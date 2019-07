Pārtikas produkti, kas var izprovocēt bērna aizrīšanos

Sūkājamās konfektes un apaļās košļājamās gumijas

Zirnīšu veida konfektes vai līdzīgi sūkājamie saldumi, to skaitā košļenes, var tikt ievilktas elpceļos runājot vai smejoties. Cienājot bērnus ar šiem našķiem, neļaujiet viņiem, tos baudot, skraidīt apkārt un dauzīties. Tāpat nevajadzētu ļaut bērniem ar tiem mieloties mašīnā vai citā transporta līdzeklī, jo straujas bremzēšanas gadījumā, saldums var iesprūst bērnam kaklā, izraisot aizrīšanos un grūtības elpot.

Cīsiņi

Mazuļi ļoti bieži aizrijas arī cīsiņiem mīklā jeb hotdogiem. Lai mazinātu risku, vecākiem ieteikts desiņu sagriezt gareniski un pēc tam vēl sadalīt neregulāras formas un dažāda izmēra gabaliņos. Mazāki gabali pasargās no aizrīšanās riska un atvieglos ēšanu.

Čipsi un popkorns

Nemaz nerunājot par to, ka šādas ātrās uzkodas ir neveselīgas, sauss un drupans ēdiens var izraisīt arī aizrīšanos, jo tas ļoti viegli pielīp aukslējām. Tāpēc bērnu speciālie cepumi tiek ražoti tā, lai tie ātri izšķīstu mutē un neradītu šādus riskus.

Bērna barošana ar pudelīti

Neatkarīgi no tā, vai pudelītē ir ūdens, piens vai kāds cits šķidrums, ir ļoti svarīgi, lai knupītis būtu atbilstošs bērna vecumam. Ja mazulis ēd ātri, bet no knupīša piens tek pārāk strauji, bērns sarijas gaisu, tad to atgrūžot, un tā var aizrīties, un tas jau ir apdraudējums dzīvībai, – norāda ārste.