Mūsu lietuviešu kolēģiem, portālam "Delfi.lt", ir rakstu sērija par sievietēm, kas nominētas balsojumam "Delfi Gada sievietes 2021". Viena no viņām ir Egle Vaitkevičiene. Viņai un viņas vīram ir trīs bērni, un viņi rūpējas vēl par 12 bērniem. 15 atvases zem viena jumta ir liels izaicinājums. Katrs no viņiem ir ar savu stāstu, savu pieredzi. Bieži vien ne to labāko. Taču Egle nelabprāt uzņemas visus nopelnus. "Neesmu upuris, tā ir tikai dzīve," saka sieviete. Viņa pastāstīja, kāda ir viņas ikdienas dzīve, kā viņa atrod laiku sev un visiem bērniem.

Vairāk lietuviešu kolēģes Agnes Keizikienes sarunā.

Kad mēs runājām par interviju, jūs teicāt, ka vairs neesat četrpadsmit bērnu, bet piecpadsmit bērnu māte, vai ne?

Jā, jo mēs esam ģimene, kas rūpējas par [pieņemtajiem] bērniem, un, kad kāds sasniedz 18 gadu vecumu, oficiāli tiek atbrīvota vieta vēl kādam. Tā kā mums ir vieta ne tikai sirdī, bet arī brīva istaba mājās, mēs saņēmām zvanu no citas pilsētas, lūdzot pieņemt 13 gadus vecu meiteni. Viņai ir 15 gadus veca māsa. Mēs tagad gaidām tiesu, lai arī viņa tiktu aizbildnībā. Māsām ir jāaug kopā.

Kādi ir izaicinājumi, pieņemot bērnus? Kas ir visgrūtāk?