No mammas dienasgrāmatas: 'Vēlos šo bērnu, kaut nesen dzemdēju'

Man roka jau ķēra pēc telefona, lai zvanītu nākamai draudzenei. Un tad pēkšņi kaut kas man lika apstāties. Balss, ko dzirdēju savā galvā: "Tev tiešām to vajag?" Jā… Ja tā padomā, vai man tiešām vajag zvanīt un stāstīt visiem pēc kārtas. Priecāties, lai gan neviens no viņiem nezina, ko es par to domāju. Viņi tikai zina, ko domā viņi. Vieni domā, ka esmu speciāli izvēlējusies "iekrist", citi domā, ka es vienkārši esmu iekritusi. Vai man tiešām vajag taisnoties par šo prieku? Citi vienkārši nesaprot, ka es varu gribēt otru bērniņu jau tik ātri. Bet kas tur tik nesaprotams? Pasaki: "Apsveicu! Tiešām prieks par tevi!" Nevis: "Jēkabam būs tikai 11 mēneši. Tev vajadzēs izturību. Varēsi sūtīt abus vienā klasē, bet no sākuma būs grūti."

Es to zinu. BŪS GRŪTI. Un es zinu, ka tikšu galā, jo, nu, man tā izskatās, ka atpakaļceļa vairs īsti nav. Būs jātiek galā un es tikšu. Bet būtu jauni dzirdēt, ka nebūšu viena.

22. marts

Šodien biju pie ginekoloģes. Mazulīti dzemdē redzēt vēl nevar, tāpēc bija jātaisa asins analīzes – tāds kā drošāks grūtniecības tests. Hormonu līmenim jābūt augstākam par "5", lai arī šis tests būtu pozitīvs. Līdz vakaram nepacietīgi gaidīju ziņu ar rezultātiem un beidzot sagaidīju. 256. Tātad pozitīvs.

[…]

Visi sāk rēķināt, domāt un prātot kā būs ar skolu, kā iesim pastaigās. Varbūt man uzreiz pasūtīt sev zārku?

Protams, ja tā padomājam, tad divi ir grūtāk nekā viens. Divi ir dārgāk nekā viens. Divi ir dubults, bet viens ir tikai viens. Tātad viens ir viegli? Lai kāds tad man parāda mammu, kura pilnīgā pārliecībā teiktu, ka viens ir viegli, lēti un ērti.