Paštaisītas smiltis un makaronu rotas: astoņas idejas, kā mājās nodarbināt mazuli

Ilgstoša palikšana iekštelpās ir izaicinājums ne tikai vecākiem, bet arī bērniem. Šķiet, ka šajā laikā mazo enerģija ir īpaši augstā līmenī, un daudzi vecāki lauza galvas, prātojot, kā atvases nodarbināt. Divu bērnu māmiņa Beta Bluka dalās ar deviņām idejām, kas palīdzēja viņai izklaidēt savu divus gadus veco dēlu un 10 mēnešus veco meitu.

Noturēt bērnu ilgstoši četrās sienās noteikti nav tas vieglākais uzdevums. Ja iepriekš brīvi varējāt doties ārā, izklaidēties spēļu laukumos, apciemot draugus un radus, tad tagad ikviena ģimene ir aicināta palikt mājās.

Lūk, astoņas idejas, kas palīdzēs tev nodarbināt savu mazuli!

Kā savā blogā "Being Beth" raksta divu bērniņu māmiņa, visas zemāk minētās nodarbes prasa nelielu sagatavošanos, taču pēcāk vecākiem būs iespēja atpūsties un atvēlēt laiku sev, kamēr mazie izklaidēs paši sevi.

Uzceliet cietoksni

Cietokšņa būvei var izmantot jebkurus materiālus – spilvenus, krēslus, segas, galdus, dīvānu, mīkstos krēslus, pufus un daudz ko citu. Galvenais – šajā nodarbē iesaisti bērnus un ļauj viņu fantāzijai vaļu! Kad cietoksnis būs uzbūvēts, sanesiet tajā segas un spilvenus, izveidojot lielisku vietu, kur mazais var nodoties spēlēm vai atpūtai.

Smilškaste mājas apstākļos

Viena no iecienītākajām bērnu nodarbēm ir spēlēšanas smilšu kastē. Arī tagad, kad visiem ir ieteikts pēc iespējas vairāk laika pavadīt mājās, mazajiem ir iespēja spēlēties ar paštaisītām smiltīm. Milti un eļļa ir viss, kas nepieciešams, lai tādas izveidotu. Sajauc šīs divas izejvielas kopā un maisi līdz iegūsti vajadzīgo konsistenci. Kad smiltis gatavas, izvelc no skapja dažādas formiņas un ļauj bērnam nodoties smilšu kūku cepšanai. Beta gan brīdina, ka jārēķinās ar iespējamu nekārtību, tāpēc par pamatni vislabāk būtu izmantot noslaukāmu paklājiņu.

Ienes iekšā slidkalniņu

Ja Jums pagalmā stāv mazuļiem paredzēts slidkalniņš, ienesiet to iekšā. Mazais būs sajūsmā, ka viņam ir iespēja iekštelpās izbaudīt kaut daļu āra prieku. Protams, neaizmirsti to pirms tam kārtīgi notīrīt. To pašu vari izdarīt arī ar citām mantām, kas parasti stāv pagalmā, piemēram, telti.

Nodarbe ar krītiņiem

Iedod savam mazulim palielu papīra lapu un krītiņus. Beta iesaka zīmēšanai izvēlēties tādus krītiņus, ko pēcāk ir viegli nomazgāt. Tad atklāj bērnam jaunu pasauli – parādi, kā, uzliekot papīra lapu uz dažādām virsmām un krāsojot to ar krītiņiem, var iegūt dažādus rakstus. Pēcāk ļauj mazajam staigāt pa visu māju un izmēģināt jaunapgūto uz pēc iespējas vairāk dažādām virsmām. "Viņi par to būs sajūsmā," piebilst divu bērnu māmiņa.

Foto: Scanpix

Uzlīmes

Nekad nenovērtē par zemu agrāk bērnu tik iecienītās uzlīmes. Beta stāsta, ka arī mūsdienu bērniem tās iet pie sirds. "Uzlīmes ir vairākas reizes palīdzējušas man izklaidēt bērnu visas dienas garumā," māmiņa atklāj.

Foto albums

Mazuļiem patīk šķirstīt foto albumus, redzēt tajos sevi, mammu, tēti, māsas, brāļus, vecvecākus, tantes un onkuļus un citus viņa dzīvē svarīgus cilvēkus. Tas ir lielisks veids, kā izklaidēt bērnu un kopīgi atcerēties piedzīvotos mirkļus. Neaizmirsti, šķirstot foto albumu, mazulim atklāt, kas notika dienā, kad bilde tik uzņemta, kur jūs bijāt un ko tur darījāt. Tāpat liec viņam nosaukt, kas ir katrs fotogrāfijā redzamais cilvēks, kas palīdzēs trenēt viņa atmiņu.

Makaronu rotaslietas

Šķiet, ikviens bērnībā ir taisījis rotaslieta no makaroniem. Tā var būt nodarbe, ko vari ieviest arī ikdienā ar savu mazuli. Parādi viņam, kā no dažāda veida makaroniem izveidot rokas sprādzi, kaklarotu, vainadziņu un daudz ko citu.

Pārģērbšanās

Par šo nodarbi īpaši priecīgas būs mazās meitenītes. Izvelc dažus drēbes gabalus no sava skapja un ļauj bērnam tos uzvilkt. Viņš būs sajūsmā par iespēju iejusties mammas vai tēta lomā.