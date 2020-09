Sievietei ir svarīgi pazīt savu ķermeni un tajā notiekošos procesus, īpaši laikā, kad tiek plānots mazulis. Bieži sievietes gadījumos, kad neizdodas palikt stāvoklī, cenšas patverties tikai pie viena salmiņa – ginekoloģijas, taču ginekoloģiskās problēmas ir tikai sekas, kas radušās citu organisma nepilnību rezultātā, uzskata Madara, deviņus mēnešus vecās Terēzes Magdalēnas mamma un arīdzan auglības atpazīšanas metožu instruktore.

Madaras pieredzes stāsts ir otrais raksts sērijā par to, kā ar uztura un dzīvesveida maiņu uzlabot savu reproduktīvo sistēmu un veiksmes gadījumā – tikt pie ilgi gaidītā mazuļa. Kristīnes un Mārča stāstījumu par sarežģīto ceļu, kas noiets, līdz sagaidīta meitiņa Anabella, lasi te, bet šajā rakstā pieredzē dalās 33 gadus veca sieviete, kura savu dzīvi veido starp divām valstīm – Latviju un kādu citu, un viņai vairāku gadu garumā bija pacietīgi jāstrādā ar sevi, lai sagaidītu savu bērniņu. Madara nevēlējās atklāt savu identitāti un dažas personīgās dzīves nianses, taču stāstā izmantots viņas īstais vārds.

Lai nebūtu pārsteigumu

Pirms pieciem gadiem Madara, dzīvojot ārpus Latvijas, intereses pēc attālināti sākusi apgūt auglības atpazīšanas metodes. Tas bija laiks, kad viņa ar savu mīļoto vīrieti, kurš ir cittautietis, plānoja precēties. "Mums nebija tūlītēju plānu par mazuli, jo gribējām sākumā viens otru labāk iepazīt un uzbūvēt mūsu jaunās ģimenes pamatus, bet simptotermālo auglības atpazīšanas metodi sāku apgūt, lai mēs kopīgi varētu arī plānot bērniņa ieņemšanas laiku, turklāt man tas šķita interesanti – saprast, kad ir pienācis auglīgais laiks, vērojot sava ķermeņa temperatūru un citas pazīmes, kādas tās ir konkrētajā cikla brīdī. Ar šīm metodēm sieviete iemācās pati sevi saprast, sajust – ar neapbruņotu aci, palūkojoties savā cikla kartē, noteikt savas auglīgās un neauglīgās dienas," stāsta Madara.

Kad sieviete ar savu mīļoto atbrauca uz Latviju un salaulājās, viņa nolēma aiziet uz konsultāciju pie auglības veicināšanas speciālistes. "Auglības atpazīšanas kursos viena no speciālistēm Anna Suhanova uzsvēra senlaikos zināmu, bet mūsdienās aizmirstu lietu – ja plāno mazuli, tam ir jāsagatavojas vismaz pusgadu iepriekš. Uz konsultāciju nolēmām doties ar mērķi sagatavot ķermeni, lai pēcāk nebūtu kādu pārsteigumu. Iedevu Annai sava cikla kartes, un viņai radās aizdomas, ka ar manu veselību kaut kas nav tā, kā vajadzētu. Tiku nosūtīta veikt papildu analīzes. Un, jā, tās parādīja, ka man ir autoimūns process saistībā ar vairogdziedzeri, par ko nevienam citam pirms tam nebija nekādu aizdomu," atminas Madara.

Ar šo vizīti arī sākās Madaras ceļš iepretim grūtniecībai, tiesa, precīzāk būtu teikt – grūtniecībām, taču viena no tām beidzās skumji, bet par to turpmāk... Auglības veicināšanas speciāliste uzreiz noteica īpašu diētu, kuras galvenais virziens – dzīve bez glutēna. To pašu – izslēgt no ēdienkartes glutēnu – ieteica arī gastroenteroloģe.