Piecgadīgais puisēns, kurš zaudēja savu brālīti. Psihoterapijas aizkulises

Bērns nebūs tas, kurš sēdēs pretī un stāstīs par saviem pārdzīvojumiem. Viņš vispār netaisās sēdēt – te ir jauni apstākļi, cita vide, liela istaba ar spēļu mantām un visu ko interesantu. Ir nepazīstama tante…

Pieaugušais zina, ka viņam būs pašam no sevis kaut kas jāiegulda terapijā. Viņš vēlas, lai kļūtu vieglāk. Pieaugušais stāsta par izmaiņām, kas notiek viņā, apmeklējot terapiju, sniedz atpakaļsaiti – kļūst vieglāk vai atkal rādījies briesmīgs sapnis, vakar sevi noķēris pie domas, ka pāris stundu nav iedomājies par notikušo…

Bērns par to nerunā. Piecgadīgs bērns neanalizē savu stāvokli, vismaz ne ar psihologu. Viņš var pastāstīt par to, kas ar viņu noticis, bet var arī to nedarīt. Jāierauga, jāsaprot, jāsajūt. Bet tā gribas zināt, kas notiek viņa dvēselē.

Lūk, gadījums no terapeita pieredzes.

Ģimene

Foto: Pexels.com



Pie manis atnāca ģimene. Mamma, tētis un piecgadīgs puisēns. Pirms dažiem mēnešiem negadījumā bija gājis bojā viņa mazais brālītis. Mamma lūdza palīdzēt dēlam, jo viņam pēc tam bija sākušās bailes, kaprīzes, pasliktinājās miegs, viņš jautāja par brālīti un runāja par nāvi… Sieviete pati pagaidām nevēlējās apmeklēt terapeitu, jo nebija gatava šķirties no savām sāpēm. Tajā pašā laikā viņa vēlējās piedalīties tikšanās reizēs ar dēlu, tāpat arī tēvs.