Pedagoģe: bērni jāskolo tā, lai viņi nejustu, ka mācās

Skolā biju apaļa teicamniece un esmu novērojusi, ka tieši daudzi teicamnieki paši kļūst par skolotājiem. Nezinu, kas motivē citus, bet es, būdama auns pēc horoskopa, tādējādi protestēju pret tā laika mācīšanas metodēm un vēlējos ienest jaunas vēsmas. Biju iztēlojusies, kā stāvēšu klases priekšā, ka uz mani raudzīsies daudzi mirdzošu acu pāri. Patiesībā tas viss arī ir piepildījies un saglabājies, tikai skolotājs vairs nestāv klases priekšā, bet meklē pareizās atbildes kopā ar bērniem.

Mācīšanas metodes un formas mainās, un nav vienas atbildes, kā pedagogi to vērtē. Kas vienam ir ieguvums, citam – liels mīnuss. Šī profesija ir nepārtrauktā attīstībā un kustībā, arī bērni visu laiku mainās – es to uzskatu par priekšrocību, jo skolā nav divu vienādu dienu, katra atnes kaut ko jaunu. Nav divu vienādu mācību stundu, un man šie pārsteigumi un negaidītās situācijas ļoti patīk.

Kā jebkurai profesijai, arī pedagogiem ir izaicinājumi, taču nepārvaramu problēmu nav. Jā, šobrīd izglītībā ienāk daudz jauna, un tas no pedagoga prasa stabilu pašapziņu un lielu atvērtību. Informācijas pārbagātībā var apjukt, bet tas ir normāli. Skolotājiem jāspēj izslēgt teicamnieku sindromu un jāpārtrauc sevi par to šaustīt. Daudzi teiks, ka agrāk bija vienkāršāk, bet, kā tad bija – darījām tā, kā mums teica, biežāk realizējām citu radītās idejas, aizmirstot par savējām. Nenoliedzami, sekot ir vieglāk, nekā darīt un domāt pašam, turklāt daudzi pedagogi ir tieši no tās paaudzes, kas ir tendēta sekot paraugam un dzīvot kategorijās pareizs - nepareizs.

Lai gan mūsu skolā pēdējos gados ienācis maz jauno skolotāju, esmu novērojusi, ka jaunie tomēr ir vairāk gatavi eksperimentēt, un skolēniem tas ļoti patīk. Viņi ļoti novērtē to, ka skolotājs nestāv klases priekšā kā vienīgais visgudrais, bet kopā ar skolēniem dodas meklēšanas, izzināšanas un, jā, arī kļūdīšanās procesā.

Jāpiebilst arī, ka cilvēkiem gados nav viegli mainīties, taču ir dažādi piemēri, kad skolotāji, izmantojot arī sen pārbaudītas metodes, gūst panākumus, jo ļoti daudz ir atkarīgs tieši no personības. Nav vienas metodes vai formulas, kā mācīt bērnus, taču es teiktu, ka vislabākā mācīšanās ir tad, kad bērns pats nemaz nejūt, ka viņš mācās.

Šobrīd sabiedrībā izveidojusies muļķīga situācija – tiek uzskatīts, ka tas, cik daudz bērns spēs un pratīs, ir atkarīgs galvenokārt no skolas un skolotāja. Tā nebūt nav, arī vecākiem, ģimenei un citiem bērna līdzcilvēkiem ir būtiska loma. Šī situācija rada nepamatoti lielu spiedienu uz skolotāju, un tas nereti kavē jauniešus izvēlēties šo profesiju. Lai gan arī tas ir tikai cilvēcīgi, un jauniešiem to nevarētu pārmest. Taču rezultāts ir redzams daudzās Latvijas skolas, kurās trūkst pedagogu.

Tāpat aicinātu nedalīt pedagogus labos un ne tik labos. Nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi uz jautājumu – kāds ir labs pedagogs. No katra var kaut ko mācīties, taču galvenā mēraukla, manuprāt, ir patiesums un godīgums pret sevi un skolēniem. Es teiktu, ka labs pedagogs ir tāds, kurš visu laiku mācās arī pats un dara to ar prieku! Turklāt pedagogi ļoti daudz var mācīties arī no skolēniem – nereti viņiem dzīvē ir pareizāki uzsvari un apkārtējās pasaules uztvere. Viņi prot nesatraukties par sīkumiem un neraizēties par apkārtējo viedokli. Tas ir veselīgais egoisms, ko der aizgūt."