Mierīgas rotaļas mazuļiem fiziskās un emocionālās spriedzes mazināšanai

Dažreiz nepavisam nav viegli nomierināt mazuļus, kuri pārlieku satrakojušies un tā vien grib turpināt jautroties bezgalīgi. Lai mājās ieviestu klusumu un mieru kaut tikai uz stundiņu, portāls "Parents" piedāvā dažādas mierīgas nodarbes, kas palīdzēs mazuļiem samazināt fizisko un emocionālo spriedzi.

Relaksējošā rotaļa ar bumbiņu



Palūdz bērnam apgulties uz segas, dvieļa, plediņa – vienalga, un izstiepties. Paņem rokās nelielu gumijas bumbiņu un to virpini pa kāju pirkstiem, pēdām, kājām, ceļgaliem, gurniem, vēderu, krūtīm, pleciem, rokām, sejas, pieres, acīm, vaigiem... Katru reizi, pieskaroties kādai ķermeņa daļai, nosauc to. Pēc tam palūdz mazulim pateikt, kurai ķermeņa vietai esi pieskāries ar bumbiņu. Šāda nodarbe atslābina un uzlabo bērna zināšanas par savu ķermeni.



Cietais un mīkstais cilvēciņš



Bērns guļ uz muguras, rokas un kājas ir plati izplestas. "Paspēlēsim "cieto cilvēciņu"! Iespējami stiprāk sasprindzini kāju pirkstus, ikrus, gurnus, vēderu un rokas tādā veidā, lai tavs ķermenis kļūtu stingrs kā kociņš. Sažmiedz kulaciņus tik stipri, it kā tu gribētu kaut ko saspiest plaukstā. Bet tagad krasi atslābinies, lai tavs ķermenis kļūtu "mīksts" kā mīkla."



Iemigušais sapņotājs



Šī rotaļa tiek uzskatīta par visai klasisku līdzekli relaksācijai un tiek rekomendēta, lai bērnu nomierinātu pēc smagiem fiziskiem vingrinājumiem, ilgas peldēšanas vai nogurdinoša brauciena automašīnā. Lai palīdzētu bērnam atslābināties, pamēģini nodziedāt šūpuļdziesmu, citu maigu dziesmiņu, un to dari arvien klusāk un klusāk, un visbeidzot tikai melodiju dungo ar aizvērtu muti. Mazulis guļ uz muguras, izstieptās rokas pakāpeniski tiek pietuvinātas ķermenim: "Elpo dziļi, kā valis. Ieelpo dziļi, dziļi, pēc tam izelpo caur muti vai caur degunu, kā vēlies. Nekusties kādu laiku, klausies tikai savu elpošanu."



Klauns



Pēc vingrinājumiem ķermenim pārej pie sejas: "Aizver acis un sasprindzini visus sejas muskuļus, pamēģini ar plecu – vispirms vienu, tad otru – aizsniegties līdz zodam. Pašķobi sejas grimases kā klauns, plati atver muti, izbāz mēli un skaļi nožāvājies. Pēc tam atslābini seju un aizver acis."

Nakts



Bērns uzliek rokas uz aizvērtām acīm, bet tās stipri nespiežot. "Pastāsti man, ko tu tagad redzi. Gaismu? Tumsu? Zvaigznītes?"



Vardīte



Uzdevuma būtība ir noturēt līdzsvaru, tupot uz pirkstgaliem un turot rokas uz galvas. Pēc tam dažas reizes lai bērns palecas kā vardīte, kura lēkā savā purviņā.



Kāju pirkstu deja



Šī mierīgā rotaļa koncentrē mazuļa uzmanību uz vienu ķermeņa daļu. Bērnam jāapsēžas uz paladziņa un jāatbalstās uz rokām. "Sasprindzini kāju pirkstus tā, lai tava kāja varētu iekļūt mazītiņā zābaciņā. Pēc tam atslābinies, cenšoties pirkstus izplest iespējami platāk, bet pēc tam laiks to pašu izdarīt ar otru kāju. Pēc tam paņem kāju rokā un maigi pamasē pēdu un pirkstus ar otru roku."



Ripinām bumbiņu



Rotaļas mērķis – noturēt bumbiņu, lēnām to ripinot pa ķermeni. Atlaist bumbiņu nedrīkst. Palūdz bērnam paņemt bumbiņu (aptuveni 20 centimetru diametrā). "Apļo bumbiņu ap vidukli: esot pusceļā, nomaini roku, lai pabeigtu apli, nenometot zemē bumbu". Pēc tam palūdz bērnam aizvērt acis un koncentrēties uz sava ķermeņa sajūtām un kustībām. Šo vingrinājumu var izpildīt arī ar tenisa bumbiņu vai bumbiņu, kas pēc lieluma atbilstu žonglēšanai.



Ceļa rullis



Palūdz bērnam, kurš guļa uz muguras, piespiedis kājas pie grīdas, bet paceļot uz augšu ceļgalus. Novieto bumbu starp grīdu un viņa muguru. Rotaļa paredz, ka bērnam jākustas uz prieku kā rullim, lienot tikai uz muguras un dibena.



Kaķēns



Šis vingrinājums atgādina kaķēna, kurš izstiepjas, kustības. "Noliecies četrrāpus, ceļgali un rokas uz grīdas. Pastiepies uz aizmuguri un noapaļo muguru kā liels kaķis, kurš staipās. Pēc tam izstiep uz aizmuguri kāju un pacel to iespējami augstāk. Lēnām to atgriez iepriekšējā stāvoklī un paveic to pašu ar otru kāju. Tagad iedomājies kaķēnu, kurš dzer pienu. Pievelc rokas iespējami tuvāk ceļgaliem, noliecies uz priekšu un pacel dibenu. Tagad apsēdies un atslābinies."



Pulkstenis



Sniedz iespēju bērnam paklausīties pulksteņa tikšķēšanā. Lai bērns nostājas taisni, kājas plecu platumā. Palūdz viņu pieliekties uz priekšu, brīvi nolaist rokas un kustināt tās no vienas uz otru pusi. "Tavas rokas ir smagas, kā pulksteņa rādītājs. Veic lēnas kustības no kreisās uz labo pusi, aizverot un atverot acis. Nostājies taisni, plati izplet kājas un svaru pārnes no vienas uz otru kāju. Palēnini kustības un apstājies. Nekusties!"



Malkas cirtējs



Bērnam jāiztēlojas, ka ir malkas cirtējs. "Izplet kājas plati, atliecies uz aizmuguri, rokas izstieptas un aizliktas aiz galvas. Pēc tam veic krasas kustības no augšas uz leju, vienlaukus dziļi ieelpojot un izelpojot".



Marionete



Šī mierīgā rotaļa bērnam prasa palikt nekustīgam kā statujai. Paskaidro mazulim, ka viņš ir tava marionete un drīkst kustināt tās ķermeņa daļas, uz kurām tu norādīsi. Pacel viņa roku augšā, tā viņam šajā pozīcijā arī jāpaliek, – nekustoties. Otru roku saliec elkonī, labo kāju palūdz nolikt uz priekšu, galvu noliekt pa kreisi utt.