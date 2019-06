Nepārkarst un veldzēties – rīcības plāns zīdaiņiem, bērniem un grūtniecēm karstajām dienām

Pēc sinoptiķu prognozēm jūnija sākums Latvijā būs tveices pārņemts. Tā kā karstajās dienās jo īpaši jādomā par zīdaiņiem, bērniem un grūtniecēm, kas pakļauti sevišķam riskam, portāls "Cālis" ielūkojās savā padomu vācelītē. Padomrakstos no A līdz Z uzzināsi, kā pasargāt zīdaini no pārkaršanas un priekšnoteikumus pastaigām ar zīdaini tveicīgajā laikā, ko ģērbt bērnam un kā izvēlēties saules aizsargkrēmus, kā arī to, kā sevi pasargāt no karstuma, ja esi grūtniece.

Svarīgākais karstajās dienās ir neaizmirst par piesardzību – izvēlēties plānu apģērbu, uzņemt pietiekamu daudzumu šķidruma un dienasvidū, kad saule ir viskarstākā, izvairies no ilgstošas uzturēšanās saulē, informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Karstajā laikā ir svarīgi nepārpūlēties un ievērot atelpas brīžus, tāpat jāizvēlas apģērbs, kas ir viegls un darināts no elpojoša materiāla, piemēram, kokvilnas. Tāpat nevajadzētua izmirst arī par galvassegu.

Karstajā laikā daudz vairāk ir jāuzņem arī ūdens, tāpēc piedāvā bērnam to biežāk, nekā ikdienā, lai tas tiktu uzņemts nepārtraukti, nevis tikai tad, kad moka slāpes. Arī atspirdzinošo saldināto dzērinu vietā labāk izvēlēties ūdeni, jo tas uz ilgāku laiku remdē slāpēs un ir daudz veselīgāks.

Savukārt no saules apdegumiem izvairīties palīdzēs pretsaules aizsargkrēms – to izvēlies ar augstu SPF koeficientu (30–50), turklāt dienas laikā krēma kārtu vēlams atjaunot, ja plānots atrasties ārā vairākkārt. Cik vien iespējams, uzturies ēnā un meklē vēsāku vietu, kā arī palīdzi mazajam resgalim atveldzēties. Tam noderēs vēsa duša, vanna vai peldes baseiniņā, norāda NMPD.

Lūk, padomraksti no portāla "Cālis" arhīva, kur uzzināt svarīgāko par rīcības plānu karstajām dienām, lai zīdaiņi, bērni un grūtnieces tveici pārdzīvotu bez liekām raizēm!