Otolaringoloģe: Nē sīpoliem un ģerānijām ausīs!

Vēsais laiks atnes pārmaiņas ne tikai dabā, bet arī cilvēka organismā. Tas ir laiks, kad jāsāk uzmanīties no dažādiem vīrusiem, kuri izraisa it kā nevainīgas iesnas. To, cik iesnas var būt bīstamas un kāda tām saistība ar ausu sāpēm, stāsta LOR Klīnikas otolaringoloģe Elza Rāte.