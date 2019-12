No veļas līdz kombinezona izvēlei: kā ziemā ģērbt mazuli, kurš mācās staigāt

Mazulim, kurš tikko iemācījies staigāt, pastaiga svaigā gaisā var izvērsties par diezgan lielu izaicinājumu, jo viņa solīši ir neveikli un no kritieniem izbēgt ir gandrīz neiespējami. Viens no aktuālākajiem jauno vecāku jautājumiem ziemā ir, kā ģērbt mazuli, lai, ejot salā un sniegā, viņam nebūtu ne par karstu, ne par aukstu.

"Rimi Bērniem" eksperte, pediatre Sanita Mitenberga atklāj, kā apģērbt mazuli, lai viņš justos ērti un labi.

Mitrumu uzsūcoša veļa

"Mazulis, kurš tikko iemācījies staigāt, daļu pastaigas pavada ratiņos, taču noteikti izrādīs vēlmi no tiem izkāpt un nedaudz pastaigāt. Scenārijs šādai pastaigai zināms ikvienam vecākam, kurš to pieredzējis: mazais sāk skriet, solīši sajūk, un – bums! – gājējs nokrīt zemē. Ja ārā ir sniegs vai peļķes, mazais pēc kritiena ir slapjš un netīrs, bet no aktīvas kustēšanās var būt arī sasvīdis. Kad bērniņš nogurst, vecāki iesēdina viņu ratos, lai atpūšas un paguļ, kur viņš ilgāku laiku atrodas miera stāvoklī. Ja bērniņš ir bijis sasvīdis, ilgstoša atrašanās miera stāvoklī var veicināt saaukstēšanos," stāsta Mitenberga. Pediatre atgādina, ka, lai no tā izvairītos, būtu jāievēro jau zināmais pareizas bērna ģērbšanas princips – ieģērbjam kā sīpoliņu, kārtu pa kārtiņai, lai tad, ja ir karsti, kādu kārtu varētu novilkt. Kā pirmo apģērba kārtu vienmēr vajadzētu izvēlēties tādu, kas labi uzsūc mitrumu, ja gadās sasvīst, piemēram, plānu vilnas veļu vai speciālu termoveļu.

Pareiza kombinezona izvēle

Pēdējai apģērba kārtai jeb virsdrēbēm jābūt no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Mitenberga rekomendē mazajam staigātājam izvēlēties viendaļīgu kombinezonu. Tā kā mazulis, sperot neveiklus soļus, varētu diezgan bieži krist sniegā un, arī sēžot ratos, aktīvi kustēties un dauzīties, tad ļoti būtiski, lai ne vējš, ne sals un sniegs nevarētu iekļūt zem apģērba. Nebūtu vēlams, ka sniegs skartu pēdiņas, tāpēc labi, ja kombinezona galos ir piešūtas gumijas vai arī papildu odere ar gumiju, kas cieši pieguļ kājām. "Kombinezonu izvēle ir plaša, bet bērnam, kas mācās staigāt un stabilizēt savu gaitu, vispiemērotākais ir termokombinezons. Tas ir silts, nelaiž cauri ne mitrumu, ne vēju, bet, pats galvenais, – tas ir no materiāla, kurā var ērti kustēties," iesaka pediatre.

Līdzi ņemam rezerves apģērbu

Pediatre norāda: "Tikpat būtiski, kā domāt par bērna pēdiņu siltumu un labsajūtu, ir domāt arī par galvu, ausīm un rokām. Tātad cepure, cimdi un šalle ir obligāta prasība, jo seja, rokas un ausis ir visvairāk pakļautas salam. Turklāt mazais, kurš tik tikko staigā un vēl brien pa sniegu, noteikti kritīs, visdrīzāk, ar rokām sniegā. Sniegs ir mīksts un kritiens arī būs mīksts, tomēr rokas noteikti nosals, ja būs izvēlēti vilnas cimdi, kas ātri vien samirkst." Tāpēc, ja plānota pastaiga ne tikai ratos, jāvelk ūdensnecaurlaidīgi cimdi ar garu valnīti, kas stabili turas uz plaukstas. Ieteikums – vienmēr līdzi paņemt rezerves cimdus. Savukārt cepurei jābūt ar sasienamām auklām, lai ausis vienmēr būtu nosegtas. Pediatre par labāko izvēli mazajiem uzskata cepuri, kas jau ir kopā ar šalli. Tad gan ausis, gan kakls, gan daļa sejas ir cieši nosegti.

Foto: Shutterstock

Pēdiņu labsajūtai

"Ziemas periodā 10 līdz 18 mēnešus veciem bērniem zem kombinezona vislabāk vilkt zeķubikses, nevis bikses un zeķītes. Tas tādēļ, ka bikses var savilkties uz augšu, īpaši tad, ja bērns apsēžas. Nebūtu patīkami sēdēt ratiņos ar atkailinātu potītes daļu, kad ārā ir mīnus piecu grādu aukstums," norāda pediatre.

Izvēloties ziemas apavus, ir ļoti būtiski, lai tie ir ērti un stabili. Līdz ar to jārēķinās, ka staigāšana ar masīviem ziemas zābakiem mazajam padosies grūtāk un lēnāk nekā iešana ar sandalēm vai basām kājām. Ja zābaciņiem ir siltā odere, pietiek, ja kājās ir zeķubikses. Bet, ja apavi plānāki, vēlams virs zeķubiksēm uzvilkt siltākas zeķes. Galvenais, lai kāju pirksti zābakos nav saspiesti un var brīvi kustēties, atgādina Mitenberga.

Pastaiga ragavās

Pediatre aicina bērnu, kurš jau sēž, sniegotā un saulainā laikā vizināt nevis ratiņos, bet ragavās. Apģērba izvēles ziņā – tie paši ieteikumi, kas minēti iepriekš, bet jāņem vērā: ragavas ir tuvāk aukstajai zemei, tādēļ vēlams tajās ieklāt vilnas segu vai, vēl labāk, aitas vilnas guļammaisu. Jāatceras, ka bērnus, kas jaunāki par trim gadiem, nevajadzētu vest pastaigā, ja gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -10 grādiem pēc Celsija. Taču, ja temperatūra ir augstāka, uzmanība jāpievērš arī gaisa mitrumam, vēja virzienam un stiprumam – lielā vējā un slapjā sniegā labāk ārā neiet, iesaka pediatre.