma un citām ar miegu saistītām problēmām.

Šim procesam noteikti palīdzēs patstāvīgas iemigšanas spējas, kas miegu padara paredzamu un viegli ieplānojamu.

Ja tuvojas jau vakars, ņem vērā, ka veselīgāk būtu organizēt agrāku naktsmieru, nekā "iespiest" trešo diendusu. Miega kvalitāte būs pavisam cita – daudz labāka!



Sasniedzot astoņu mēnešu vecumu, ieteicams būtu koncentrēties uz divām stabilām diendusām un laicīgu naktsmieru.

Ņemiet vērā, ka izmaiņas prasa laiku, taču bērni tām ātri pielāgosies, ja tiks laicīgi reaģēts uz viņu vajadzībām.

Dace Cinava ir sertificēta zīdaiņu un bērnu miega konsultante, kā arī "Naktsmieram" dibinātāja. Guvusi miega konsultanta sertifikātu "Family Sleep Institute", Dace piedāvā konsultācijas un lekcijas par bērnu miegu, palīdz ģimenēm atrisināt ar miegu radušās problēmas, kā arī izglīto vecākus par veselīgiem miega paradumiem. Vairāk lasiet www.naktsmieram.lv.