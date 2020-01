No pareizas deguna šņaukšanas līdz vingrošanai – padomi iesnu ārstēšanai bērniem

Laikapstākļi mūs šosezon nelutina – pastāvīgi mainās temperatūra, ārā ir vējains un mitrs laiks, kas daudziem bērniem nozīmē to, ka iesnas mazos degunteļus it nemaz neliek mierā. Šī iemesla dēļ portāls "Cālis" ielūkojās savā plašajā enciklopēdijā un vienuviet apkopoja vērtīgus padomus, kas noderēs tiem vecākiem, kas saviem bērniem grib palīdzēt cīņā ar iesnām un saaukstēšanos.

Viena no lietām, kas jau sākotnēji jāatceras – bērna degunu nepieciešams izšņaukt pareizi. Kā savulaik uzsvērusi otolaringoloģe Ligija Ķīse – maziem bērniem jāļauj puņķus vilkt uz iekšu, bet tad, kad deguna šņaukšanas māksla apgūta, to noteikti nedrīkst darīt ar lielu spēku. Vairāk par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt gadījumos, kad ir iesnas, novecojošām metodēm cīņai ar iesnām, kā arī to, kāpēc tās var būt bīstamas, vari izlasīt rakstos zemāk.