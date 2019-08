Mēs guļam atsevišķi: kā gulēšana šķirti var uzlabot laulību

Gulēšana kopā ar mīļoto ir kļuvusi par vienu no attiecību simboliem, taču, ko darīt, ja laulības gultas dalīšana kādu iemeslu dēļ samazina tavu miega kvalitāti, kas ietekmē pašsajūtu, sniegumu darbā un arī attiecības ar laulāto? Šādās situācijās viens no risinājumiem ir gulēšana atsevišķi. Ko pāris no tā iegūst, kādos gadījumos vajadzētu padomāt par gulēšanu šķirti un kā par šo lēmumu paziņot partnerim, stāsta psihoterapeits Jānis Vītiņš.

Miegs ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Astoņas stundas miera pilna un cieša miega ir vidējais laiks, kas mums nepieciešams, lai smeltos spēkus jaunai dienai. Ja esi precējies, tad, visticamāk, pavadi savas naktis, guļot blakus laulātajam draugam. Gulēšana kopā ar partneri sniedz drošības sajūtu, tāpēc nereti, guļot vienā gultā, cilvēku miega kvalitāte uzlabojas. Taču ir pāri, kuriem laulības gultas dalīšana asociējas ar sliktu miegu, neizgulēšanos un piktu garastāvokli. Iespējams, tavs mīļotais krāc, naktī daudz spārdās vai viņam ir raksturīgi izplesties "zvaigznītes" pozā pa visu gultu, piespiežot tevi pie gultas malas. Lai kāds būtu iemesls, kāpēc gulēšana kopā ar mīļoto tev sagādā vairāk nepatīkamu sajūtu, nekā prieka, tam ir risinājums – gulēšana atsevišķi.

Daudziem gulēšana šķirti asociējas ar Holivudas filmās redzētajām ainām – viens no partneriem strīda karstumā paķer no gultas savu spilvenu un nolemj šo nakti pavadīt citā istabā. Taču gulēšana atsevišķi var būt ne tikai lieta, ko nolemjam darīt dusmu iespaidā, bet risinājums, kas uzlabos ne tikai tavu miegu, bet arī laulību.

"Miega kvalitāte ietekmē to, kādas būs attiecības," skaidro Vītiņš. "Sievietēm saticīgas attiecības palīdz uzlabot miega kvalitāti, taču vīriešiem ir tieši otrādi – labs miegs palīdz veidot saticīgas attiecības."

Psihoterapeits atklāj, ka pētījumi norāda – gulēšana kopā visvairāk ietekmē vīriešu miega kvalitāti. Viņi, pavadot naktis kopā ar savu mīļoto, guļ ilgāk un līdz ar to arī no rīta vēlāk mostas. Taču psihoterapeits piebilst, ka tas ir vairāk raksturīgs jauniem vīriešiem, kuriem ir zems trauksmes līmenis un vēl nav bērni, kas traucē miegu."Gulēšana kopā atstāj pozitīvu iespaidu uz cilvēkiem, kuriem tas patīk. Savukārt tiem, kuriem tas sagādā neērtības, var pat radīt jaunu traumu," viņš piebilst.