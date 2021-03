Nepietiekama košļāšana – mazāk zināmi iemesli nepareizam sakodienam

Nepareizs sakodiens ir iemesls daudzām slimībām. Nepietiekama košļāšana – viens no mazāk zināmiem iemesliem nepareiza žokļa izveidē. Lūdzām to komentēt arī latviešu speciālistus.

Žokļa veidošanos ietekmē gan ģenētiskie faktori, gan ārējie, piemēram, uzturs, dzīves apstākļi. Zobārsti Sandra Kana un biologs Pols Erlins pētījuši žokļu attīstību mūsdienās, par to raksta portāls "Theory and practice". Dēļ nepilnīgas žokļa attīstības varot veidoties apnoja, apgrūtināta elpošana, sirds slimības, depresija un citi bīstami stāvokļi. Minētie speciālisti uzrakstījuši grāmatu par to, kāpēc mūsdienās veidojas nepareizs sakodiens, šķībi zobi un citas žokļu deformācijas.

Cilvēka žoklis radīts uzturam, kāds tas bija jau akmens laikmetā, tomēr mēs dzīvojam "ātrās ēdināšanas laikā". Nepietiekamu košļāšanu pastiprina "norītais" uzturs vai pārāk mīksts ēdiens – tas sastāda lielu daļu bērna uztura dažādās pasaules malās. Tādi mīkstie produkti kā augļi, jogurti un bērnu biezenīši tāpat ietekmē bērnam tik nepieciešamo žokļa darbināšanu. Tas pats attiecas uz bērniem, kuru vecāki sagriež gaļu un citus produktus mazos gabaliņos, baidoties, ka bērns aizrīsies. Sekas – bērni nemācās koordinēt mēles un žokļa kustības un neattīsta košļāšanas muskuļus, kam ir liela loma normāla žokļa attīstībā.

Cilvēces gaitā esam pārgājuši no cietas gaļas, riekstiem un augļiem pie dažāda veida mīkstas gaļas – kotletes, zupas, ragū, maizes un bulciņām, tāpat speciāli selekcionētiem saldiem un sulīgiem augļiem.

Jo vairāk košļā, īpaši mazā vecumā, jo žokļa muskuļi kļūst stiprāki un jo masīvāki tie izaug. Tagad, sēžot pie bērnu galdiņa vai restorānā, košļāt tikpat kā nav vajadzības. Nepietiekama košļāšana agrā vecumā ir risks, ka nepietiekami attīstās seja, žokļi un elpošanas ceļi.

Ciets uzturs tiešām ir svarīgs

Komentē Dr.med., ortodonts, "European Aligner Society" loceklis, Morth RCSEd, D.D.S., LOA valdes loceklis Māris Gržibovskis: "Ortodontija ir zobārstniecības nozare, kas nodarbojas ar nepareizu zobu un žokļu attiecību korekciju, izmantojot gan izņemamas, gan neizņemamas aparatūras. Šī nozare kā ikviena medicīnas nozare attīstās un pilnveidojas, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem. Tas ļauj efektīvi pilnveidot gan dažādas ārstēšanas metodes, gan zobu taisnošanas aparatūras. Pārstāvot šo nozari un balstoties uz savu profesionālo pieredzi, ārstējot dažāda smaguma pakāpes gadījumus, varu piekrist, ka ļoti būtisks bērna žokļu attīstībai ir ciets uzturs. Regulāri košļājot cietu barību, tiek trenēta žokļa muskulatūra, kas fizioloģiski nodrošina sakodiena attīstību. Ortodontijā katrs gadījums tiek vērtēts individuāli – vai tā ir iedzimtība, trauma vai attīstības traucējumi."

Savukārt fizioterapeits un osteopāts Vadims Puharts pievienojas, ka "košļāšana ir svarīga apakšžokļa attīstībā. Arī sakodiens var ietekmēt stāju: mugurkaula izliekumus, galvas pozīciju".