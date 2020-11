Panikā nav jākrīt. Nedaudz biedējošas izmaiņas attiecībās pēc gredzenu mīšanas

Romantisko attiecību un arī laulības dzīves pirmie gadi daudziem ir absolūts sapņa piepildījums. Patīkamu satraukumu sagādā viss – kāds negaidīts zvans, pārsteigums vai ikdienišķa uzmanības izrādīšana, taču, kad medusmēneša fāze beidzas, arī šīs sajūtas nedaudz pieplok. Šīs izmaiņas var likt apšaubīt sava lēmuma pareizību, daudzkārt pēc vairākiem gadiem nonākot arī uz šķiršanās sliekšņa, taču eksperti norāda, ka šāds solis daudzkārt ir absolūti nepamatots. Par kuru lietu maiņu ir absolūti muļķīgi krist panikā, skaidrojuši "Bustle" pieaicinātie eksperti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svarīgi saprast, kas savā ziņā biedējošās izmaiņas ir neizbēgamas, lai arī cik stipri jūs viens otru nemīlētu. Vieniem šīs izmaiņas uzņem apgriezienus ātrāk, citiem – lēnāk, taču vissvarīgāk saprast, ka izmaiņas uzreiz nenozīmē kaut ko sliktu. Tā ir absolūta norma un nebūt nav iemesls, kāpēc katram vajadzētu iet savu ceļu.

Lūk, vairākas attiecību un uzvedības izmaiņas, par kuru parādīšanos laulātajiem nevajadzētu celt paniku!

Libido kritums

Mieru, tikai mieru. Tas, ka nenodarbojaties ar seksu katru dienu vai arī vēlme mesties palagos vairs nav tik liela spēcīga kā iepriekš, nav pamats uztraukumam. Vērts gan piebilst, ka tā nav problēma līdz brīdim, kamēr abi esat gatavi runāt par to, kāpēc seksuālā tieksme kritusies. Ļoti iespējams, viens uzņemas iniciatora lomu, kamēr otra dzīves ritmā mīlēšanās no rīta ir daudz labāka, patīkamāka un iederīgāka.

Tāpat ar laiku arī mazinās spiediens – katrām romantiskām vakariņām, filmu maratonam vai kopīgai izklaidei nav jābeidzas ar guļamistabas priekiem. Tomēr seksam noteikti nav jāpārtop arī divvientulības epizodē, kas tiek aktualizēta tikai svētku reizēs. Atslēgas vārds – balanss!

Seksuālās intereses

Nenoliedzami, intīmās tuvības tēma ar laiku aktualizējas vēl vairāk, piemēram, kaut no tā viedokļa, ka mainās arī seksuālās intereses. Mēs kļūstam vecāki, citiem vārdiem sakot – pieredzes bagātāki, tāpēc nevar izslēgt iespējamību, ka kājām gaisā apgriezusies "tas man patīk" un "tas man nepatīk" tēma. Mūsu uztvere par seksuālo dzīvi ir ļoti plūstoša, tāpēc nav jābrīnās, ka pēkšņi partneris ierosina vai norāda uz kaut ko tādu, ko nekad nebiji iedomājies dzirdēt no viņa mutes.

Vai atceries, kas ir mīlināšanās un čubināšanās? Protams, šis jautājums jāuztver ar humoru, tomēr var gadīties, ka priekšspēles laiks no, piemēram, 20 minūtēm samazinājies uz divām. Tam vienkārši ikdienas skrējienā, šķiet, ka vairs nav laika. Cilvēki arī viens pie otra ļoti pierod, tāpēc atļaujas tā neiespringt, tomēr tas nenozīmē, ka partneris pret tevi un tavām sajūtām ir vienaldzīgs. Paskaties uz to no citas puses – cik gan īpašas uzreiz kļūst tās reizes, kad ļaujaties priekšspēles, pieskārienu un ķircināšanas priekam!

Laiks vienatnē

Viņš grib pavadīt laiku viens, tātad – vairs nemīl! Šis ir diezgan populārs pieņēmums, lai gan pašā pamatā absolūti nepamatots. Veselīgās attiecībās partneri saprot, cik nepieciešama un svarīga ir patstāvības sajūta, ko cilvēki vēlas atgūt pēc tam, kad teju katra sekunde pavadīta vienam pie otra sāniem.

Foto: Shutterstock

"The Secret Lives Of Wives" autore Airisa Krasnova pēc intervijām ar 200 sievietēm, kuras laulībā pavadījušas aptuveni 15 gadus, secinājusi, ka, lai cilvēks būtu laimīgs, ir ārkārtīgi svarīgi dzīvot pašam savu dzīvi, norāda "The Atlantic". Ir vitāli nepieciešams laiku pa laikam darīt tikai tās lietas, kas pašam šķiet interesantas un saistošas. Nav ieteicams paļauties tikai uz to, ka partneris būs vienīgais laimīgās dzīves stūrakmens un spēs dot piepildījumu itin visās frontēs. Nenoliedzami, pārmērīga brīvā laika pavadīšana atsevišķi var novest pie šķiršanās, taču tikai tad, ja šim modelim ļaujat ekstrēmā un pārmērīgā līmenī nonākt pašplūsmā.

Kā norāda "Huff Post", svarīgi ir arī vienam otru iedrošināt "mūsu" laikā atrast arī tikai "savu" laiku.

Kails ķermenis – ikdienišķa lieta

Ja kādreiz, ieraugot tevi kailu, piemēram, iznākot no dušas, partneris uzreiz metās tavos apskāvienos, neuztraucies, ja tas vairs nenotiek tik regulāri. Lai arī kā tas būtu vai nebūtu, cilvēki ātri vien pie labām lietām pierod, un patiesībā jau labi zina, ka šī nav pēdējā reize, kad acīm pavērsies tāds skats. Tas nenozīmē, ka partneris tevi neiekāro vai zaudējis interesi – viņam, iespējams, vienkārši bijusi grūta diena vai nogurums ņēmis virsroku, un jau rīt viņš atkal būs tavās rokās.

Tomēr, ja nu šāda situācija tevi satrauc, šeit atradīsi dažādas viltībiņas, kā likt partnerim tevi iekārot vēl vairāk.

Strīdu būs vairāk

Foto: Shutterstock

Lai arī cik dīvaini tas nešķistu, cilvēka dabu var pielīdzināt sīpola veidolam – katru gadu kāda jauna kārtiņa nāk nost. Un tas nozīmē, ka arī pēc pieciem vai 10 kopā nodzīvotiem gadiem, ļoti iespējams, tevi vēl gaida kāds pārsteigums. Nekāda izlikšanās, nekādas maskas, tāpēc var gadīties, ka radīsies arvien vairāk konfliktu un diskusiju epizožu. Lai gan sākumā šāda veida dialogi var šķist nepatīkami un nesaprotami, uz tiem var skatīties arī no pozitīvās puses, piemēram, šādas sarunas ļaus tev vēl labāk saprast, par kurām lietām partneris "iedegas" un tieši kāpēc izvēlējies viņu kā savu dzīvesdraugu.

Jauni draugi, jauni hobiji

Var šķist nedaudz biedējoši, ka cilvēks, kuru šķietami pazīsti līdz pēdējai vīlītei, pēkšņi izdomā, piemēram, mācīties spēlēt skvošu vai kādu mūzikas instrumentu, lai gan iepriekš interese pielīdzināma nullei. Laikam ejot, mainās intereses, kas automātiski nozīmē arī hobiju un, ļoti iespējams, apkārtējo ļaužu nomaiņu. Tāpat nevar izslēgt iespējamību, ka draugu pulks sašaurinās vai tajā ienāk kāds jauns indivīds pēc bērna piedzimšanas.

Kāpēc no šāda tipa pārmaiņām laulības dzīvē nav jābaidās? Jo ir pilnībā dabiski un veselīgi arī pašiem mainīties kā pārim. Protams, tas var šaubas par nākotni, apsverot domu, ka ne viss būs tieši tāpat kā randiņu periodā, taču tik ilgi, kamēr kāpumiem un kritumiem esat gatavi iet cauri kopā, viss laulības dzīvē kārtībā.

Attiecību eksperte Šamira Hovarda-Blekburna sacījusi, ka nereti terapijā nāk gaismā – tieši partnera attieksmes un uzvedības izmaiņu dēļ viens vai otrs izjūt pamatīgu vilšanos. Viņa norāda, ka cilvēki pārāk ļoti vērš uzmanību sliktajiem aspektiem, ko izmaiņas nes, tā vietā, lai ļautos jauniem apvāršņiem. Kāpēc? Pavisam vienkārši – mums patīk viss labi pazīstamais, paredzamais un drošais. Taču patiesībā jaunu pieredžu gūšana un lietu izmēģināšana pārus satuvina, un tieši tas nopietnās attiecībās ir vissvarīgākais.