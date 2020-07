Neļauj mīlas uguntiņai nodzist! Ieteikumi laulības stiprināšanai

Nekas šajā dzīvē nenotiek pats no sevis. Itin visam ir jāpieliek lielākas vai mazākas pūles, un tas attiecas arī uz laulības dzīvi. Iedvesmojoties no "Huff Post", esam apkopojuši nelielus soļus un ieteikumus, kā stiprināt savu laulību. Kā mēdz sacīt – mazs cinītis gāž lielu vezumu!

Ik pa laikam parunājiet par attiecību sākumu.

Tā vietā, lai paceltu pagātni negatīvā nokrāsā (“kāpēc mēs nekad vairāk to nedarām?”, paud atzinību par visiem veidiem, kā tavs laulātais draugs tev ir palīdzējis. Piemēram, vari minēt kaut ko tamlīdzīgu: “Es nupat aizdomājos par tām romantiskajām vakariņām, ko tu biji izplānojis vienā no mūsu pirmajiem randiņiem. Tas bija patiešām fantastiski.” Tas otram cilvēkam būs gluži kā kārums viņa ego, un tas arīdzan parāda, ka novērtē otra centienus.

Neaizmirstiet arī par draugiem.

Ja vēl neesat satuvinājušies viens ar otra draugiem, tad pieliekat pūles, lai izplānotu kopīgus pasākumus, kuros labāk varat iepazīt viens otru. Ja veiksmīgi jūties arī mīļotā cilvēka sociālajās aprindās, tad arī attiecībām ir lielāka izdošanās iespēja.

Dod iespēju arī pavadīt laiku atsevišķi.

Pat ja mīļotā cilvēka tuviniekiem tu ļoti patīc, ir reizes, kad jāļauj viņam doties izklaidēties vienatnē. Neliec otram justies vainīgam, nemitīgi atgādinot par to, ka esi atstāts mājās, kamēr viņš ir devies izpriecāties. Atsevišķas sociālās dzīves uzturēšana un atbalsts vienam pret otru uzlabo laulību. Turklāt neliela sailgošanās vienam pēc otra ļauj attiecībām iedzirkstēt spožāk!

Satuvinies ar laulātā ģimeni.

Labas attiecības ar mīļotā ģimeni ir liela vērtība. Centies sadraudzēties, izteikt komplimentus, apvaicāties, kā viņiem iet. Neaizmirsti smaidīt (protams, tad, kad to patiesi vēlies)! Ģimenei ir liela nozīme gandrīz ikviena cilvēka dzīvē. Tev nav jāmīl laulātā drauga ģimene, bet vismaz pacenties būt sirsnīgs un piedot kādus viņu mīnusus. Ja ik reizi otram burkšķēsi par to, cik nelaipna ir viņa mamma, galu galā mīļotais cilvēks kļūs dusmīgs uz tevi, un tas var radīt plaisu jūsu attiecībās.

Baudi pieskārienus!

Sadodies rokās, novieto savu roku uz mīļotā vaiga, kad apmainaties ar ikvakara “arlabunakti”. Domā par šiem mazajiem saskarsmes brīžiem kā nelieliem mīlestības "zīmogiem", kuri ar otru paliks visas dienas garumā. Pēc nogurdinošas dienas varat palutināt viens otru ar pēdu un roku masāžām, kamēr skatāties iecienītākās TV pārraides. Fiziskais kontakts rada laimes hormonu – oksitocīnu –, un ļauj izjust mīlestību. Tas, iespējams, šķiet pārsteidzoši, taču ir virkne laulāto, kuri savās ikdienišķajās gaitās itin nemaz nepieskaras otram. Bet tas taču ir tik burvīgi! Neesi viens no viņiem!

Aizmirsti vecās problēmas.

Mums visiem ir rētas no savām ģimenēm vai randiņošanas pirmssākumiem, taču neizmanto vecās problēmas jaunos strīdos. Nav taisnīgi pret otru mest jau sen atrisinātus jautājumus. Ja tev ir grūtības palaist vaļā pagātnes notikumus, apsver iespēju konsultēties ar speciālistu, lai neļautu tiem vājināt jūsu laulību.

Cīnies godīgi!

Neieslīdz galējībās un neizmanto tādus jēdzienus kā “vienmēr” vai “nekad”, lai apsūdzētu savu dzīvesbiedru. Atgādini savam laulātajam draugam, ka mīli viņu, un koncentrējies uz risinājuma meklēšanu, kas paver iespējas kompromisam. Jums abiem ir jāzina, kad atvainoties. Mīlestība nozīmē to, ka dažreiz nākas lūgt piedošanu.

Lutiniet viens otru ar gardām maltītēm.

Mīlestība iet caur vēderu! Izveidojiet tradīciju – kopīgi pagatavojat kādu jaunu un gardu ēdienu. Jutekliskā pieredze, gatavojot romantisku ēdienu vai uzkodu, dažkārt var būt pat jaukāka par restorāna apmeklējumu.

Saglabā humora izjūtu.

Neesi pārāk stingrs vai jutīgs. Ja izdari kaut ko muļķīgu, ļauj savam partnerim labestīgi iesmiet par tevi. Ja visu laiku esi uzvilkts, tad otram jājūtas gluži kā staigājot pa olu čaumalām, kas, protams, nav jautri.

Esi uzmanīgs klausītājs.

Ikvienam cilvēkam dažkārt vajag vienkārši izrunāt visas nejaucības un draņķības, kas pa dienas laiku sakrājušās. Taču nereti, kad laulātais draugs, labu gribot, sniedz kādu padomu, var veidoties pretējs efekts. Ir viegli savu stresu izgāzt pret otru (“Vai tev nešķiet, ka es jau par to neiedomājos?”). Nekautrējies paziņot laulātajam draugam, ka vienkārši vēlies būt uzklausīts un mierināts.

Ļaujiet viens otram uzelpot.

Mums visiem vajag brīžus vienatnē. Izvairies sekot savam dzīvesbiedram, tiklīdz viņš atgriežas mājās no darba. Savas dienas izklāstu vai atgādinājumus par to, ka jāsalabo veļas mašīna vai jāapmeklē brāļa dzimšanas diena, vari atstāt nedaudz vēlākam brīdim. Partneris, visticamāk, saprot, ka esi vienkārši noilgojies, taču, iespējams, kautrējas pateikt, ka grib arī brīdi vienatnē. Esi atvērts un godīgs ikreiz, kad tev ir nepieciešams laiks ar sevi, neatkarīgi no tā, vai tās ir 15 minūtes vai stunda.

Esi finansiāli atbildīgs.

Skaidrs, ka finanses ir viens no jautājumiem, kas izraisa visvairāk stresa ģimenes dzīvē, it īpaši tik neskaidros laikos kā šobrīd. Jums abiem ir nepieciešama drošība – zināt to, ka abi laicīgi maksājat rēķinus un netērējaties nevajadzīgos pirkumos. Vissvarīgākais – būt finansiāli godīgiem savā starpā, lai kas arī notiktu. Aizmirsti par slepeniem tēriņiem brīžos, kad nepieciešams ietaupīt!

Runā tikai labu!

Ja pēc katra strīda ar partneri izkratīsi savu sirdi ģimenes locekļiem vai draugiem, viņi, iespējams, nepiedos viņam pat tad, kad tu jau būsi piedevis un aizmirsis. Tā savā ziņā ir nodevība – runāt citiem sliktu par savu dzīvesbiedru, pat ja viņš tevi patiesi ir padarījis dusmīgu. Domstarpībām jūsu starpā ir jāpaliek tikai pie jums.

Un skaidrs, ka arī mīļotā ģimene un draugi priecāsies, ja par viņu runāsi labu, tieši tāpat kā tava ģimene būtu priecīga dzirdēt, kā partneris par tevi jūsmo.

Esi rotaļīgs.

Pat ja dzīve ir saspringta, atceries izpaust arī savu rotaļīgo un muļķīgo pusi, iesakot (vai piekrītot piedalīties) sporta vai videospēlēs, minigolfa turnīros, izpriecās atrakciju parkā vai citās izklaidējošās aktivitātes. Pat ja esi visu laiku sliktākais šautriņu spēlētājs, smiešanās par savu meistarības trūkumu (tā vietā, lai īgņotos), parādis tevi labā gaismā. Nebaidies biežāk parādīt šo savu personības pusi!