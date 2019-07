Paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens grūtniecei – kas bīstamāk? Skaidro ginekoloģe

Dzemdību speciāliste stāsta, ka viens no biežākajiem faktoriem, kāpēc sievietei grūtniecības laikā ir paaugstināts asinsspiediens, ir liekais svars, ar kuru viņa cīnījusies jau pirms bērniņa ieņemšanas. "Ja sievietei ir liekais svars, pastāv iespēja, ka viņai būs arī paaugstināts asinsspiediens," skaidro ginekoloģe. "Organismam sievietes masa jāapgādā ar skābekli, taču ķermenis to var izdarīt, vienīgi paaugstinot spiedienu, ar kādu asinis plūdīs pa asinsvadiem."

Taču, ja paaugstinātais asinsspiediens ir saistīts ar grūtniecību, izmaiņas tajā var novērot tikai pēc 20. grūtniecības nedēļas. Arī šajā situācijā, gluži kā iepriekš, sievietes veselības stāvoklis var negatīvi ietekmēt gan viņu, gan mazuli.

Savukārt preeklampsija – trešais paaugstināta asinsspiediena veids – sievietei tiek diagnosticēta, ja papildus augstajam spiedienam ir novērojams arī orgānu sistēmu bojājums. To konstatē, piemēram, ar augstu olbaltumvielu līmenis urīnā ( ja veidojās bojājums nierēs), paaugstinātiem aknu rādītājiem (ja rodas aknu bojājums). "Tas ir viens no nopietnākajiem grūtniecības sarežģījumiem, kas var radīt ļoti nopietnas veselības problēmas gan mātei, gan bērnam " stāsta dzemdību speciāliste. Vairāk par preeklampsiju un iespējamiem iemesliem, kāpēc sieviete grūtniecības laikā ar to saskaras, lasi šajā rakstā. Savukārt te atradīsi mammu pieredzi, grūtniecības laikā sirgstot ar preeklampsiju.

Paaugstinātu asinsspiedienu var mazināt vienīgi ar medikamentu palīdzību. "Grūtniecības laikā var lietot pretspiediena zāles, bet ļoti konkrētas medikamentu grupas, ko parasti izraksta ginekologs," skaidro Natālija Bērza. Savukārt, ja sieviete, gatavojoties grūtniecībai, zina, ka viņai ir paaugstināts asinsspiediens, kā arī liekais svars, ginekoloģe iesaka atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, tādā veidā samazinot risku piedzīvot ļoti augstu asinsspiedienu arī grūtniecības laikā un šādi mazinot arī preeklampsijas risku.

Grūtniecēm, kurām ir paaugstināts asinsspiediens, ginekologs iesaka pildīt spiediena dienasgrāmatu, kurā katru dienu veikt atzīmes. "Atkarībā no spiediena rādītājiem sievietei regulē arī medikamentu devu," skaidro Bērza.

Pazemināts asinsspiediens