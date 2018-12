Neviltots smaids un cieša lūkošanās acīs: veidi, kā mazulis izpauž mīlestību

Pirmie mēneši jaunās māmiņas statusā var būt nogurdinoši un izaicinoši. Taču, par spīti grūtībām, ieraugot savu mazuli smaidām, tu zini, ka tavi pūliņi un negulētās naktis nav bijušas veltīgas. Te tikai mazuļa smaids, bet arī vēlme būt tev blakus parāda to, ka viņš tevi mīl. Iespaidojoties no portāla "Today Parents", pavēstām par vēl citiem veidiem, kā tavs mazulis cenšas izpaust mīlestību.

"Pirmajās nedēļās katra diena un nakts kopā ar meitu bija kā liels pārbaudījums. Man vajadzēja viņu barot ik pēc 90 minūtēm, katru vakaru viņa četras stundas raudāja un lielāko daļu laika visiem spēkiem pretojās iet gulēt. Taču es nekad neaizmirsīšu pirmo reizi, kad redzēju sava mazuļa seju atplaukstam mīlestībā.

Es runāju pa telefonu ar savu kolēģi un sarunājoties staigāju no viena istabas gala līdz otram, kamēr mana trīs mēnešus vecā meita gulēja šūpulītī. Kad mana kolēģe jautāja par to, kā sokas meitiņai, es, paskatoties viņas virzienā, noteicu, ka mazā ir aizmigusi. Taču tajā brīdī es pamanīju, ka viņas mazās actiņas bija atvērtas un mirguļodamas vērās manī, sekojot ik katram manam solim. Biju pārsteigta, ka pamostoties viņa nebija izdvesusi ne skaņas. Es piegāju tuvāk, un viņas acis iemirdzējās vēl spilgtāk. Es gandrīz "izkusu". Viņa tur vienkārši gulēja un uzmanīgi sekoja līdzi manai balsij. Tajā brīdī man patiešām bija sajūta, ka viņa cenšas pateikt, ka mīl mani. Tas lika pagaist visiem grūtajiem mirkļiem," portālam "Todays Parent" atklāj māmiņa Kolīna Fišere Tūlija.

Atpazīt tos brīžus, kad mazulis tev cenšas izrādīt mīlestību nav tik viegli, kā izsekot līdzi viņa attīstības gaitai, taču tas ir iespējams. Lūk, dažas no mazuļa darbībām, pēc kurām tu vari pateikt, ka viņš tevi mīl!

Pieglaušanās

Mazulis spēj atpazīt mammas smaržu, un, atrodoties tās tuvumā, viņš jūtas droši. Taču tas nav vienīgais iemesls, kāpēc viņam ir vēlme pieglausties un būt blakus. Viņiem ir vajadzība nodibināt emocionālo saikni jau no dzīves pirmajām minūtēm. Viens no veidiem, kā to var nodrošināt, ir saņemt āda-āda kontaktu uzreiz pēc dzimšanas. Tas sniedz vairākus ieguvums gan māmiņai, gan pašam bērniņam, piemēram, palīdz veidot savstarpējo saikni, kā arī ļauj mazulim labāk pielāgoties dzīvei jaunajā vidē. Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Vatsone stāsta, ka bērniņš, atrodoties mātes vēderā, jau ir pieradis pie viņas sirdspukstiem un kustībām, kā rezultātā arī piedzimstot viņš mammas rokās jūtas pasargāts. Ja ievēro, ka mazulis, atrodoties tavās rokās, atbrīvojas un nedaudz pieglaužas, tas nozīmē, ka viņš tevi pazīst un tev uzticas.

Cieša lūkošanās tev sejā

Ir pierādīts, ka četrus mēnešus vecs mazulis ir spējīgs atpazīt sejas, gluži tāpat kā pieaugušais. Taču, lai spētu tās atšķirt viņiem ir apkārtējo sejas kārtīgi jānopēta. Lielākoties mazuļi cenšas kārtīgi iepazīt tieši savu aprūpētāju, mammas un tēta, sejas. Balstoties uz psihoterapeites Keitas Vatsones teikto, bērni to dara, lai saprastu, vai tev var uzticēties. "Cieši lūkojoties kādā, mazulis sūta signālus, kas norāda uz to, ka viņš vēlas tevi iepazīt un saprast," viņa atklāj.

Tāpat mazulis, lūkojoties uz tevi, sagaida kāda veida reakciju no tavas puses. Šī acu skatienu apmaiņa rada uzticību un nostiprina saikni starp mazuli un māti. Tas palīdz mazulim tevi labāk iepazīt un ar tevi komunicēt.

Taču, ja vecāki nekādi neatbild uz mazuļa ciešo lūkošanos, pēc psihoterapeites teiktā, bērnam ir daudz grūtāk viņiem uzticēties tādā līmenī, kādā viņam tas ir nepieciešams. "Pat tad, ja viņi ir labi pabaroti un atrodas situmā, viņiem ir vajadzīgs kas vairāk, kā ēdiens un pajumte, viņi alkst arī pēc emocionālas saiknes," viņa skaidro.

Smaids

Mazuļa smaids liecina par labsajūtu. Arī mēs, kad smaidām, jūtamies labi un esam apmierināti ar esošo situāciju. Ar mazuli ir tāpat. Vienīgi, ja mazuļa smaids ir veltīts tev, tad zini, ka viņš gaida kāda veida reakciju arī no tavas puses. Psihoterapeite stāsta, ka bērni ātri vien iemācās – ja es smaidu, tad mamma un tētis man smaida pretim: "Ja tu atbildi bērna smaidam, tad tu liec mazulim saprast – kad es daru šādi, kāds sniedz man pozitīvu pretreakciju. Un tā ir laba lieta."

Iespējams, daži no mazuļa smaidiem būs par godu kārtējai gāzītei vēderā, taču nepaies ne ilgs laiks, kad viņš apzināti uzsmaidīs arī mammai un tētim.

Sekošana tavai balsij

Aptuveni 16 nedēļas mazulis mātes vēderā ir klausījies mammas, tēta, brāļu, māsu un citu cilvēku, kuriem ikdienā mamma ir uzturējusies blakus, balsis, pat suņa vai kaķa. Šī iemesla dēļ pediatre Mišela Ponti uzsver, ka vecākiem ir svarīgi runāt ar bērnu, viņam dziedāt un pat lasīt priekšā grāmatas jau tad, kad viņš atrodas mātes vēderā. Tas, mazulim piedzimstot, palīdzēs vieglāk atpazīt mammas un tēta balsis. Brīdī, kad bērns būs nācis pasaulē, viņš, izdzirdot sev pazīstamu un mīļu balsi, griezīsies tās virzienā.

Astoņus pārsteidzošu faktus, ko vēl dzird, redz un jūt mazulis mammas puncī vari lasīt te.

Dažādu skaņu izdvešana, lai pievērstu tavu uzmanību

Brīdī, kad tavs mazulis cenšas izdvest dažādas skaņas, lai piesaistītu tavu uzmanību, viņš mēģina pateikt, ka tu viņam šobrīd esi vajadzīga. Vatsone atklāj, ka šie mēģinājumi piesaistīt tavu uzmanību ir ne tikai tāpēc, ka mazulis grib ēst, dzert vai uz podiņa, bet arī tāpēc, lai veidotu ar tevi attiecības.

Ja tu atbildi viņa centienam pievērst tavu uzmanību, mazulis jūt, ka viņš ir tev svarīgs. Tāpat tas ir vēl viens no veidiem, kas palīdz jums palielināt savstarpējo saikni.

Ja gribi, lai bērns izrāda tev mīlestību, liec viņam saprast, ka arī tu viņu mīli, gluži tāpat, kā to dari attiecībās ar savu otro pusīti. "Vecākiem, kuri mīl savus mazuļus, ir mazuļi, kuri mīl viņus," piebilst Vatsone.