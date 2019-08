Nedomāju, ka kļūstot par vecāku, pazaudēšu draugus: kā bērns ietekmē draudzību

Pēc bērna piedzimšanas mainās ne tikai tavas attiecības ar partneri, bet arī ar draugiem. Var gadīties, ka daži no tiem izvēlas draudzību pārtraukt, bet citi - to atkal atjauno. Kas īsti notiek ar draudzību pēc bērna nākšanas pasaulē un kādu iespaidu tas atstāj uz jaunajiem vecākiem, to, iespaidojoties no portāla "Psihology Today", atklāsim šajā rakstā.

"Kad piedzima mans dēls, kāds draugs man atsūtīja īsziņu: "Apsveicu! Tiekamies, kad viņam būs seši gadi!". Atceros, ka toreiz manu seju rotāja smaids, jo viņa teikto uztvēru kā joku, kaut viņš nemaz nejokoja, taču tajā brīdī es to nenojautu. Pēc tam, kad kļuvu par tēvu, mana sociālā dzīve panīka gandrīz vienas nakts laikā. Kaut biju gatavs tam, ka jaunā loma atstās iespaidu arī uz attiecībām ar draugiem, nekad būtu domājis, ka pēc kļūšanās par tēvu zaudēšu tik daudz draugu," portālam "Todays Parents" atklāj kāds lasītājs.

2009. gadā veiktā pētījumā, kurā tika aptaujātas 1300 Amerikā dzīvojošas mammas, tik atklāts, ka 80 procenti jauno māmiņu uzskata, ka viņām nav pietiekoši liels draugu loks. Savukārt 58 no viņām ikdienā jūtas vientuļas. Taču vientulību un izolētību no sabiedrības pēc bērna piedzimšanas izjūt ne tikai mātes, bet arī tēvi.

Vientulība var novest pie cita veida problēmām, piemēram, depresijas, pārguruma un paaugstinātas trauksmainības. Kaut draudzība neizslēdz to, ka tu reiz piedzīvosi depresiju vai pārgurumu, pēkšņa draudzības pārtraukšana pakļauj tevi lielākam riskam.

Kaut lielākā daļa vecāku apzinās, ka pirmajos dzīves gados pēc bērna piedzimšanas viņi nebūs tik sociāli aktīvi kā iepriekš, klīniskais psihologs Sets Mejers portālā "Psihology Today" atklāj, ka lielāka daļa vecāku tomēr nav gatavi tam, cik ļoti bērna ienākšana ģimenē mainīs viņu draugu loku.

Draugu zaudēšana



Klīniskais psihologs portālam atklāj, ka pats, kļūstot par tēvu, nebija gatavas tam, ka daudzām draudzībām pēc bērna piedzimšanas pienāks gals. "Pārsteigums rodas tad, kad, kļūstot par vecāku, tu zaudē kādu no draugiem, ar kuriem šķita, ka būsi kopā līdz sirmam vecumam," viņš stāsta. Jūsu draudzība šķita tuvu perfektam un katra satikšanās reize bija prieka un smieklu pilna, taču tagad viss ir mainījies.

Cilvēki uzskata, ka bērnu ienākšana viņu dzīvēs nemainīs viņu patieso būtību, kura tik ļoti patīk viņu draugiem. Tāpēc brīdī, kad tuvām draudzībām pienāk gals, mūs pārņem skumjas, un galvā sāk maisīties jautājums - vai tā bija patiesa draudzība?