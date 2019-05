Nelūgtie padomi. Kā nenokaitināt mammu, kad viņas bērns kritis histērijā

Šajā rakstā atradīsi 10 receptes histērijas lēkmju apturēšanai.

"Tas ir sarežģīts vecums" – ar sapratni izteikta frāze

Tā tu mammai liksi nojaust, ka šādā situācijā pabijuši visi vecāki, ka tu redzi un atzīsti viņas jūtas šajā sakarā un pat nedaudz dali tās kopā ar viņu parasti tas histērijā esošā bērna vecākam sniedz nelielu mierinājumu. Zināt, ka tu tagad neesi viens, kas pieredz šādu situāciju, ka blakus ir kāds liecinieks un atzīst, kā arī redz, ka neviens tevi neuzskata par sliktu māti vai tēvu, kurš nav spējīgs nomierināt mazo dumpinieku – tas ir atvieglojums.

"Es jums varu kā palīdzēt?"

Diezin vai tu spēsi tikt galā ar bērna histēriju, bet tu vari piedāvāt padzerties ūdeni, iedot salveti, paturēt šīs mammas smagās iepirkumu somas, palīdzēt citu bērnu aiz rokas pavest maliņā – daudz mierīgākā vietā, kamēr vecāks uz rokām nes savu mazo histērijas taisītāju, vai arī ko citu, atkarībā no situācijas. Un ar izpratni attiekties pret atteikumu – tas ir normāli – negribēt pieņemt svešinieku palīdzību.

Neesi uzstājīgs. Ja bērna vecāks ar tevi nerod acu kontaktu un nereaģē uz tavām replikām, vienkārši paej garām. Tātad tava iesaiste nav vēlama.

Necenties bērna uzmanību novirzīt ar saldumiem vai rotaļlietu, ja neesi gatavs to uzdāvināt. Varbūt bērnam ir cukura diabēts vai, iespējams, šajā ģimenē bērniem cukurs netiek dots, vai viņam māca, ka no svešiniekiem nevar ņemt saldumus – iemeslu var būt daudz. Jebkurā gadījumā nekad nebūs par lieku pavaicāt, vai bērnam var dot konfekti, bet vēl labāk to parādīt ar žestu, nepievēršot bērna uzmanību. Ja vēlies bērna uzmanību novirzīt ar rotaļlietu, bet neesi to gatavs bērnam uzdāvināt, tādā gadījumā var tikt izprovocēts atkārtots skandāls, un tad labāk tā nedarīt.

Neaiztiec svešu bērnu bez viņa vecāku atļaujas. Nekad nesadusmo vecākus, kā cilvēki, kuri skaras klāt viņu bērniem: ja bērnam nedraud nāves briesmas (viņš nestāv kraujas malā, neskrien zem automašīnas utt.), vienkārši neaiztiec viņu.

Kāpēc francūžu bērni nerīko histērijas, uzzini šajā rakstā.

Nesniedz morāli novecojušus un muļķīgus padomus un komentārus. "Tagad tevi policija savāks", "Zēni neraud", "Ja nepārtrauksi raudāt, nāksi man līdzi", "Ko tu trokšņo, cilvēkiem traucē, tagad, lūk, tā tante tevi sarās" – šāda veida frāžu sarakstu var papildināt vēl un vēl.

Ko atbildēt uz šādiem komentāriem:

Nesarunājies ar manu bērnu;

Neklausies onkulī, viņš runā muļķības. Zēni raud un neviens tevi nekur nepaņems līdzi;

Es nelūdzu padomus;

Vai tu varētu neiejaukties? Es pati tikšu galā.

Atceries, ka mazu bērnu mammas ir viena no visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, viņas itin visur apber nelūgtiem padomiem un agresīviem komentāriem, viņas ļoti maz un slikti guļ, visbiežāk ir fiziski un emocionāli iztukšotas, un jebkurš neapdomīgs vārds, īpaši, ja tas pateikts jau tā saspringtā brīdī, var būt pēdējā pilīte pirms patiešām kaut kā slikta... iejaucies tikai tad, ja tev ir psiholoģisks resurss un spēja situāciju nolīdzināt. Bet mazo skandālistu vecākiem jāapbruņojas ar okeāna lieluma pacietību.