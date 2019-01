No simpātiju izrādīšanas līdz pirmajai tuvībai: kā ar bērniem runāt par attiecībām

Interese par pretējo dzimumu katram bērnam nāk citā vecumā, taču nav nemaz jābrīnās, ja kādu dienu pienāk zvans no bērnudārza audzinātājas, kura skaidro tava bērna iesaisti buču došanā un roku turēšānā ar citu mazo ķiparu. Kamēr šādas izpausmes agrā vecumā liek pasmaidīt, ar pusaudžiem par attiecību tēmu vecākiem jāvada cita veida sarunas.

Lai palīdzētu vecākiem saprast, kā reaģēt uz bērnu izpausmēm, kas saistītas ar simpātijām pret pretējo dzimumu, esam apkopojuši ekspertu viedokļus un ieteikumus par iespējamām rīcībām. Ir pilnībā saprotams, ka bērnam ar laiku aktualizēsies jautājumi par to, kā viņš ir radies, kāpēc cilvēki precas, kas īsti ir mēnešreizes vai balss lūzums un kā uzaicināt simpātiju uz randiņu. Svarīgi ir neizvairīties no atbildēm un neuzgrūst to skaidrošanu otram vecākam tikai tāpēc, ka šķiet – bērns par to interesējas pārāk ātri.

Intīmā tuvība ir vēl viens jautājums, par kuru valda plašas diskusijas, piemēram, vai, kad un kā par to ar bērniem būtu jārunā. Svarīgi saprast, ka šīs sarunas nav jāuztver kā mudināšana, bet gan izglītošana, kas palīdz bērnam saprast tuvības nozīmību. Vecākiem jārūpējas par to, lai neveidotos ačgārni pieņēmumi par attiecībām, mīlestību un tuvību no informācijas, kura "sagrābstīta" citos avotos.

Lūk, turpinājumā lasāmi padomi, kas vecākiem ļaus saprast, kā ar bērniem dažādos vecumos runāt gan par attiecībām un to sastāvdaļām, gan arī ķermeņa izmaiņām, kas tiek pieredzētas, cilvēkam pieaugot.

Bērndārznieks iemīlējies: piecas nepareizas vecāku reakcijas

Foto: Shutterstock

Pienāk brīdis, kad tu uzzini: mans bērns ir iemīlējies. Protams, tu pieļāvi, ka kādu dienu no viņa dzirdēsi šos vārdus, taču ne jau tik agrīnā vecumā! Un kā uz to reaģēt?

Lasīt vairāk

Negalantais kavalieris: par puikām un lūkošanos zem meiteņu svārciņiem

Foto: Shutterstock

Zēns meitenītei paceļ svārkus, nepievēršot uzmanību viņas mulsumam un sūdzībām? Bērnudārzā tādu puiku visbiežāk uzskata par huligānu. Protams, viņa interese par to, kas ir zem meitenes svārkiem, ir loģiska. Taču vecākiem ir jāpalīdz bērnam apmierināt ziņkārību, kas attiecas uz dzimumatšķirībām, citādākā veidā. Un obligāti jaunajam kavalierim jāpaskaidro, ka ar meitenēm tā rīkoties nedrīkst.

Lasīt vairāk

Nesmejies! Pirmā lielā mīlestība bērnudārzā

Foto: PantherMedia/Scanpix

Trīsgadnieki piedzīvo savu pirmo krīzi dzīvē, kas saistīta ar strauju pieaugšanu. Tieši šajā vecumā bērns sāk apzināties, ka viņš ir personība. Protams, pats viņš to īsti nesaprot, taču trīs gadu vecumā bērnam parasti parādas jaunas prasības, vēlmes. Aptuveni šajā vecumā arī bērns sāk saprast, ka pastāv divi atšķirīgi dzimumi, viņš visai skaidri sāk dalīt cilvēkus "meitenēs" un "zēnos".

Lasīt vairāk

Sarunas ar bērnu par intīmām lietām – no dzimšanas līdz sešu gadu vecumam

Foto: Shutterstock

Vecākiem allaž šķiet, ka bērns vēl ir par mazu sarunām par intīmākām tēmām. Vieglāk ir atgaiņāties, sakot, ka nav laika, vai esi vēl par mazu, lai skaidrotu, kāpēc tētis čurā, kājās stāvot, bet mamma apsēžas uz poda. Vai reklāmās televīzijā saklausīt vārdu prezervatīvs, bet, taujājot mammai vai tētim, sakarīgu atbildi nesaņemt. Protams, sarunām jābūt atbilstošām bērna vecumam.

Lasīt vairāk

Mammīt, es precēšos! Kā reaģēt vecākiem

Foto: Shutterstock

Laiks, kad meita iemīlējusies un pošas precībām, pienācis stipri ātrāk, nekā biji gaidījusi? Ja Puškina Tatjana Oņeginā ieskatījās 17 gadu vecumā, tad ne viena vien mūsdienu jaunkundze pie altāra ar savu izredzēto ir gatava iet jau trīs vai četru gadu vecumā. Abi iet vienā bērnudārza grupiņā, pavada laiku kopā, izrāda viens otram simpātijas un – ak vai! – pat bučojas? Kas notiek un kā vajadzētu reaģēt vecākiem, "Parents" skaidro krievu psiholoģe un seksoloģe Aļona Kazanceva.

Lasīt vairāk

Bez pasakām par stārķiem! Kā dažādos vecumposmos bērnam atbildēt par seksualitātes jautājumiem

Foto: Shutterstock

Svarīgi apzināties, ka sarunas ar bērniem par reproduktīvās veselības jautājumiem nav tikai sarunas par seksu. Tās ir arī sarunas par grūtniecību, dzemdībām, attiecībām, kā arī par cilvēka ķermeni, tā uzbūvi, cilvēka uzvedību u.tml. Tāpēc šīs tēmas vecākiem parasti nav viegli risināmas. Kad un kā uzsākt šādas sarunas un kā turpināt?

Lasīt vairāk

Kas var notikt, ja vecāki ar bērnu nerunā par seksu

Foto: Shutterstock

Katram vecumam savs laiks, arī tam, lai bērnam stāstītu par jautājumiem, kas skar seksu. Kāds var norādīt, ka šis vārds skan pārāk brutāli vai vēl kā citādi, bet tieši vārds "sekss" visvairāk uzrunā bērnus, kad viņi internetā meklē informāciju, nereti sastopoties ar tādiem materiāliem, kas viņiem nebūtu jāredz – pornogrāfiju.

Lasīt vairāk

Mulsinoši bērnu jautājumi par attiecību tēmu un ieteicamā vecāku reakcija

Foto: Shutterstock

Ir ģimenes, kurās attiecību tēma, dzimumaudzināšanas jautājumi nebūt nerada nekādu mulsumu, par to tiek runāts tikpat atklāti, kā par ikdienišķām lietām. Taču ir ģimenes, kurās bērnu interesējošie jautājumi par viņu rašanos, par vienaudžu savstarpējām attiecībām var pat raisīt vaigos sārtumu, stostīšanos un atbilžu meklēšanu, kas bieži aprobežojas ar "tu vēl esi par mazu", "man tagad nav laika" vai "ej, pavaicā tētim".

Lasīt vairāk

Vēstule dēlam: lietas par seksu, ko daudzi tēvi nestāsta

Foto: Shutterstock

Daudzi vecāki bieži panikā sāk svīst un rausta valodu brīdī, kad ar savu pusaudzi jāsāk runāt par "to". Šī saruna, visnotaļ, var izvērsties par neveiklu brīdi ne tikai vecākiem, bet arī bērnam. Taču, runājot par seksu, ir svarīgi jaunajam vīrietim izstāstīt ne tikai par pašu procesu, bet arī citas svarīgas intīmās dzīves detaļas.

Lasīt vairāk

Vienaudžu spiediens par nevainības zaudēšanu – kas jāzina pusaudzim par pirmo intīmo pieredzi

Foto: Shutterstock

Sekss pirmo reizi mūžā vai sekss ar jaunu partneri var būt brīnišķīga pieredze. Bet tikai tad, kad esi tam gatavs – gan fiziski, gan emocionāli. Par šiem delikātajiem jautājumiem jeb nevainības zaudēšanu stāsta "Papardes zieds" speciālisti.

Lasīt vairāk

Mazā meita kļūst liela. Par meitenes intīmo veidošanos; ko pamanīt

Foto: PantherMedia/Scanpix

"Sākumskolas vecāku sapulcē izraisījās diskusija par meiteņu dzimumattīstību. Kāda mamma uztraucās, jo dzirdējusi, ka mēnešreizes sākas tad, kad meitene sver 40 kilogramu, un viņas meitas svars drīz tam tuvošoties. Ginekoloģe teikusi: viņas praksē jaunākā meitene, kam sākušās menstruācijas, bijusi vien deviņus gadus veca. Kā ir patiesībā? Arī mana deviņgadīgā meita ir diezgan apaļīga!" vēstulē raksta Līna no Siguldas.

Lasīt vairāk

Pusaudžu randiņu laiks: pārmetumi un mēģinājumi pakļaut tīni radīs tikai dumpošanos

Foto: Shutterstock

Pusaudžu randiņi - divi vārdi, kuri dažiem vecākiem var izraisīt īstu panikas lēkmi, iztēlojoties tīņu izaicinošo uzvedību, durvju aizciršanu, hormonu vētras, slepenas satikšanās, pusaudžu grūtniecību, staigāšanu apkārt vēlās vakara stundās un vecāku uztraukumus, gaidot tīni pārrodamies mājās līdz ar rīta gaismu.

Lasīt vairāk

Droša pirmā seksuālā pieredze. Būtiskākais par kontracepciju jaunietēm

Pirmā seksuālā pieredze ir ļoti nopietns solis ikvienas sievietes dzīvē. Lai meitenei neiestātos nevēlama grūtniecība un viņa nesaskartos ar negaidītām veselības problēmām, piemēram, seksuāli transmisīvajām slimībām, ir ļoti svarīgi, lai viņa būtu informēta par to, kādas sekas var būt nedrošām dzimumattiecībām. Klusēšana par šo jautājumu jauniešus no mīlēšanās neatturēs, bet var liegt viņiem ļoti nepieciešamās zināšanas par drošību.

Lasīt vairāk

Daži vēstījumi pusaugu dēlu vecākiem par atšķirībām starp 'Zēnu' un 'Meiteņu' pasaulēm

Vispārzināms fakts, ka meitenēm un zēniem ap pusaudžu vecumu ir visai grūti atrast kopīgu valodu. Un kas aiz tā slēpjas? Vecāki sev mēdz uzdot daudz jautājumu par šo tēmu, cenšoties izprast savus dēlus un atrast pareizo pieeju.

Lasīt vairāk