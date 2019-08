'Meita sarunājas ar savu atspulgu' – ko par to saka bērnu psihologs

"Mana piecus gadus vecā meita sarunājas ar savu atspulgu spogulī. Tā, it kā aiz stikla dzīvotu cita meitene, viņas draudzene – princese.

Jūlija stāsta viņai par multfilmām, kuras skatījusies, par to, kur pastaigājusies un ko ēdusi, smejas. Kad es viņai vaicāju, kas tā ir par draudzeni, viņa sakautrējas un maina tēmu. It kā jau mēs ar vīru bieži ar viņu sarunājamies, proti, viņai nevajadzētu būt uzmanības deficītam. Tiesa, tuvu draudzeņu Jūlijai nav, bet bērnu rotaļu laukumos viņa spēlējas ar citiem bērniem. Tas vispār ir normāli – sarunāties ar savu atspulgu?" pēc speciālista padoma portālā "Parents" taujā kāda mamma.

Atbildi sniedz bērnu un ģimenes psiholoģe Marija Konovalova:

"Iedomāta drauga parādīšanos šajā vecumā nevar saukt nedz par normu, nedz novirzi. No vienas puses, fantāzija šajā vecumā sit augstu vilni, tā ir nepieciešama lomu spēlēm un pilnvērtīgai attīstībai, bet no otras puses – iedomu draugs bieži vien liecina par emocionāla kontakta trūkumu ar vienaudžiem un vecākiem. Un runa nav par to, ka jūsu meita būtu apdalīta ar uzmanību, bet gan par to, ka tā var būt virspusēja. Bērns ne visu var izteikt, īpaši, ja nav pārliecināts, ka viņu sapratīs, novērtēs viņa pārdzīvojumu svarīgumu.

Veltiet meitai vairāk uzmanības, dariet kaut ko kopā, pacentieties nodrošināt pastāvīgu iespēju kontaktēties ar vienaudžiem, starp kuriem var parādīties arī kāds tuvs draugs, bet neceliet paniku. Ja bērna uzvedība un stāvoklis nerada iemeslu uztraukumam, attiecieties pret šo "draudzību ar spoguli" ar sapratni. Atcerieties, cik reižu jūs pati esat monologā runājusi ar savu atspulgu, trenējoties kādam ziņojumam, vai skaļi pārlasījusi dienasgrāmatu? Turklāt, skatoties spogulī, piecus gadus vecs bērns veic virkni svarīgu uzdevumu: iepazīst savu ķermeni, veido pašapziņu, papildina zināšanas par sevi, trenē mīmiku un žestus... Un tieši meitenēm pirmsskolas vecumā attiecības ar spoguli attīstās īpaši spilgti. Galvenais, lai šī komunikācija ar savu atspulgu būtu pozitīva, jo spogulis taču ir attieksmes pret sevi rādītājs."

Dažreiz iedomu draugi vecākiem ir labi sabiedrotie, lai labāk saprastu savus bērnus, jo viņš var signalizēt arī par problēmām ģimenē vai bērna emocionālajā pasaulē. Plašāk par iedomu draugiem jeb, kā nereti to dēvē, par Karlsona sindromu bērniem lasi šajā rakstā, bet te vari palasīt un arīdzan iesaistīties diskusijā "Cālis" forumā par iedomu draugiem.