Vazektomija jeb vīriešu sterilizācija ir radikāla grūtniecības izsargāšanās metode. Ir valstis, kur tā ir populāra. Latvijā lielākoties to izvēlas vīrieši, kam ir vismaz trīs bērni. Divi pāri stāsta par pieredzi, izvēloties vazektomiju. Viens no viņiem ir starp ļoti, ļoti retajiem gadījumiem, kad mazais pēc vazektomijas tomēr pieteicās. Uzzinām arī no ārstiem, kā vazektomiju veic un vai ir kādi pēcoperācijas riski. Kādēļ uzreiz pēc vazektomijas vēl nav iestājies pilnīgs kontracepcijas efekts? Atspēkosim arī dažus mītus.

Dace un Jānis ir latvieši, kas dzīvo Anglijā, un ir trīs bērnu vecāki. Anglijā vīrs veica vazektomiju, kas tur esot samērā populāra kontracepcijas metode, turklāt tā ir valsts apmaksāta. Salīdzinājumam: Latvijā tā maksā no 300 līdz 950 eiro.

Stāsta Jānis: "Noteikti es pats par to neaizdomājos, taču kopīgā diskusijā ar sievu nonācām līdz šai metodei. Kad mums vēl bija divi bērni, bet trešajam bija par ātru, citreiz bija jāsatraucas, vai tomēr izsargāšanās nav pievīlusi. Kad bijām gatavi trešajam un šo plānu izpildījām, nebija domas, ka vazektomijas metode nebūtu pareiza. Likās arī, ka nepatīk hormonu tabletes, secinājām, ka metode ir vienkārša, pēc tam var normāli dzīvot, ne par ko nav jāuztraucas. Perfekts risinājums! Izdari, un miers. Tā kā pirmos bērnus izdevās "iedēstīt" diezgan ātri, tagad vajadzēja drošību, jo, racionāli domājot, trīs bērni ir tik, cik mēs varam menedžēt," spriež Jānis.