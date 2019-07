Partneris negrib otru bērnu: kā rīkoties?

Liela ģimene ir daudzu sieviešu sapnis, taču dažkārt tas tiek apspiest, jo partneris paziņo, ka nevēlas vēl vienu bērnu. Kā šādā situācijā rīkoties? To stāsta laulību terapeiti un psihologi.

Ideālā pasaulē pāris pirms kāzām ir pārrunājis, cik kuplu ģimeni katrs no viņiem vēlētos un dzīves gaitā arī realizē plānoto, taču realitātē reti kurā laulībā viss iet "kā pa sviestu". Apstākļu maiņa var iespaidot arī viena no partnera vēlmēm saistībā ar ģimenes pieaugumu.

Grūtības ar pirmo bērnu, nestabils ģimenes budžets, vēlme vairāk izbaudīt mīļotā kompāniju – šie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc tavs partneris pēkšņi var nolemt, ka nevēlas vēl vienu bērnu. Šāda viedokļu atšķirība var iedragāt pat laimīgākās attiecības, tāpēc laulību terapeiti un psihologi portālos "Fatherly" un "She Knows" atklāj, kāda būtu labākā rīcība šādā situācijā.

Atmet domu par attiecību pātraukšanu

Ir viegli ļauties sajūtām, ka jūsu attiecības ir nonākušas bezdibenī, ja nespējat atrisināt jautājumu par ģimenes pieaugumu. "Šī ir jūtīga tēma, un mēs nevar to ignorēt," portālā "She knows" skaidro psiholoģe Džoselīna Čarna. "Taču tas, ka jūs pagaidām neesiet spējuši atrast risinājumu šai situācijai, nenozīmē, ka jūsu laulībai ir beigas. Tas tikai parāda, ka jums ir pie kā strādāt." Ņem vērā psiholoģes padomu, ievelc elpu un esi gatavas risināt šo problēmu un atrast ceļu, ar kuru būsiet apmierināti abi.

Uzklausiet viens otra argumentus

Kaut tik jūtīgā tematā ir grūti novirzīt savas emocijas malā, laulību un ģimenes terapeits Deivids Klovs portālā "She Knows" uzsver, ka tikai tā tu spēsi ieklausīties otra argumentos bez nosodījuma un vēlmes viņu pātraukt. Viņš uzsver, ka sarunas gaitā ir ļoti svarīgi atklāt visus iespējamos iemeslus, kāpēc tu gribētu vai gluži otrādi negribētu vēl vienu bērnu. Varbūt tavas partneris nevēlas vēl vienu bērnu, jo viņš satraucas, kā tas ietekmēs jūsu attiecības vai viņa karjeras dzīvi. Iespējams, viņam šķiet - vēl viens bērns nozīmē atteikšanos no saviem sapņiem un iecerēm. Lai kāds būtu iemesls, kāpēc viņš nevēlas ģimenes pieaugumu, Klovs uzsver – ir svarīgi uzklausīt viņa viedokli un argumnetus, jo tikai tad būs iespējams risināt domstarpības un veikmsīgi turpināt attiecības.

Nereti vīrieši savas partneres vēlmi laist pasaulē bērnu uztver kā neapdomātu un nenopietnu mirkļa iegribu. Liec mīļotajam saprast savu pozīciju un paskaidro, kāpēc un cik svarīgi tev tuvākajā laikā ir ieņemt vēl vienu bērnu.