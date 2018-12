Pieci ieteikumi, kā nepārtērēties, gādājot Ziemassvētku dāvanas ģimenei

Viena no neatņemamām Ziemassvētku tradīcijām daudzās ģimenēs ir dāvanu pasniegšana. Kaut bērni domā, ka tās zem eglītes noliek Ziemassvētku vecītis, mums ir zināms, bez kuriem "rūķiem" viņam šis darbiņš nekad neizdotos. Nereti mēs gribam apdāvinām visus, sākot no ģimenes locekļiem līdz draugiem. Šādi tēriņi ātri vien iztukšo tavu bankas kontu. Iedvesmojoties no portāla "Fatherly", piedāvājam ieteikumus, kas palīdzēs sagādāt lieliskas dāvanas tā, lai pēc tam makā nesvilpotu vējš.

Dāvanu gādāšana cilvēkiem asociējas ar dažādām sajūtām – viens šo procesu izbauda, bet citam šis darbs sagādā milzu galvassāpes. Lai kādas sajūtas tevi pārņemtu, domājot par dāvanu iegādi, viens ir skaidrs – tie būs papildu izdevumi. Kāds tētis portālam "Fatherly" atzīst: "Svētku laikā man ir tendence pārtērēties." Viņš portālam lūdz ieteikumus, kā izvairīties no šīs tik daudziem aktuālās svētku laika problēmas, kas sagādā liekas galvassāpes un stresu nākamajā mēnesī. Lūk, vairāki ieteikumi! Ieplāno, cik daudz naudas tiks atvēlēts dāvanu iegādei Plānošana ir visa pamatā, arī dāvanu iegādei. Pirms cēlsirdīgi izpildīt visu draugu un ģimenes locekļu kvēlākās Ziemassvētku vēlēšanās, padomā, cik daudz naudas tu esi gatavs un vari atvēlēt katram, kuru šajos svētkos vēlies apdāvināt. Tad, balsoties uz šo summu, izvēlies dāvanas. Ja tavs esošais budžets nespēj apmierināt draugu un radu izteiktās dāvanu vēlmes, tad turpini vaicāt, ko viņi vēlētos šajos svētkos saņemt, iespējams, kāda no vēlmēm būs tev pa kabatai. Sāc iepirkties jau laikus Ir cilvēkiem, kuri laika trūkuma vai citu apsvērumu dēļ dāvanu iegādi atstāj uz pēdējo brīdi. Dažkārt tas ievelkas līdz par 24. decembra pēcpusdienai. Kaut adrenalīns, kuru saņem, cenšoties stundas laikā iegādāties piecas dāvanas saviem ģimenes locekļiem, var šķist aizraujošs, stresa un laika trūkuma ietekmē tu vari izvēlēties dāvanas, kas maksā krietni vairāk, nekā bija plānots. Tāpēc sāc domāt par dāvanām jau laicīgi! Tas tev palīdzēs nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu – nodrošinās arī vairāk laika, lai atrastu cenas ziņā visizdevīgāko piedāvājumu, un ļaus iegādāties tieši to, ko tavi mīļie tik ļoti kāroja. Šo ieteikumi ir ņēmuši vērā daudzi, to ir sapratuši arī veikalu tīkli. Tāpēc viņi ievieš dažādas atlaides un īpašos piedāvājumus jau novembrī, kad šķietami trakais dāvanu drudzis vēl nav sācies. Tāpat laicīga dāvanu iegāde tev palīdzēs ietaupīt laiku, pacietību un nogurdinošo stāvēšanu garajās rindās. Ja būsi iegādājies dāvanas jau pāris nedēļas pirms Ziemassvētkiem, tad svētkus varēsi sagaidīt bez lieka stresa un pārdzīvojuma. Foto: Code 20520/Scanpix/LETA Esi uzmanīgs, pērkot dāvanu kartes Daudzi cilvēki kā Ziemassvētku dāvanu saviem mīļajiem izvēlas dāvanu karti, un tam ir pamatots iemesls – iegāde neprasa daudz laika, bet garantē iespēju saņēmējam izvēlēties sev tīkamāko. Taču, lai cik pateicīga šī dāvana varētu likties, tā iedzen dāvinātāju strupceļā. Uz dāvanu kartes tiek norādīta summa, par kuru tā tika iegādāta, tas nozīmē, ka saņēmējs zinās, cik daudz naudas tu esi iztērējis tās iegādei. Šis fakts daudziem liek iztērēt vairāk naudas, nekā viņi būtu iztērējuši, iegādājoties kādu citu dāvanu, uz kuras nebūtu norādīta tās cena. Lai neiekristu šajā slazdā, portāls iesaka atteikties no dāvanu karšu iegādes un pielikt pūliņus, lai padomātu par kādu personiskāku iepriecinājumu. Apziņa, ka esi veltījis laiku un izdomu, lai iegādātos dāvanu, tās saņēmējam sagādās papildu prieku, bet tev – gandarījumu par padarīto. Pārrunā dāvanu budžetu arī ar citiem Katrs no mums vismaz vienu reizi ir nonācis situācijā, kad esam nopirkuši mazu simbolisku dāvaniņu, bet pretī saņemam ko daudzreiz dārgāku un vērtīgāku. Jāatzīst, ka šādās situācijās prieku nereti aizstāj pašpārmetumi par nepareizas dāvanas izvēli. Lai izvairītos no šādām situācijām, kopā ar draugiem un ģimenes locekļiem apspriediet dāvanu cenu limitu. Piemēram, vienojieties ar vīru, ka šogad dāvanas viens otram iegādāsieties 10, 15 vai 20 eiro vērtībā, ne vairāk, ne mazāk. Līdzīgi vari rīkoties arī ar draugiem. Tāpat vienmēr var vienoties arī par to, ka dāvanas šogad viens otram nepirksiet, tā vietā dosieties kopīgi iedzert kafiju, paslidot vai kā citādi pavadīt laiku. Atceries, ka tavs laiks ir vērtīgākā dāvana, kādu tu vari pasniegt! Meklē dāvanas izpārdošanu laikā Viens no labākajiem veidiem, kā ietaupīt naudu, iegādājoties dāvanas, ir darīt to izpārdošanu laikā. Ja esi nolēmis kādam dāvināt jaunu t-kreklu vai džemperi, tad zini, ka to vislabāk ir iegādāties attiecīgās sezonas beigās, kad lielveikalus pārņem atlaižu bums. Taču, ja esi nolēmis dāvināt ko citu, tad vispirms atrodi veikalu, kurā šo preci var iegādāties, un tad seko līdzi, kad tajā parādās dažādas atlaides. Kā zināms, atsevišķos veikalos tās ir balstītas uz sezonalitāti, bet citos – uz attiecīgā veikala vadības izvēli. Tāpat neaizmirsti par 21. gadsimta priekšrocību – iepirkšanos internetā. Nereti tieši internetveikalos dažādas preces ir iespējams iegādāties par zemāku cenu nekā veikalos. Tāpēc pirms dāvanas iegādes apseko ne tikai iepirkšanās centrus, bet arī tīmekļa dzīles, kas, iespējams, tev pavērs lielisku iespēju, kā ietaupīt krietnu naudas summu. Bet, lai vai kad un kādas dāvanas tu izvēlētos iegādāties, atceries, ka Ziemassvētku patiesā vērtība nav zem eglītes paliktajām mantām, bet gan kopā būšanas priekam!