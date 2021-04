Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni.

Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim, liecina pieejamā informācija Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā.

Līdz šim projektā "PuMPuRS" atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.– 4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt.

Līdz ar to arī 1. – 4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēmusi paplašināt projekta "PuMPuRS" mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases.

Sākotnēji bija plānots īstenot projektu līdz 2022. gada 31. decembrim, tomēr, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes sekas un lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamie turpinātu saņemt nepieciešamo atbalstu, pieņemts lēmums pagarināt projektu par 12 mēnešiem – līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta "PuMPuRS" īstenošanas laikā bērniem un jauniešiem tiek veidots individuāls atbalsta plāns, lai sniegtu kompleksu nepieciešamo atbalstu, kas ir būtisks gan attālināto mācību laikā, gan atsākot klātienes mācības. Izglītojamie var saņemt gan individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, gan psihologa, sociālā pedagoga u.c. speciālistu konsultācijas, gan ekonomisko atbalstu ceļa izdevumiem, dienesta viesnīcas un ēdināšanas maksas segšanai.

