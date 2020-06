Nianses, kuras palīdzēs saprast – vai un kādus noslēpumus glabā tavs bērns

Bērna uzvedība brīžos, kad viņš ir līdzās vecākiem, un brīžos, kad beidzot ir paslēpies no viņu uzstājīgā skatiena, var būtiski atšķirties. Dažreiz šī atšķirība ir tik liela, ka var šķist, ka tev acu priekšā aug divi dažādi cilvēki. Kā vecākiem saprast, ar ko nodarbojas viņu atvase, kad to neredz vecāki, un vai šī slepenā dzīve nedraud ar kādām briesmām?

Gan pieaugušo, gan bērnu personīgās robežas ir neaizskaramas, tādēļ šajā rakstā neatradīsi nekādus ieteikumus, kā noklausīties bērna tālruņa sarunas vai padomus, kā instalēt programmas, lai izsekotu viņa darbības internetā. Toties, cerams, gūsi priekšstatus par to, kas notiek tavu bērnu dzīvēs, kad viņi nav tev līdzās. Desmit nianses, kā, nepārkāpjot robežas, uzzināt kaut ko vairāk par to bērna dzīves daļu, kas tev nav tik acīmredzama, apskata portāls "Adme".

Ieklausies skolotāju domās

Parasti, ja bērns uzvedas slikti vai atrod sev visai bīstamas aizraušanās, pirmie to pamana nevis vecāki, bet pedagogi. Tiesa, kad skolotājs cenšas šos jaunumus, kas rada bažas, nodot bērna mammai vai tētim, bieži sakaras ar noliegumu: "Es pazīstu savu bērnu, viņš tā nerīkotos".

Protams, neviens jau neapgalvo, ka vienmēr skolotāju bažām patiešām ir pamats, bet, ja reiz šādi signāli parādījušies, ir vērts pamodināt sevī skepsi un ciešāk ielūkoties savā bērna dzīvē.

Izmanto sociālos tīklus

Turklāt izmanto tos sociālos tīklus, kurus lieto tavs bērns. Tagad nerunājam par to, ka tev būtu jāreģistrējas visur, kur vien var, un jāseko, kā, ko un kad tavs bērns tajos dara. Bet dažreiz tikai tava klātbūtne kādā no vietnēm, ko izmanto tavs bērns, var daudz ko pavēstīt par to, kādā vidē dzīvo tavs bērns.

Neignorē viņa draugu profilus

Ja tavs bērns zina, kādus sociālos tīklus tu lieto, viņš droši vien centīsies tajos uzvesties maksimāli neitrāli, lai izvairītos no liekiem pārmetumiem no tevis. Cita lieta – viņa draugi, īpaši tie, kuru vecāki īpaši nedraudzējas ar mūsdienu tehnoloģijām. Tieši viņu profilos var ieraudzīt savu bērnu no jaunām, neiepazītām pusēm.

Pavadiet vairāk laika kopā

Un runa nav tikai par uzticēšanās jūtu veicināšanu starp vecākiem un bērnu, bet arī par to, ka kontrolēt savas emocijas un izteikumus pie vakariņu galda nav tik sarežģīti, bet daudz grūtāk ir spēlēt lomu to, kas tu neesi, vairākas stundas pēc kārtas. Tāpēc, pavadot kopīgi brīvdienas vai ģimenes atvaļinājumu, bērns labāk parāda savu īsto "es", nekā parastā ikdienā.

Ļauj mājās vest draugus



Šim padomam uzreiz ir divi pozitīvi efekti.

Pirmkārt, kā apgalvo psihologi, draugiem uz bērniem ir daudz lielāka ietekme nekā vecākiem. Bet tas, savukārt, nozīmē, ka, rūpīgi papētot tava bērna draugus, varēsi labāk saprast, kāds ir tavs bērns un kādu cilvēku ietekmē viņš visu laiku atrodas.

Otrkārt, tādos brīžos bērns (īpaši pusaudzis) uzvedīsies gandrīz tāpat, kā parasti uzvedas draugu klātbūtnē, un tu varēsi to redzēt. Viņa komunikācijas manieres un uzvedība tev ļaus nedaudz pavērt slepenības plīvuru, un tu varēsi ieraudzīt vai sadzirdēt nedaudz vairāk, nekā bērns tev ļauj novērot parastos apstākļos.

Nepārbaudi telefonu un nelasi dienasgrāmatas



Nekādā gadījumā nepārkāp robežas. Tas sagraus uzticību, padarīs komunikāciju ar vecākiem neveiklu un mudinās bērnā vēlmi vēl vairāk turēt visu aiz atslēgas, lai tikai tu nevarētu iekļūt viņam "zem ādas".

Vecāki, kuru bērns kaut reizi būs pieķēris šāda veida spiegošanā, riskē vairāk nekad neuzzināt, kā patiesībā dzīvo viņa bērns.

Ļauj izdarīt izvēli



Pietiekami dīvaini ir vēlēties labāk iepazīt savu bērnu un vienlaikus nesniegt iespēju viņam izpausties. Novērtē tos brīžus, kuros bērns parāda, kas viņam patiešām patīk, un pat izsaka vēlmi padalīties šajās lietās ar tevi.

Tver impulsivitātes brīžus



Bieži pusaudži piedzīvo brīžus, kuros viņi nespēj kontrolēt savu uzvedību. Viņi viegli zaudē savaldību, var izteikt diezgan asas frāzes un šo emocionālo jūtu uzplūdā pieļaut rīcību, kuras sekas pēcāk nožēlos.

Parasti vecāki šādos brīžos jūk prātā. Viņi uz agresiju sāk atbildēt ar agresiju, izlaiž savus ērkšķus un kļūst nepieejami dialogam. Tomēr šie brīži ir mazie lodziņi, caur kuriem parādās bērna slēptais "es". Tāpēc pret tiem jāattiecas mierīgi un vēlams tos vēlāk paanalizēt.

Pretējais efekts



Padomā par lietām, kuras tev visbiežāk nācies aizliegt savam bērnam. Tās ir tās viņa dzīves sfēras, pret kurām viņš jūt neatvairāmu pievilcību un kuras viņš nevar pilnībā izbaudīt, kad esi blakus. Tāpēc, iespējams, tavs bērns nodarbojas ar to, ko tu viņam aizliedzi, tieši tagad, kamēr lasi šo rakstu.

Iepazīsti citus bērnus un viņu vecākus



Pusaudžu vecumā sāk šķist, ka visa pasaule griežas ap viņiem vien. Tāpēc pusaudži uzvedas tā, lai maksimāli atbilstu savu vienaudžu vērtībām un vajadzībām. Tāpēc dažreiz ir vērts paraudzīties uz bērniem, ar kuriem kontaktējas tava atvase, un, iespējams, nodibināt kontaktu ar viņu vecākiem.

Un neesi vienaldzīgs. Ja pamani tev pazīstamā bērnā kādu bīstamas uzvedības iezīmi, dod iespēju par to uzzināt viņa vecākiem. Bērnībā un jaunībā ir daudz pagrieziena punktu. Bet ja bērnam līdzās ir pieaugušie, kuri nav vienaldzīgi, kuri ir gatavi atbalstīt viņu šajos kritienos, uzklausīt, kad bērnam šķiet, ka visa pasaule viņu nedzird, un novirzīt pareizajā virzienā, kad viņš ir apmaldījies dažādu kārdinājumu gūzmā, tad varbūtība, ka viņš viņš gribēs kaut ko noslēpt, līdzināsies nullei.

Vai tu sevi atceries pusaudža vecumā? Vai tev bija noslēpumi no vecākiem? Vai tev ir kādi atgadījumi no savas jaunības, kurus tu nevēlētos, lai atkārto tavi bērni?