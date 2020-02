Noslīkt attiecību jūrā. Par ko liecina tukšuma sajūta, esot laulībā

Dažreiz, esot attiecībās, mēdzam attapties, ka visa mūsu pasaule griežas ap vienu cilvēku, un tas neesi tu. Šķiet, draugi nav redzēti mēnešiem ilgi un arī iepriekš tik mīlētie hobiji ir palikuši otrajā plānā. Kas es esmu? Šis ir jautājums, ko reiz sev uzdeva viens no bijušajiem Latvijas prezidentiem Valdis Zatlers, un par to ik pa laikam sanāk padomāt arī katram no mums, sevišķi tad, ja saprotam – esot attiecībās, esmu pazaudējis sevi.

Agrāk tu daudz laika pavadīji, lasot grāmatas, daudz biežāk satikies ar draugiem, kaut divas reizes nedēļā atvēlēji laiku saviem hobijiem, vairāk ceļoji, zināji, kas tev patīk, bet kas neiet pie sirds, taču tagad tas viss ir kaut kur pagaisis un palikušas tikai atmiņas par laikiem, kad biji tu pats. Izklausās pazīstami? Iespējams, šādi jūties tu pats, bet varbūt zini, ka tā jūtas kāds tuvs draugs vai draudzene.

Apjaušot, ka kaut kādā veidā esi pazaudējis sevi, pa galvu maisās dažādi jautājumi, bet viens no svarīgākajiem ir – kas ar mani notika un kā es nonācu tik tālu? Tu varētu sākt filozofēt par to, kāpēc pārstāji dzīvot to dzīvi, kas tev sagādāja tik daudz prieka, un vai tiešām otrā pusīte ir vainīga pie tā, ka kaut kur jūsu attiecību ceļā esi apmaldījies.

Kā portālā "Marriage" atklāj laulību terapeite Lavanda Evansa šādi jautājumi pāršalc daudzu mīlnieku prātus, bet sevišķi izplatīts tas ir sieviešu vidū. Viņa skaidro, ka sieviete, kas pazaudējusi sevi, nereti ziedo savas individuālās intereses, sapņus, ticību, karjeru, draugus, ģimeni un daudz ko citu, lai uzlabotu savas romantiskās attiecības.

Iespējams, šāds attiecību modelis var īslaicīgi uzlabot tavu kopdzīvi ar mīļoto, taču tas nav ilglaicīgs risinājums. Reiz pienāks diena, kad, pamostoties no rīta, sapratīsi, ka neesi laimīga, kas iedzels dunci mugurā arī tavām attiecībām ar otro pusīti.