Pieci iemesli, kāpēc lasīt grāmatas kopā ar bērnu

Lasītprasmes apgūšana ir viens no lielākajiem attīstības lēcieniem bērna dzīvē – tiklīdz mazais ķipars spēj savirknēt burtus un izprast, ka tie veido vārdus, paveras plašas iespējas saprast visu, kas rakstīts ne tikai reklāmu stendos un izkārtnēs, bet arī grāmatās. Taču mīlestība pret lasīšanu un grāmatu pasaules izzināšanu bērnā ir jāveicina – tam viens no lielākajiem atbalstiem ir tieši vecāki.

Protams, bērnam ir svarīgi mācēt lasīt patstāvīgi, lai nostabilizētu lasīšanas spējas. Taču nebūt ne peļama nav doma par to, ka vecāki lasa grāmatas kopā ar bērnu. Lūk, pieci iemesli, kāpēc vecākiem lasīt grāmatas kopā ar bērniem, iedvesmojoties no vietnes "Very Well Family"!

Tas iedrošina mīlēt grāmatas



Ja lasīšana būs regulāra jūsu ģimenes sastāvdaļa, tā kļūs par tikpat normālu nodarbi, kā vakariņošana kopā pie viena galda vai kopīga televizora skatīšanās. Jo vairāk bērns lasa kopā ar kādu no vecākiem, kā arī redz vecākus lasām pašus, jo lielāka iespējamība, ka bērnam pašam patiks lasīt grāmatas. Kultivējot lasīšanu kā tīkamu laika pavadīšanu, lasot kopā ar bērnu, tu bērnā ieaudzini lielisku ieradumu!



Vairāk laika grāmatām, mazāk ekrāniem



Tiklīdz laiks lasīšanai kļūs par ikdienas sastāvdaļu, dabiski bērns pavadīs aizvien mazāk laika pie ekrānierīcēm, kas ir viens no mūsdienu lielākajiem biediem tieši bērnu vidū. Vecāki ir tie, kas var audzināt savas atvases tā, lai tajos brīžos, kad bērns tiešām pavada laiku pie viedtālruņa vai datora, patērētu izglītojošu saturu. Liec bērnam pašam izplānot, kā viņš pavadīs brīvās stundas dienā – tā arī ir vērtīga un noderīga prasme – līdztekus neaizmirstot par grāmatu lasīšanu.



Pavadiet laiku kopā, stiprinot attiecības



Kopīga lasīšana ir labs veids, kā satuvināties ar bērnu. Brīdī, kad abi lasīsiet vienu un to pašu grāmatu, ne tikai izveidosies tuva saikne, bet varēsiet arī pārrunāt savu reakciju un izpratni par izlasīto. Tas motivēs bērnu vairāk pievērst uzmanību lasītā teksta jēgai, formēt savu viedokli, kā arī spēt to izteikt.



Kopīga lasīšana skaļi ir vērtīga prasme



Pieaugot bērna lasītprasmei, ir svarīgi arī ik pa laikam kādu rindkopu izlasīt skaļā balsī. Tas ne tikai veicina bērna pašapziņu un ļauj pierast pie priekšālasīšanas citiem, bet arī trenēties tam, ka lasīt skaļi nāksies arī skolā. Skaļa lasīšana palīdz bērnam uzlabot vārdu izrunu, papildina vārdu krājumu, kā arī rosina izprast stāsta, ko bērns izlasījis, dziļāku nozīmi.



Tas ir jautri



Pat ja esi pieaugušais, tas nenozīmē, ka nevari izbaudīt bērnu grāmatu prieku – kuram gan nav likuši sasmieties Maskačkas runājošie suņi, Harija Potera nedarbi vai Vinnija Pūka sulīgie izteicieni. Viens no lielākajiem kopīgas lasīšanas ieguvumiem – tas vienkārši ir jautri! Turklāt kopīga prieka gūšana ne tikai satuvina vecāku ar bērnu konkrētajā mirklī, bet arī palielina iespēju, ka bērns izaugs par priecīgu un laimīgu pieaugušo.

