No dzemdībām līdz bērnu audzināšanai: atšķirības starp dažādām pasaules valstīm

Cik cilvēku, tik viedokļu – šo teicienu noteikti var attiecināt uz grūtniecības, dzemdību un bērnu audzināšanas jautājumiem. Lai gan arī Latvijā dzīvojošajiem par vienu tēmu var būt atšķirīgi uzskati un pieredzes, krasākas atšķirības iespējams novērot starp dažādu kultūru pārstāvjiem. Šoreiz no "Cālis" krājumiem esam izcēluši stāstus un faktus par bērnu dzemdēšanu un skološanu ārzemēs.

Ir situācijas, kurās nonāk visi vecāki, neatkarīgi no vecuma un tautības, piemēram, brīdis, kad bērns jāmāca iet uz podiņa vai patstāvīgi gulēt savā gultiņā. Šie procesi noteikti nav no vieglākajiem, jo nereti ietver milzu pretestību, tāpēc kāds nedzirdēts ieteikums vai paņēmiens var palīdzēt atrisināt ieilgušas raizes.

Runājot par dzemdībām un pēcdzemdību periodu, arī tas dažādās pasaules vietās izpaužas citādi. Ja Ķīnā sievietēm ar bērnu mājās atļauts pavadīt mēnesi, kura laikā jāievēro dažādi norādījumi, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, mammas Francijā pēc izrakstīšanās no slimnīcas vēl saņem atbalstu no medmāsām, kas palīdz sievietes ķermenim atgūties pēc dzemdībām. Lai jaunajiem vecākiem nebūtu jāuztraucas par bērniņam nepieciešamajām lietām, piemēram, Somijā tiek pasniegti bērnu pūriņi, un šī tradīcija pamazām iemanto popularitāti arī citās pasaules valstīs.

Kā savus bērnus audzina japāņi? Kādus ieteikumus aizņemties no dāņu ģimenēm? Kā dzemdību palīdzību saņem citās pasaules valstīs un kas raksturīgs pēcdzemdību periodam? Atbildes uz šiem un vēl citiem ar bērnu audzināšanu un iznēsāšanu saistītām tēmām atradīsi apkopojumā.

Latvietes grūtniecības aprūpes un dzemdību pieredze Vācijā

Foto: Shutterstock

Sauksim stāsta varoni par Ievu, bet viņas vārds ir mainīts saistībā ar sensitīvu informāciju par viņas ģimeni. Ieva ir latviete, kura piedzīvojusi gan bērniņa zaudējumu, gan veiksmīgu grūtniecību, kuras aprūpe, tieši tāpat kā dzemdības, piedzīvota ārpus dzimtenes – Vācijā.

"Lai saprastu manu stāstu pilnībā, jāsāk laikam ar priekšvēsturi. 2013. gada decembrī, īsi pirms Ziemassvētkiem, pazaudēju savu pirmo grūtniecību, bērniņu… Bijām jau iesoļojuši ceturtajā mēnesī. Iemesli īsti nav zināmi, bet aizdomas, ka pie vainas nelaimīgais progesterona līmenis, kas bijis par zemu. Tajā dienā nomira daļiņa no manis, kura joprojām nav atgriezusies. Janvārī ar vīru veiksmīgi pabeidzām studijas augstskolā, vīram sekoja labs darba piedāvājums Vācijā, ilgi nedomājot, piekritām.

Lasīt vairāk

Kā mammas dažādās pasaules valstīs radina bērnus iet uz podiņa

Foto: Shutterstock

Mantojumā no iepriekšējam paaudzēm ir saglabājušies instinkti, kas palīdz izdzīvot, bet tie nemāca elementāras lietas: piemēram, kā izmantot tualeti. Tieši tāpēc pieaugušajiem nākas mērķtiecīgi mazuļus radināt pie podiņa.

Āfrikāņi

Zimbabvē mammu, kura nemāca bērnam podiņmācību, var izsmiet. Tas nopietni motivē sievieti veltīt uzmanību bērna higiēnas audzināšanas jautājumiem. Saskaņā ar āfrikāņu tradīcijām mamma mazuli nēsā slingā uz muguras, krūtīm vai gurnu apvidū. Darot ikdienas darbus, viņa uzmanīgi klausās un atceras skaņas, ko rada bērns. Pēc kāda laika sieviete saprot, kādi signāli liecina par to, ka mazulim vajag uz tualeti.

Lasīt vairāk

Tuvība bez apskāvieniem un saticība pāri visam: kā bērnus audzina japāņi

Foto: Shutterstock

Japāņu bērnu audzināšanas kultūra ir plaši pazīstama visā pasaulē – ar tās stingro disciplīnu un augstajiem morāles standartiem, taču tās nav vienīgās lietas, kurām vecāki Jāpānā pievērš pastiprinātu uzmanību, audzinot savas atvases.

Japāņu bērnu audzināšanas kultūra lielākoties atšķiras tieši ar to, ka viņi savas atvases nečubina un neucina, kā tas ir pieņemts, piemēram, lielākajā daļā Eiropas. Tā vietā šajā valstī bērni jau no agra vecuma tiek mācīti būt patstāvīgi, un sabiedrība pret viņiem izturas kā pret pieaugušajiem. Piemēram, mazie japāņi ne tikai perifērijā, bet arī lielajās pilsētās jau agrīnā vecumā vieni paši pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Tāpat vecāki saviem mazajiem liek iet uz veikalu pēc dažādiem pārtikas produktiem.

Lasīt vairāk

Laiks doties pie miera. Bērnu gulētiešanas ieradumu atšķirības dažādās pasaules valstīs

Foto: Shutterstock

Visā pasaulē bērni ik nakti, pēc aktīvi pavadītas dienas, dodas pie miera, atšķiras tikai laiks, cikos vecāki liek viņiem to darīt, kā izskatās viņu guļamistaba un kādas metodes mamma un tētis izmanto, lai palīdzētu savai atvasei ātrāk iemigt.

Klīniskā psiholoģe Džodija Mindela, pētot bērnu miega ieradumus dažādās pasaules valstīs, bija pārsteigta par vairākām kultūras atšķirībām zīdaiņu un mazuļu miega rutīnās, balstoties uz vietu, kur tie dzīvo. CNN atklāj viņas pētījuma datus un secinājumus.

Gulētiešanas laika atšķirības

Mindela bērnu miega ieradumu atšķirības starp dažādām pasaules valstīm raksturo kā neticamas: "Kad uzsāku šo pētījumu, biju uzstādījusi hipotēzi, ka laiks, cikos vecāki liek bērnu gulēt, katrā valstī atšķirsies par 10 līdz 15 minūtēm, taču tā nav. Patiesībā šī starpība ir daudz lielāka – divas līdz pat divas ar pus stundas, " viņa stāsta. Sevišķi liela starpība laikā, kad bērni tiek liekti gulēt, ir starp tādām valstīm kā Jaunzēlandi un Koreju.

Lasīt vairāk

Pedagoģiskie principi dažādās pasaules valstīs: no disciplīnas līdz personiskajai brīvībai

Foto: LETA

Izglītības metodes dažādās pasaules valstīs ir visai atšķirīgas. To ietekmē gan ģeogrāfiskais izvietojums, gan kultūras tradīcijas un citi faktori. Vai mēs varam pasmelties kaut ko derīgu no citām valstīm, to lai katrs lemj pats. "Parents" piedāvā nelielu apskatu, kā mācās Ķīnā, Singapūrā, Indijā un citās valstīs.

Lasīt vairāk

Zīdainis bez pampera, skolēns ar vīna glāzi – bērnu audzināšanas īpatnības dažādās valstīs

Foto: Shutterstock

Mūsu pieņēmumi, par to, kā audzināt bērnus, ir cieši saistīti ar kultūru, kurā esam uzauguši. Veids, kādā tu tiki audzināts, vērtības un kultūras normas, kuras tev tika iemācītas, ietekmē to, kā tu audzini savus bērnus. Nav brīnums, ka vecākiem, kuri piekopj citu kultūru, ir atšķirīgi uzskati par to, kā audzināt savas atvases. Piedāvājam tev iespēju iepazīties ar septiņu valstu bērnu audzināšanas paražām, kas, iespējams, daudziem vecākiem Latvijā var šķist nepieņemamas.

Dodoties iepirkties vai paēst restorānā, dāņi savus bērnus atstāj ārā, guļot ratiņos

Ja dāņu ģimene ir devusies pastaigā pa parku, un vecāki ir nolēmuši paēst pusdienas tuvējā restorānā, bet mazais pastaigas laikā ratiņos ir cieši aizmidzis, visticamāk, ka guļošais bērniņš tiks atstāts snauduļot ārā, netālu no restorāna ieejas. Šādi vecāki Dānijā rīkojas arī tad, ja ir nolēmuši doties iepirkties.

Lasīt vairāk

Desmit gudrības strādājošām mammām vieglā franču vecāku stilā

Amerikāņu publiciste un žurnāliste Pamela Drukermane kopā ar ģimeni jau gadiem dzīvo Francijā, kur audzina 5 gadus vecos dvīņus. Viņas vīrs ir tīrasiņu francūzis. Pamela dzīvojusi dažādās pasaules valstīs. Savu pieredzi Francijā rakstniece atspoguļo grāmatās par bērnu audzināšanu, kas ikreiz kļūst par bestselleriem.

Lasīt vairāk

No seniem rituāliem līdz 'karantīnai' mēneša garumā – fakti par pēcdzemdību periodu dažādās pasaules malās

Foto: Shutterstock

Sievietes dzīvē svarīgi ir ne tikai grūtniecības deviņi mēneši, bet arī pēcdzemdību periods, kurā māmiņām ir jāgūst spēki un jāizveido saikne ar bērnu. Dažādās valstīs novērojamas atšķirīgas paražas, kā sievietes atlabst pēc bērna laišanas pasaulē. Lielākoties raksturīgās iezīmes saistītas ar valstu ģeogrāfisko stāvokli vai seniem paradumiem, kas tiek pielietoti arī mūsdienās.

Portāls "Scary Mommy" aplūkojis, kādas ir raksturīgākās pēcdzemdību perioda tradīcijas dažādās valstīs. Savukārt "Cālis" papildina ar informāciju par to, kāds pēcdzemdību periods ir Latvijā, par ko patiesībā pēdējos gados gana daudz tiek runāts, bet risinājumi nav atrasti – dažādu iemeslu dēļ, tostarp, nepietiekamā budžeta finansējuma. Runa ir par to, ka jaundzimušajiem aprūpe ir pietiekami laba, bet par jauno mammu veselību un labsajūtu īsti neviens speciālists nav atbildīgs.

Lasīt vairāk

Izglābt negribētu jaundzimušo – kā 'Baby box' darbojas ASV, Japānā, Krievijā un citviet

Foto: Shutterstock

1. jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kas visā pasaulē tiek atzīmēta kopš 1950. gadā, bet ideja par to radās jau 1925. gadā Ženēvā, kur notika Konference Bērnu labklājībai. Pavasarī Japānā, Kumamoto norisinājās 14. Āzijas Veselības veicināšanas kongress, kas šajā gadā tika veltīts pamestajiem bērniem – "Baby Box" jeb "glābējsilītes" tēmai visā pasaulē.

Lasīt vairāk

Mammas no Japānas dalās dzīvesgudros noslēpumos par bērnu audzināšanu

Foto: Shutterstock

Bērni Japānā ir ļoti organizēti, savākti un labi audzināti. Esot Japānā, pilnīgi iespējams, ka tu nekad neredzēsi uz ielas raudošu bērnu, lielveikalā neviens mazulis mammu neraustīs aiz rokas un ar asarām acīs neprasīs nopirkt kārtējo rotaļlietu. Un tas ir tādēļ, ka mammas no šīs austrumu zemes zina īpašus bērnu audzināšanas noslēpumus.

Pirmais noslēpums: "amae"

Japānā nav pieņemts bērnus līdz trīs gadu vecumam nodot bērnudārzā, tāpat kā uzticēt viņu audzināšanu vecmammām vai auklēm. Līdz minētajam vecumam bērns burtiski ir viens vesels ar mammu: viņi kopā guļ, mamma ilgstoši bērnu nēsā slingā. Tāpat Japānā pirmsskolas vecuma bērnus nav pieņemts rāt. Mātei viņas bērns ir ideāls, un viņa to pieņem ar mīlestību un piecieš visu, ko viņš dara.

Lasīt vairāk

Kā dzemdību palīdzību sniedz citās pasaules valstīs

Foto: PantherMedia/Scanpix

Dzemdību palīdzības sniegšanas dažādās valstīs atšķiras. Apkopota informācija no portāla „Cālis” un ārzemju forumiem par to, kādu dzemdību palīdzību var saņemt dažādās valstīs. Jāpiebilst, ka individuāla pieredze katram var atšķirties un papildus maksāšanas iespējas saņemamās palīdzības apjomu var būtiski mainīt. Atšķiras arī dzemdību palīdzības sniegšanas tehnika un izpratne, kas ir labākais sievietei.

Lasīt vairāk

Foto: Istabas, kādās dzīvo bērni dažādās pasaules valstīs

Foto: http://www.jamesmollison.com

Slavenais fotogrāfs Džeimss Molisons apceļojis dažādas pasaules valstis, fotografējot, kādos apstākļos dzīvo gan labi nodrošinātu turīgu vecāku bērni, gan tie bērni, kas par katru kumosu un pat apģērba gabalu smagi strādā. Fotoprojekts veltīts bērnu tiesību aizsardzības tēmai.

Lasīt vairāk

