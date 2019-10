Meita ļoti daudz un skaļi runā. Vai tā izpaužas uzmanības trūkums

"Meitai ir 10 gadu, viņa ģimenē ir vidējais bērns, mākslinieciska, pieradusi ļoti skaļi runāt. Pati to skaidro ar faktu, ka citādi viņai netiekot pievērsta uzmanība. Cenšamies pievērst uzmanību, bet runā daudz, un ne vienmēr izdodas uzklausīt. Kā viņu pārliecināt nerunāt tik skaļi un demonstratīvi?" pēc padoma portālā "Parents" taujā kāda noraizējusies mamma, kura atzīst, ka šāda meitas runas maniere viņu jau kaitina.

Atbild bērnu psiholoģe Nataļja Naumova:

"Meita ar savu uzvedību signalizē par savu bēdīgo stāvokli. Viņai trūkst pārliecības par to, ka viņa jums ir vērtīga.

Ģimenē ir trīs bērni. Attiecīgi, ir vecākais bērns, pret kuru visi attiecas kā pret pieaugušu, vecāko. Parasti vecākiem bērniem tiek atļauts kaut kas tāds, uz ko jaunākie pat var necerēt. Jā, vecākajam bērnam parasti tiek vismazāk uzmanības, bet viņam tiek vairāk atļauts, ir mazāk aizliegumu un vecāku kontroles. Pašam vecākajam ar to var būt nepietiekami, lai justos bezgalīgi laimīgs, bet jaunākās atvases parasti sapņo būt par vecākajiem bērniem ģimenē, un bieži vecāku attieksmi pret vecāko brāli vai māsu uzskata par netaisnīgu, salīdzinot ar sevi.

Vēl ir arī jaunākais bērns, kuru visi sargā un dievina. No vecāku puses pret šo bērnu ir lielāka iecietība. Visjaunāko vairāk žēlo, auklē, jā, un vienkārši vairāk laika pavada ar viņu kopā.

Bet vidējā bērna pozīcija ir visneaizsargātākā. Pēc trešā bērna piedzimšanas otrais "tiek gāzts no troņa". Tagad viņš atrodas kaut kādā nesaprotamā statusā. Ne visvecākais, ne galvenais starp visiem bērniem, un vienlaikus arī vairs ne jaunākais ģimenē. Pēc trešā bērna piedzimšanas no otrā bieži vien tiek gaidīta pateicība, un vecāki cer uz viņa altruismu. Vienā acumirklī no pozīcijas "mīļākais bērns" viņš "nokrīt" pozīcijā, kur uz kādu laiku viņam vairs nav nekādu privilēģiju.

Un kas gan atliek vidējam bērnam – šai meitenītei? Vai nu spēlēt "labas palīdzes mammai" lomu, vai sacelties un ar cīņu pieprasīt mīlestības apliecinājumus. Jūsu meita sev izvēlējusies otru taktiku: sacelties, pārkāpt noteikumus.

Jums nepatīk, ka meita skaļi runā. Un tas piesaista jūsu uzmanību. Tieši šāds triks piespiež jūs nemitīgi izteikt viņai aizrādījumus, skaidrot, ka viņa slikti uzvedas. Jums šāda uzvedība ir nepieņemama, bet tātad, Jūs emocionāli skaidrojiet meitai, kā jāuzvedas.

Meitenīte jums atklāti paziņo, ka Jūs viņu nedzirdat, ja viņa runā klusu. Viņai varētu būt radušās tādas domas, jo, iespējams, Jūs viņā klausāties bez emocijām, bet viņai tas ir sāpīgi. Audzināt trīs bērnus nav viegli. Katram no viņiem ir nepieciešama uzmanība, rūpes, bet vēl jau arī mājās ir darāmi visādi darbiņi. Daudzbērnu mammām dažreiz ir grūti pašām sev veltīt kaut 15 minūtes laika.

Kā palīdzēt meitai

1. Ir ļoti svarīgi veltīt laiku tikai sev, kaut vienu stundiņu dienā. Tas palīdzēs atjaunoties emocionāli, un tad arī parādīsies vairāk spēka, lai risinātu bērnu konfliktus. Un tā rezultātā varēsiet nokārtot savstarpējās attiecības ar visiem bērniem ģimenē.

2. Komunicējiet ar vidējo bērnu tā, lai būtu tikai divas vien. Katram bērnam ir nepieciešams veltīt kaut nelielu laiku, bet tikai divatā. Svarīgi, lai neviens nevarētu šajā mammas un bērna laikā patraucēt. Šis laiks ir jāpavada bez kritikas un ar virkni komplimentu. Labi būtu parunāt par jūtām, Jūsu un bērna pārdzīvojumiem, kas skar konflikta situācijas, ja tādas pastāv.

3. Atcerieties, ka bērnam ir svarīgi sajust atsaucību. Atvasei jebkādā veidā ir jāsaņem vecāku emocionālā reakcija. Nenostipriniet šo negatīvo faktoru. Centieties rāties mierīgi, bet slavēt – emocionāli. Tad noteikumu pārkāpšana nebūs vairs izdevīga.

4. Sekojiet sev līdzi. Palūkojieties uz sevi un vīru, vai jums izdodas vienādi stipri mīlēt visus savus bērnus? Vai jūs kādu no viņiem neuzskatāt par mīļāku? Pretējā gadījumā būs spēcīgs naidīgums starp bērniem.

5. Slavējiet no sirds. Lai tas kļūtu par ieradumu, katru no bērniem pirms došanās nakts mierā jāpaslavē ar trīs līdz pieciem komplimentiem. Runājiet par to, cik daudz laba katrs no bērniem šodien paveicis. Tas viņiem ļaus sajusties svarīgiem."