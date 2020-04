Pazīmes, kas norāda – mazulis ir pārguris un nepieciešams miegs

Miegs mazuļa dzīves pirmajos mēnešos ir ļoti svarīgs – zīdainītis pielāgojas ne tikai apkārtējai pasaulei, bet arī "mācās" dienas ritmu ar naktsmiera un diendusu noteikta ritma palīdzību, kā arī miegā aug un attīstās. Tomēr ir situācijas, kad zīdainim ar gulēšanu ir problēmas un iemigt uz ilgāku laiku nepavisam neizdodas.

Pirmajos mēnešos pēc zīdaiņa piedzimšanas, pat vislabākajos apstākļos mammai un tētim mazulīša nolikšana gulēt ir liels izaicinājums. Brīžos, kad mazulis pārguris no apkārtējās pasaules stimuliem, tas var būt vēl grūtāk. Tāpēc, lai spētu novērtēt īsto brīdi un to, vai zīdaini pastāvīgi nomodā nenotur pārgurums, vietnē "What To Expect" apkopotas pazīmes, kas liecina, ka zīdainis ir pārguris, bet padomus, kā pārgurušam zīdainim palīdzēt iemigt sniedz pediatrs Mārvins Rezmovics.

Pārguruma un pastāvīgas negulēšanas sekas var būt nemitīgs cikls, kurā zīdainis kļūst arvien nogurušāks, bet aizmigt nespēj, jo ir pārguris. Taču, ar pacietību un zīdaiņa ievirzīšanu miega režīmā, pie kura pieturēties, no tā ir iespējams izkļūt.

Pazīmes, ka zīdainis/mazulis ir pārguris



Zīdaiņi un mazuļi, kuri pietiekami ilgi neizguļas, paliekot nomodā krietni ilgāk, nekā paši spēj izturēt, uz miega trūkumu var reaģēt dažādi. Stress ir tikai viena no sekām, kas noved pie tā, ka mazulim ir grūtāk iemigt. Kā norāda pediatrs Mārvins Rezmovics, neizgulējies zīdainis ir stresā, jo palielinājies adrenalīna un kortizola līmenis.

Lūk, pazīmes, kas var liecināt par pārgurumu:

grūtības iemigt;

diendusas ir ļoti īsas un neregulāras;

zīdainis naktī neguļ pilnvērtīgi;

bērniņš ir kreņķīgs un nervozs;

bērns ir mazāk spējīgs tikt galā ar grūtībām vai sāpēm (piemēram, kad veic vakcinācijas kalendārā paredzētās potes, atlabšana ir ilga);

lielākam mazulim – ikdienišķie dusmu izplūdi ir biežāki;

mazulis aizmieg nejaušos mirkļos (barošanas krēsliņā, kamēr ēd, tiklīdz ielikts ratiņos, lai gan nav diendusas laiks).

Kā izvairīties no tā, lai zīdainis pārlieku nesagurst

Foto: Shutterstock



Viens no galvenajiem noteikumiem, lai nepieļautu to, ka pats mazākais bērniņš ir pārguris, ir mazuļa miega vajadzību izpildīšana. Tas nozīmē, ka zīdainim vai jau lielākam mazulim jānodrošina tik daudz miega, cik to paredz viņa vecums. Mēnesi vecam zīdainim diennaktī jāguļ 14–17 stundas, sadalot astoņu līdz deviņu stundu miegu nakts laikā un septiņu līdz deviņu stundu ilgu miegu dienas laikā. Attiecīgi divus mēnešus vecam zīdainim jāguļ 12–16 stundas diennaktī, bet vēlāk, aptuveni pusgada vecumā, zīdainim jāguļ līdz 11 stundām naktī, pievienojot divas pusotru līdz divas stundas ilgas diendusas dienas laikā.

Ideālā pasaulē zīdainītis nemaz nesagaidītu pārguruma fāzi, bet iemigtu jau pirms tās. Lai to panāktu, lūk pediatra Mārvina Rezmovica ieteikumi, kā to panākt:

Novaktē miegainuma pazīmes! Zīdainīši mēdz berzēt actiņas, būt untumaini, berzēt austiņu, aiztikt savus matus, žāvāties vai signalizēt kā citādi, ka viņi ir noguruši. Tiklīdz zīdainis vai mazulis tā sāk darīt – laiks viņu likt gulēt.

Zīdainīši mēdz berzēt actiņas, būt untumaini, berzēt austiņu, aiztikt savus matus, žāvāties vai signalizēt kā citādi, ka viņi ir noguruši. Tiklīdz zīdainis vai mazulis tā sāk darīt – laiks viņu likt gulēt. Seko gulētiešanas rutīnai katru vakaru! Mazulim pieturēšanās pie rutīnas palīdz pārslēgties no rotaļu un būšanas nomodā laika uz gulētiešanas laiku. Tāpat vari ieviest rituālu arī pirms diendusām. Jāatceras gan, ka rituālu ieviešana būs piemērotāka jau lielākiem zīdainīšiem pēc četru mēnešu vecuma.

Mazulim pieturēšanās pie rutīnas palīdz pārslēgties no rotaļu un būšanas nomodā laika uz gulētiešanas laiku. Tāpat vari ieviest rituālu arī pirms diendusām. Jāatceras gan, ka rituālu ieviešana būs piemērotāka jau lielākiem zīdainīšiem pēc četru mēnešu vecuma. Nepārstimulē mazuli pirms gulētiešanas! Ja vēlies, lai gulētiešana noritētu mierīgi un zīdainis vai mazulis iemigtu bez sarežģījumiem – nekādu rotaļu pirms došanās pie miera. Aptuveni pusstundu līdz stundu pirms došanās gulēt ievies miera laiku, kad apkārt ir kluss, nav dzirdama mūzika vai citi trokšņi, kā arī nenotiek aktīvās rotaļas.



Šajā rakstā atradīsi četras metodes, kā mazulim iemācīt patstāvīgi iemigt un gulēt ciešā miegā.



Kā palīdzēt pārgurušam mazulim iemigt



Pārgurušu mazuli ievirzīt normālā gulēšanas ritmā nav viegli, taču tas nav neiespējami. Viena no stratēģijām, ko var pielietot, ir – vērot miega ieradumus un censties mazuli nolikt gulēt pusstundu ātrāk, nekā parasti. Miega paradumi gan ir atkarīgi no tā, cik vecs ir mazulis, taču, savā nodabā vērojot apkārt notiekošo, mēnesi vecs zīdainis uzmanību notur vien pāris minūtes, kas nozīmē – aizmigt nevajadzētu būt problēmām arī mazliet ātrāk, nekā viņš radis.

Pārgurušam mazulim iemigt palīdzēs arī pieturēšanās pie gulētiešanas rituāla. Zīdainītim tas nozīmēs pēdējo ēdienreizi pirms gulētiešanas, vannošanos, vecāka dziedātu šūpuļdziesmu vai ko citu, ko esat raduši darīt, pirms doties pie miera. Tas būs signāls, ka zīdainim laiks čučēt.

Pavisam maziem zīdaiņiem, kuri nav pārsnieguši divu mēnešu vecumu, pārguruma mirkļos var palīdzēt pilnīga miera taktika. Ņem zīdainīti, satin sedziņā vai autiņā, izslēdz gaismas istabā un radi pilnīga klusuma atmosfēru. Zīdainim netraucēs apkārtējās vides stimuli, kas nozīmēs, ka viņš varēs gulēt.

Jāatceras, ka trenēt zīdaini, lai izveidotos pastāvīgs miega režīms var vien tad, kad zīdainis izaudzis no jaundzimušā fāzes – ap divu mēnešu vecumu. Vēro savu mazulīti un atbildi signāliem, ja redzi, ka bērniņš ir noguris un vēlas doties gulēt. Pārgurumu rada tas, ka bērns pārlieku ilgi noturēts nomodā un neiegūst nepieciešamās miega stundas.