Piecas pazīmes, kas liecina – diendusā bērnu vari vairs nelikt čučēt

Diendusa bērnam nāks par labu pat tad, kad viņš sācis skolas gaitas. Taču dažreiz vecāki pārāk uzstājīgi piespiež bērnu gulēt, pat tad, kad viņš jau pilnībā varētu iztikt bez dienas miega. Kā saprast, ka diendusa bērnam vairs nav obligāta? Pastāv vairākas pazīmes, pēc kurām to var atpazīt. Ja tu, iepazīstoties ar šīm pazīmēm, tās vari attiecināt uz savu bērnu, tavs mazulis ir izaudzis, un viņam vairs nav nepieciešama regulāra atpūta dienas laikā.

Speciālisti portāla "Ihappymama" skaidro šīs pazīmes un sniedz padomus, kā bezsāpīgāk atteikties no diendusas gulēšanas.

Tu, kā parasti, mazuli noliki gultā, bet 40 līdz 50 minūšu laikā viņš tā arī nav iemidzis. Bērns knosās, grib celties, visu laiku saka, ka negrib gulēt. Samierinies – dienas miegs viņam vairs nav nepieciešams.

Bērns pa dienu ir pagulējis, bet vakarā nespēj iemigt paredzētajā laikā un nomodā ir vēl pusotru, divas stundas (tas ir laiks, kuru viņš pavadījis, guļam diendusu). Tas nozīmē, ka organisms jau ir "pārlieku atpūties" un cenšas atjaunot miega līdzsvaru. Labāk, lai bērns ciešā miegā guļ pa nakti, nekā ar varu – pa dienu.

Pamēģini eksperimenta veidā dažas dienas atteikties no diendusas. Ja, tuvojoties pulksten 19, bērns kļūst miegains un noguris, acīmredzot, dienas miegs viņam vēl ir nepieciešams. Bet, ja bērns gribēs iemigt tajā pašā laikā, kad parasti liec viņu gulēt uz nakti, un viņš nogulēs 10 līdz 12 stundas, kas ir vidējā norma, tātad, viņš pilnībā ir gatavs atteikties no gulēšanas pa dienu un pielāgojas "pieaugušo" režīmam.

Paseko līdzi bērnam transportā: ja brauciena laikā automašīnā vai autobusā bērns pa dienu kļūst miegains, tātad, vēl ir par agru atteikties no diendusas. Spēja palikt aktīvam transportlīdzeklī, kas šūpo, arī ir svarīga pazīme, ka bērns pieaug.

Ja bērns apmeklē bērnudārzu, pavaicā audzinātājai, kā viņš guļ tā dēvētajā "klusajā stundā". Mazulim audzinātāja ir autoritāte, un ja jau ilgāku laiku viņai neizdodas bērnu nolikt gulēt diendusā, pienācis laiks pakāpeniski atteikties no šāda veida atpūtas. Bērnam vienkārši šī "klusā stunda" vairs nav nepieciešama.

Kā vieglāk atteikties no diendusas? Daži padomi

Atteikšanās no diendusas jānotiek pēc trīs gadu vecuma, pie nosacījuma, ja bērnam tas patiešām vairs nav nepieciešams, jo ir arī gana daudz speciālistu, kas atpūtu dienas laikā rekomendē pat pieaugušajiem. Līdz trīs gadu vecumam dienas miegs bērnam ir nepieciešams par simts procentiem – visiem bērniem. Taču bērna organismam ir jāpierod pie jaunā režīma. Tāpēc sāc ar divām vai trim dienām nedēļā, kad diendusa izpaliek.

Atteikšanās no miega nenozīmē atteikšanos no atpūtas. Bērnam ir nepieciešams laiks atpūsties: paguli viņam blakus kādu pusstundiņu ar grāmatiņu vai vienkārši parunājaties. Šajā laikā ir jāatsakās no gadžetiem un televizora skatīšanās. Nevajag bērnu pārlieku noslogot ar "pieaugušo" grafiku: ja kādudien viņš tomēr izrādījis vēlmi pagulēt pa dienu, tad piedāvā šādu iespēju. Slimošanas vai aktīvos mācību/fizisko slodžu periodos dienas miegu nevajadzētu atcelt.

Zemāk atradīsi portāla "Cālis" rakstus no arhīva par to, cik svarīga ir diendusa konkrētos vecumposmos, kā veiksmīgāk bērnu pierunāt iet pačučēt pa dienu un arī kā pareizāk sākt atteikšanos no gulēšanas pa dienu.