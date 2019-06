Piecas pazīmes, kas liecina – bērns iedragā tavas attiecības ar mīļoto

Bērna piedzimšana ir liels notikums jauno vecāku dzīvēs, kas uz visiem laikiem mainīs ne tikai viņu ikdienu, bet arī savstarpējās attiecības. Ir pāri, kurus attiecības pēc bērna ienākšanas ģimenē uzlabojas, bet ir arī tādi jaunie vecāki, kuri jūt, ka lēnām zaudē saikni viens ar otru un, audzinot atvasi, ir aizmirsuši, kā ir būt ne tikai par mammu un tēti, bet arī par mīļoto.

Jaunajiem vecākiem gaidību periodā bieži vien tiek teikts, ka bērniņa ienākšana ģimenē būs labākais, kas ar viņiem noticis, un tas beidzot viņus padarīs par īstu ģimeni. Iespējams, kādas no šīm lietām jaunie cilvēki paši uzlūko kā svētāko patiesību. Varbūt viņi domā, ka bērns palīdzēs pārvarēt visas nesaskaņas. Taču nereti gadās tā, ka, mazulim piedzimstot, visas šīs pozitīvās gaidas un solījumi pēkšņi pagaist. Jaunā ģimene pieredz negulētas naktis, raudošu bērnu, strīdus un citas negācijas.

Piecu bērnu māmiņa, psiholoģe un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste "Simtgades māmiņu kongresā" atklāja, ka būs brīži, kad visi iepriekš minētie pozitīvie aspekti piepildīsies, taču tikpat daudz būs arī to brīžu, kad jaunā māmiņa un tētis būs pārguruši, miegaini un domās: "Kāpēc mums to bērnu vajadzēja?" "Jūsu dzīves galerijā būs dažādas bildes, gan tās skaistās, kurās, bērniņam acīs skatoties, teiksiet, cik jūs esat laimīgi, gan tādi brīži, kad jūs vienkārši būsiet parasti, izsīkuši vecāki."

Ir skaidrs, ka bērna piedzimšana maina ne tikai mātes un tēva ikdienu, bet arī viņu abpusējās attiecības, piemēram, samazinās intimitātes biežums, resursi – laiks un nauda, kā arī zūd kontrole par dzīvi. Kas vēl mainās pāra attiecībās pēc bērna piedzimšanas lasi šajā rakstā.

Iespējams, arī tu jūti, ka attiecības ar mīļoto pēc bērna piedzimšanas ir mainījušas uz negatīvo pusi. Portāls "Fatherly" min piecas pazīmes, kas liecina, ka bērns iedragā tavas attiecības ar otro pusīti. Taču pie tā, ka ir mainījusies tava laulība nekādā gadījumā nevajadzētu vainot bērnu, jo mēs, vecāki, esam tie, kas audzina savas atvases, līdz ar to daļa vainas šajā situācijā ir jāuzņemas arī mums pašiem.

Tev ikdienā nepietiek laika mīļotajam cilvēkam

Ja tu visu savu laiku veltīsi bērnu audzināšanai, cik daudz minūšu vai stundu dienas beigās tev atliks sev pašai vai mīļotajam cilvēkam? Ļoti maz. Iespējams, laika trūkums ir iesmesls, kāpēc jūsu attiecības pasliktinās. Kā tu vari sagaidīt mīlošas un saprotošas attiecības ar kādu, ar kur nepavadi kopā laiku, neapjautājies, kā viņam klājas un kā viņš jūtas? Tev ir jāiemācās uz brīdi apstāties, atskatīties uz saviem plāniem un padomāt, kurā dienas daļā tu vari atvēlēt kaut pāris minūtes laika kam citam, piemēram, attiecību nostiprināšanai ar otro pusīti.

Iespējams, tu vari uz visu dienu atdod bērnu vecākiem, vai varbūt kaut no rīta uz pāris stundām mazos var pieskatīt kaimiņiene, kurai tu uzticies. Tāpat vērtīgi būs padomāt arī par to, cik aizņemta ir tava ikdiena ar bērnu. Tu esi viena no tām mammām, kas katru dienu kopā ar mazo iet uz dažādiem pulciņiem un iesaistās daudzās aktivitātēs? Tas ir lieliski, ja spēj to sabalansēt ar sievas lomu. Taču, ja šajā sfērā rodas problēmas, tad, iespējams, jāpadomā, no kurām aktivitātēm ir vērts atsacīties, lai atgūtu kaisli un romantiku padzisušajās attiecībās.

Atvases ir daļa no visām tavām ikdienas rutīnām

Vai bērni ir tev līdzās, kad tu mazgā zobus, ierāpies gultā pie mīļotā vai dodies uz tualeti? Esam atraduši problēmu sakni. Ir skaidrs, ka vismaz sākotnēji bērni būs visur, kur tu pagriezīsies, taču, ja viņi stājas ceļā arī brīžos, kad tu centies kaut uz brīdi izveidot intīmo tuvību ar partneri, tad tas var izveidot robu tavās attiecībās ar mīļoto.

Lai atrisinātu šo problēmu, vecākiem ir jāpārrunā privātuma politika mājās. Iespējams, ir pēdējais brīdis sākt mazulim mācīt gulēt pašam savā gultiņā. Te atradīsi četrus vienkāršu padomus, kā to īstenot. Zande reiz diskusijā vecākiem ir teikusi, ka gulēt savā gultiņā bērnam jāmāca tikai tad, ja vecākiem tiešām ir apnicis, ka mazais guļ viņiem blakus, un viņi ir gatavi veltīt tam pacietību un laiku. "Tas nebūt nav viegls darbs, tāpēc ir svarīgi, lai vecākiem bērna negulēšana savā gultiņā jau būtu "līdz brošai"," viņa smej.