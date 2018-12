'Nevaram gaidāmajam bērnam izvēlēties vārdu' – jautājums un atbilde

"Mēs ar vīru nekādi nespējam izvēlēties vārdu mūsu gaidāmajam bērnam, kurš būs otrs mazulis ģimenē. Strīdi mēdz būt jau pavisam karsti, bet es patlaban esmu 36. grūtniecības nedēļā, man šādi uztraukumi nenāk par labu. Kā paskaidrot vīram, ka man viņa varianti kategoriski nepatīk?" pēc padoma portālā "Parents" taujā kāda topošā mamma.

Atbildi sievietei sniedz portāla piesaistītie speciālisti:

"Izskatās, ka bērna dzimšana ir ļoti nozīmīgs notikums jūsu dzīvē, un tas ir dabiski. Taču tā kā svarīgums ir tik augsts, kopējais trauksmes līmenis ģimenē sāk augt. Ir skaidrs, ka šādā sakāpinātā gaisotnē izvēlēties bērnam vārdu nav viegli. Lai gan ir arī pozitīvie brīži, un es vēlētos tos atzīmēt.

Jūsu vīrs izvēlas vārdu, izdomā dažādus variantus. Tas vēsta, ka emocionāli viņš ir ļoti pieslēdzies situācijai, – ka līdz ar mazuļa piedzimšanu viņš izturēsies nopietni un atbildīgi. Izrādot savas rūpes šādā veidā, viņš piedalās jums abiem svarīgos notikumos. Iespējams, nevajadzētu uz viņu pārāk daudz dusmoties…

Labāk atcerieties, kādos brīžos jums tomēr ir izdevies nonākt pie kopsaucēja. Jūsu veiksmīgā pieredze līdzīgās situācijās, kas norisinājušās pagātnē, pateiks priekšā, kā rīkoties pašreizējā brīdī. Ja nekas neizdodas, pamēģiniet vēl divus variantus. Pirmais: runājiet ar tā dēvētajiem "es-paziņojumiem". Mierīgi paskaidrojiet vīram, kāpēc jums ir svarīgi mazulim dot tieši konkrēto vārdu. Un pacentieties uzmanīgi uzklausīt vīra "stāstu" un saudzīgi izturieties pret viņa argumentiem.

Otrais variants: piedāvājiet šo sarunu atlikt līdz mazuļa piedzimšanai. Kaut vai tādēļ, ka jūsu ģimenē vārda izvēle bērnam provocē strīdus. Ja jūs pārstāsiet atgriezties pie šīs tēmas katru dienu, var uzskatīt, ka jums jau ir izdevies vienoties, vismaz minimālā līmenī.

