Pētījums: 'bēbīšu valoda' ir universāla un mazuļiem patīk, ja ar viņiem runā tieši

Ne viena vien mamma vai tētis, aprūpējot, spēlējoties, runājot vai vienkārši pavadot laiku kopā ar savu zīdaini, izmanto maigāku vai izteiktāku balss tembru, īpašus mīļvārdiņus un ucināšanu. Nupat pabeigtā starptautiskā pētījumā atklājies, ka zīdaiņiem un mazuļiem patīk un viņi dod priekšroku, ja ar viņiem komunicē īpašā valodā, nevis kā ar pieaugušajiem.

"The ManyBabies Project" apvienība, kurā sadarbojas pētnieki no tādām universitātēm kā Stenfordas, Prinstonas universitātes ASV un Britu Kolumbijas universitāte Kanādā, pētot bērnu attīstības psiholoģiju, nesen atklājuši, ka mazuļi no dažādām pasaules kultūrām dod priekšroku uz bērnu vērstai runai (infant-directed speech – IDS), uz pieaugušo vērstai runai (adult-directed speech – ADS) izvirzoties otrajā lomā. Turklāt uz bērnu vērstā runa pielīdzināma tā sauktajai "bēbīšu valodai", kad pieaugušie komunikācijā ar zīdaini, mazuli vai mazu bērnu izmanto deminutīvus, maina balss intonācijas uz pārspīlēti priecīgām, lietojot bērna izdomātus vārdus, nevis pareizus valodas ekvivalentus u.tml. Iegūtie rezultāti ļāvuši arī secināt, ka "bēbīšu valoda" ir universāla neatkarīgi no tā, kādā valodā komunicē mamma vai tētis ar savu mazuli.

Pētījumā ar vecāku gādību piedalījušies 2329 zīdaiņi/mazuļi no 16 valstīm, lai izpētītu, cik lielā mērā bērni signalizē, ka viņiem patīk, ka vecāki ar tiem sarunājas tieši vērstā komunikācijā un t.s. "bēbīšu valodā", un tā rezultāti publicēti žurnālā "Advances in Methods and Practices in Psychological Science" marta vidū. Viens no pētījuma vadītājiem, attīstības psihologs un Stenfordas universitātes Valodu un izziņu spēju laboratorijas vadītājiem Maikls Frenks universitātes publikācijā izteicies, ka vecākus bieži vien nosoda un aicina nerunāt "bēbīšu valodā", – kā pamācīt griboši tuvinieki, tā dažādu nozaru speciālisti. "Pētījuma rezultāti gan liecina, ka šāda runas maniere un komunikācija patiesībā ir lielisks veids, kā darboties ar savu mazuli, jo viņiem tas vienkārši patīk un parāda: "Šie vārdi ir domāti tieši tev!", par secināto vēsta attīstības psihologs Frenks.

Foto: Shutterstock

Pētījumā, lai noteiktu zīdaiņu/mazuļu preferences, izmantotas trīs metodes datu iegūšanai – galvas kustības, acu kustības un centrālā fiksācija. Lai iegūtu pēc iespējas dažādākas reakcijas un novērojumus, pētījumā piedalījušies zīdaiņi un mazuļi vecumā no trim līdz 15 mēnešiem, bet norise veikta dažādās laboratorijās visā pasaulē – Austrālijā, Āzijā, Eiropā, Ziemeļamerikā, bet pētījums vēl turpinās Āfrikā un Dienvidamerikā. Pētījums izvērsts tik plašs, jo zinātnieki vēlējušies redzēt, vai mazuļu preferences atšķiras dažādās vidēs un kultūrās.

Ievāktie dati ļāvuši secināt, ka mazuļi patiesi dod priekšroku uz bērnu vērstai runai. Turklāt tas papildina 2017. gadā veiktu pētījumu par to, ka mātes intuitīvi maina balss tembru no pieaugušo runas uz "bēbīšu valodu", kad runā ar maziem bērniem, norādīts vietnē "Psychology Today". Jau pieminētajā pētījumā atklājies, ka, zīdainim kļūstot vecākam, viņš atpazīst brīžus, kad ar viņu runā, un runātāju meklē ar acīm, kā arī pavēršot galvu skaņas virzienā, fiksējot acu skatu un galvas kustības ilgāku laika sprīdi.

Tāpēc, ja ar savu gadu veco mazuli esi radis runāt "bēbīšu valodā" – zini, ka tavam mazulim tas patīk. Tomēr ar uz bērnu vērsto runu nevajadzētu pārspīlēt, jo, bērnam pieaugot, ar viņu tik tiešām ir jāsāk runāt kā ar pieaugušo. Zemāk atradīsi apkopojumu ar rakstiem no "Cāļa" arhīva, kurā apspriests ne tikai tas, vai ar mazuļiem nepieciešams runāt "bēbīšu valodā", bet arī tas, kā kāpēc nepareizā runāšana var kavēt bērna valodas attīstību.