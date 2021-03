Organizēt dzīvi bez asarām? Kā saprasties ar zīdainīti

Un apgūt raudāšanas "valodu" mammām un tētiem patiešām ir jāmācās. Mazuļi nepiedzimst ar lietošanas instrukcijām, tāpēc nav vienas receptes, kas strādātu, kad bēbītis sāk raudāt. Iepazīšanās ar mazuli, reaģēšana uz viņa komunikāciju dod bēbītim signālu, ka vecāki (vai piesaistes persona) viņu dzird, saprot un ir līdzās. Jau pirmajā gadā savam mazulim mēs iemācām (vai neiemācām) saukt, ja ir kāda vajadzība, jo uz tevi reaģēs, atsauksies, tevi neignorēs. "Es tevi redzu, es tevi dzirdu, tu man esi svarīgs un man ir svarīgi, kā tu jūties" – šī ir ziņa, ko mammām ar tētiem mazulim būtu jānodod jau pirmā dzīves gada laikā.

Ja mazulis tiek ignorēts

Ieteikumus "lai aizmieg pats", "nepieradini pie rokām – izlutināsi", "neskrien uzreiz, kad mazais iečīkstas" un citus šodien psiholoģijas pētījumos apgāztos uzskatus jaunie vecāki ikdienā var saņemt gana bieži. "Ja esam izauguši ar šādiem pamata pieņēmumiem, tie mūsos nostiprinās un tiek pārnesti uz pieredzi arī ar saviem bērniem," norāda Dace Čible.

"Ja mazulis sauc, bet vecāki vai piesaistes persona nereaģē, bērns ar laiku saukt pārstāj, jo saprot, ka tā ir lieka enerģijas tērēšana, un vienīgais, uz ko es varu paļauties, esmu es pats." Un nav būtiski, vai bēbītim ir fizioloģiskas vajadzības (grib ēst, jāmaina autiņbikses, nevar pagriezties sev ērtā pozā) vai emocionālas (esmu sabijies, jo apkārt neviena nav, man ir garlaicīgi, man gribas tikt samīļotam) – ar laiku mazulis pieņem, ka nevienam nerūp tas, kas ar viņu notiek.

Katrā no mums ir kādas pārliecības par to, kādi esam, kāda ir pasaule ap mums, ko varam un nevaram sagaidīt no apkārtējiem, un šīs pārliecības nostiprinās ne tāpēc, ka mamma vai tētis būtu mums stāstījuši, ka tā ir. Tie ir mūsu secinājumi par ikdienā regulāri piedzīvoto.

Mazuļa mierināšanas ABC



Foto: Shutterstock

Arī tad, ja ģimenē ienāk otrais, trešais vai ceturtais un piektais mazulis, ar katru bēbīti ir citādi. Vecākiem, iespējams, būs vairāk variantu, kāpēc mazulis var raudāt, tomēr viens rīcības plāns uz visiem bērniem ģimenē nav iespējams. Svarīgākais, ko atcerēties, ka uz bēbīša saukšanu un raudāšanu vienmēr ir jāreaģē. Ja esam blakus istabā, vispirms atsaucamies ar balsi. Tad aizejam pie mazuļa un paskatāmies, kas notiek, par ko bēbītis raud, jo viņa saukšanai var būt dažādi iemesli. Paskatāmies, kā mazulis jūtas, parunājam ar viņu, pieskaramies, samīļojam galviņu, esam līdzās.