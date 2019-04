'Pats esi vainīgs!' – kāpēc bērnam nevar uzvelt šādu atbildības nastu

Kad runa ir par konfliktsituācijām ar bērniem, viens no galvenajiem noteikumiem ir – neuzvelt atbildību par notikumiem nenobriedušam bērnam. Tomēr daudziem rodas jautājums: "Bet ko darīt, ja bērns pats ir bijis vainīgs?" Piemēram, viņš tika brīdināts, – ja rotaļāsies vēl pusstundu, tad nepagūs palasīt pasaciņu pirms nakts miega. Pats izvēlējās rotaļāties, bet pēc tam raud, ka nav palasīta grāmatiņa. Par izvēli taču ir bijis atbildīgs pats bērns!

Kā portālam "Mama" uzsver psiholoģe Anna Gorulko, agrīna, vecumam neatbilstošas atbildības uzvelšana bērnam var tikai kaitēt viņa un vecāku attiecībām. Ikviens vecāks var minēt daudz gadījumu, kad "mēs taču vienojāmies" noslēdzas ar asarām un aizvainojumu. "Kad mana jaunākā meita paaugās, bieži šādas situācijas atgadījās ar ratiņiem. Piemēram, viņa grib iet paspēlēties uz bērnu rotaļlaukumiņu, bet ceļš uz to ved pa šauru zemes ceļa taciņu. Ratiņi ar mazajiem ritentiņiem pa turieni neizbrauks. Iešana ir salīdzinoši tāla. Es lieliski saprotu, ka bērns piekusīs un atpakaļ gribēs braukt ar ratiņiem. Mani šāda perspektīva nepavisam neiepriecina, apzinoties savas trīsgadnieces svaru un tā attiecību pret attālumu no laukumiņa, jo skaidrs, ka man viņa būs jānes. Varētu sarunāt, ka atpakaļ viņa ies kājām. Un meita ar prieku tam piekristu. Bet es lieliski sapratu, ka vienošanās darbosies tikai pirmos desmit metrus no visa ceļa. Pēc tam sāksies asaras, lūgums paņemt rokās, manai psihei būs slodzīte. Tāpēc, paredzot visu šo situāciju, es atsaku uzreiz," tā stāsta psiholoģe.

Mūsu dzīvē ir ļoti daudz situāciju, kad mēs, lūk, šādi vienojamies ar maziem bērniem, brīdinām par sekām, ļaujot izdarīt izvēli. Bērni arī izvēlas. Bet pēc tam, nezin kādēļ atsakās uzņemties atbildību par savu izvēli. Attīstības teorija vēsta par to, ka atbildība šādos brīžos tomēr gulstas uz pieaugušo. Tu vaicāsi, kādēļ?

Psiholoģe aicina atcerēties, ka prefrontālā galvas smadzeņu garoza sāk attīstīt savas spējas – loģisko domāšanu, spēju paredzēt situāciju, kas savukārt nozīmē – spēju sajaukt jūtas, adekvāti uztvert sekas, tikai pēc piecu gadu vecuma. Un tas ir tikai sākums! Turklāt spēja sajaukt jūtas neieslēdzas automātiski, tiklīdz bērns sasniedz piecu gadu vecumu. Tas ir process, kas prasa laiku un treniņus. Nevienam taču neienāks prātā dot zīdainim boršču un vainot viņu par to, ka viņš to nespēj pārstrādāt. Mēs ņemam vērā to, ka bērna kuņģis vēl nav gatavs šādai barībai, norāda Gorulko.

Profesores Guntas Ancānes ieteikumus, kā izaudzināt veiksmīgu bērnu jeb pārdomas par atbildību un pienākumiem, lasi šajā rakstā.



Tomēr par psiholoģisko nenobriešanu mēs neaizdomājamies vienmēr. Bērni līdz piecu septiņu gadu vecumam, bet jūtīgākie pat vēl vēlāk, nav spējīgi pārstrādāt situāciju sekas. Neraugoties uz to, ka spēja sajaukt pretējos impulsus sāk attīstīties pēc piecu gadu vecuma, attiecībā uz nobriešanu vecumam ir relatīva nozīme. Dažreiz bērni arī 10-15 gadu vecumā nespēj adekvāti novērtēt savas rīcības sekas. Un tam par iemeslu ir dabisks pieaugšanas vai psiholoģiskās attīstības iestāšanās ceļš, bet tas jau ir cits jautājums. Jebkurā gadījumā, par notikumiem esam atbildīgi mēs, pieaugušie.