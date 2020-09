Piecas lietas laulāto uzvedībā, kas noved pie šķiršanās

Statistika ir nepielūdzama, un par ierastu iznākumu kļūst tas, ka pēc ilgām laulāto nesaskaņām seko šķiršanās. Nereti par to, ka pāra savstarpējās attiecības dodas šķiršanās virzienā, var liecināt uzvedības modelis, no kura cieš abas puses. Kas ir tie sarkanie karodziņi laulāto uzvedībā, kas ar laiku var novest pie attiecību iziršanas?

Iedīgļi tam, ka gaidāma šķiršanās, ierasti rodas tad, kad kāds no pāra sāpinājis otru vai sagrāvis ekspektācijas. Ja problēmas netiek apzinātas, tās samilst aizvien lielākā problēmā, kas noved laulātos līdz izvēlei šķirties. Psihoterapeite un pāru terapeite Sūzena Pīsa-Gaduā vietnē "Psychology Today" skaidro gadiem praksē novēroto, ka pāru attiecībās bieži vien ieviešas konkrēti uzvedības modeļi, kas noved pie lejupejošas spirāles, kuras iznākums ir šķiršanās. Lūk, psihoterapeites ieskicētās piecas uzvedības īpatnības, kas laulības kuģi ievirza šķiršanās trajektorijā!

Pāris nesadarbojas un strādā 'viens pret otru'

Nestabilu laulību var radīt tas, ka viens vai otrs (reizēm pat abi) partneri gadiem jūtas aizvainoti par otra rīcību. Reizēm savstarpējās attiecības kļūst par neapzinātu polarizēšanu – katrs no laulātajiem domā, ka otram vajag mainīties un līdzināties viņam. "Klasiskie piemēri ir "tērētājs un taupīgais" vai "emocionālais pret intelektuālo"," norāda psihoterapeite.

Ir pāri, kuriem ir teju neiespējami rast kopsaucēju, kas apmierinātu abas puses. Un nav runas par vienu vai divām nesaskaņām – nereti tie pāri, kas nespēj sadarboties, kopsaucēju nevar atrast nevienā situācijā.

Tavā laulībā ir šāds modelis, ja:

viens otram mēdzat teikt frāzes "viņš/-a vienmēr" vai "viņa/-š nekad", kas partneri liek uzskatīt par opozicionāru;

jums atkal un atkal ir viens un tas pats strīds bez atrisinājuma vai kompromisa, kas liecina par polarizāciju;

uz riņķi stāsti vienu un to pašu stāstu, kā partneris tev dara pāri emocionāli.

Risinājums: strādā vairāk pie tā, lai saprastu partnera perspektīvu, kā arī esi pretimnākošs, lai rastu kopsaucēju.

Jūs nerunājat par savām vajadzībām un jūtām

Nereti mēdz būt tā, ka par nesaskaņām laulībā sieva stāstīs tuvākajai draudzenei, bet vīram – pasarg' dievs, nē! Vai arī vīrs atsakās problēmas redzēt un nerunā par tām vispār. Zem katras partnera kritizēšanas vienā vai otrā pusē slēpjas jūtas un vajadzības. Dusmošanās par to, ka vīrs nekad nepalīdz mājas solī, zem sevis slēpj sajūtu, ka neesi respektēts vai esi nenovērtēts partneris, kas nozīmē vajadzību būt atbalstītam un saņemt palīdzību.

Ja ir grūti ar savu partneri runāt par jūtām un vajadzībām, pie tā ir jāstrādā, lai to mainītu. Atklāti pasaki, ka nepieciešama palīdzība vai atbalsts. Protams, pat šķietami vissaskanīgākie pāri neprot lasīt viens otra domas, taču vajadzības var nolasīt, ja ir uztrenēta acs. Tas, ka attiecībās katram ir savas vajadzības, nav problēma. Problēma ir tajā, kā mēs ar tām apejamies un cik izaicinoši ir tās piepildīt, norāda psihoterapeite.

Pāriem ir jārunā par to, kas patīk vai nepatīk, kā arī par to, kā katrs jūtas attiecībās. Ir vērts uzdot šos jautājumus, jo maldīgs ir priekšstats, ka partneris zina vairāk. Pāriem, kas sadzird viens otru, kopdzīve rit veiksmīgāk. Teikuma sākšana ar kritiku nenoliedzami novedīs otru pusi pie aizstāvēšanās stāvokļa ieņemšanas. Tāpēc vērts sākt sakāmo ar lūgumu, kuru otra puse visbiežāk arī izpildīs.

Laulībā ieviesies šāds modelis, ja:

teikumi sākas ar vārdiem: "Tev vajadzētu…", "Kāpēc tu nevari…", "Kāpēc tu tā izdarīji?" (jebkas kritisks vai uzbrūkošs);

tu lielākoties esi viegli aizvainots par laulātā rīcību;

tu bieži domā par to, ka partnerim vajadzētu zināt, kas tevi aizvaino, vai to, ka partneris neredz tavas vajadzības.

Risinājums: iemācies jaunas frāzes un sāc teikumus ar lūgumu, piemēram, "Vai vari man palīdzēt…" vai "Kā būtu, ja mēs…". Partneris jutīsies iekļauts katru reizi, kad "tu" vietā izmantosi "mēs". Saudzīgi pasaki uzreiz, ka partnera rīcība tevi neapmierina. Emociju paturēšana sevī un ļaušana negatīvajām emocijām augt augumā tikai novedīs pie tā, ka burbulis plīsīs un sekos strīds.

Pāris pārstāj kopā pavadīt laiku

"Kad laulātais pāris kļūst par diviem kuģiem, kas naktī viens otram pabrauc garām, vai kļūst acīm redzams, ka viens otram vairs nepatīk, kalns, kurā jāuzkāpj, lai atkal satuvinātos, kļūst aizvien stāvāks," izsakās Pīsa-Gaduā. Bieži vien neatrisinātais kaitē attiecībām, bet noraidījums kopīgai laika pavadīšanai noved pie novēršanās vienam no otra. Saprotams ir tas, ka lielākoties personas izvairās iztirzāt sāpes un aizvainojumu, labprātāk iesaistoties nekonkrētās noraidījuma frāžu apmaiņās, lai tikai neskatītos viens otram acīs. Psihoterapeite gan norāda, ka ir iespējams no šīs stigmas izkļūt, ja vien pāris mainās un ir pietiekami drosmīgi, lai stātos problēmai pretī un to pārvarētu.

Šis modelis ieviesies attiecībās, ja:

tu vairs nevēlies pavadīt tik daudz laika ar mīļoto, kā agrāk;

tu pieturies pie tā, ka vieglāk ir ignorēt neizbēgamo strīdu;

Tu saproti, ka abi esat pretējos virzienos peldoši kuģi.

Risinājums: jūtot, ka starp partneriem ieviesusies aiza – iejaucies. Liec partnerim saprast, ka vēlies atkal satuvināties, un sper vajadzīgos soļus šajā virzienā. Ja nepieciešams, palīdzību var meklēt pie pāru terapeita, jo ne vienmēr risinājumu var izdoties atrast paša spēkiem.

Risinājums nesaskaņām attiecībās atrodas ārpus laulības

Solis pretī tam, ka risinājums nesaskaņām attiecībās tiek meklēts ārpus laulības, ir zīme tam, ka laulātie atsvešinās. "Dažiem risinājums nelaimīgai laulībai ir tikt pēc iespējas ātrāk no tās ārā un virzīties uz priekšu, veidojot attiecības ar kādu citu," paskaidro psihoterapeite. Ir cilvēki, kas no laulības izrakstās emocionāli, un to atstāj bez fiziskas pamešanas. Citi fokusējas uz visu citu – bērniem, karjeru, draugiem. Mēdz būt situācijas, ka pāris izlemj par labu bērna radīšanai tikai, lai izbēgtu no problēmām, kas valda savstarpējās attiecībās. Bet ir tādi, kuri nonāk atkarību valgos vai tieši pretēji – pastiprināti sevi nodarbina fiziskajās aktivitātēs.

Šāds modelis ir ieviesies laulībās, ja:

tu sapņo acīm vaļā, kā būtu, ja atkal būtu neprecēts vai attiecībās ar kādu citu;

tu uzņemies vairāk pienākumu darbā, aizmirsties hobijā, lielākoties esi ārpus mājām vai piezagusies atkarība no alkohola, ēdiena, TV skatīšanās utt.;

tu ieslēdz "romānam gatavs" režīmu, sākot emocionālu dēku ar kādu.

Risinājums: bēgšana vai sāpju ignorēšana problēmu nepazudina. Tieši pretēji – tas visu var padarīt ļaunāku. Pievērsies tam, ka pie attiecībām strādāsi. Ja ir lietas, ko vari darīt, lai situāciju vērstu par labu, dari to. Taču, ja esi sapratis, ka laulību vairs nevari turpināt, esi godīgs pret partneri un pret sevi, sperot saudzīgus soļus, lai abi varat virzīties dzīvē uz priekšu.

Pāris nemeklē palīdzību

Psihoterapeiti un pāru terapeiti bieži vien savos padomos norāda, ka pāriem grūtības attiecībās var palīdzēt pārvarēt tieši palīdzības meklēšana no malas. Daudzi pāri, kuri izlemj par labu laulības šķiršanai, nemeklē profesionāļa palīdzību vai arī dara to novēloti. "Ļaut paiet laikam, cerot, ka viss kļūs labāk, nav laba stratēģija," paskaidro Pīsa-Gaduā. Nevajag gaidīt līdz brīdim, kad laulībā ir tik dziļa krīze, kurai galu neredzat. Terapija, pāru terapeits vai mediācija var izmainīt attiecības un palīdzēt abām pusēm sadzīt, lai laulību nenorakstītu.

Šis ir ieviesies laulībā, ja:

jūs labāk šķiraties, nekā ejat pie pāru terapeita;

tu sev centies iestāstīt, ka viss kļūs labāk, kad notiks – kaut kas… Atkal un atkal;

jūsu attiecības ir krīzē.

Risinājums: Meklē palīdzību un profesionāļa atbalstu, kad tas iespējams. Ir pietiekami daudz resursu gan literatūrā, gan internetā, kas palīdzēs virzīties līdz tam, ka sadūšosieties meklēt palīdzību. Vajag atvērt prātu un pieņemt labāko lēmumu jūsu laulībai, ja to vēl nevēlaties norakstīt.