Pieci izplatītākie iemesli, kāpēc attiecībās samazinās intīmā tuvība

Gadiem ejot, attiecības var sākt buksēt. Pēkšņi kāds no riteņiem vairs negriežas tik ātri, kā iepriekš. Nereti tas, kas ar laiku attiecībās mainās, ir seksuālā intensitāte. Kaut iemesli, kāpēc samazinās intimitāte, var būt dažādi, laulības un seksa terapeite Marisa Nelsone atklāj, ka piecus no tiem viņai nākas dzirdēt īpaši bieži.

Viena no biežākajā sūdzībām no sievietēm un vīriešiem par attiecībām ir saistīta ar seksu. Ir laulības, kurās šķiet, ka tā ir par maz, bet ir tādas, kur sieva uzskata – viss, ko mīļotais grib ir sekss. Neskatoties uz to, kurā no šīm bedrēm esi iekritis tu, visam ir savs iemesls. Un, ja tu vēlies izrāpties no bedres sveiks un vesels, ir svarīgi saprast, kur meklējama problēmas sakne.

Iemesli, kāpēc intimitātes kuģis attiecībās var nepeld uz priekšu tik pārliecinoši un ātri kā iepriekš, ir dažādi – sākot no bioloģiskiem un medicīniskiem, beidzot ar emocionāliem. Portālā "Marriage" laulību un seksa terapeite atklāj piecus izplatītākos.

Problēmas attiecībās un neatrisināts aizvainojums

Šis ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc attiecībās var rasties problēmas ar seksuālo tuvību. Lai partneriem būtu vēlme nodoties kaisles pilniem brīžiem, svarīgi ir parūpēties par attiecību pamatu. Gan tev, gan partnerim ir jāspēj otram uzticēties, viņa klātbūtnē jājūtas droši un komfortabli. Ja šie attiecību pamati ir sašūpojušies, tad arī citas lietas, piemēram, seksualitāte var piedzīvot negatīvas izmaiņas.

Problēmas attiecībās, kuru dēļ intīmā tuvība nereti tiek nolikta otrajā plānā, var būt saistītas ar neatrisinātiem strīdiem, aizvainojumu vai pēkšņu apjausmu, ka tavi un partnera uzskati nozīmīgās tēmās, kā bērni, ienākumi un nākotne, krasi atšķiras. Šādas problēmas var radīt saiknes zudumu, kā rezultātā sekss kļūst par sen aizmirstu tuvības brīdi.

Laulību un seksa terapeite skaidro – attiecībās atkal uzvirmos kaisle tikai tad, ja tiks izrunātas esošās problēmas. Nevajadzētu aizmirst, ka lielākajai daļai sieviešu vēlme nodarboties ar seksu rodas tad, ja viņa jūtas vīrietim emocionāli tuva.

Stress un nogurums

Darbs, finansiālās grūtības, bērni, skola, attiecības ar vecākiem – šie ir tikai daži no faktoriem, kas var ietekmēt tavu stresa līmeni ikdienā. Kaut mazās devās stress ir veselīgs, palīdz mums saņemties un dažkārt pat mainīt ieradumus, ja ikdienā nespējam rasts atslodzes brīdi, stress var ietekmēt mūsu fizisko un garīgo veselību, kā arī attiecības ar tuvākajiem – draugiem, ģimeni un mīļoto.

Esot nemitīgā stresā, samazinās arī cilvēka vēlme būt intīmā kontaktā ar partneri. Ja tev šķiet, ka, iespējams, šis ir iemels, kāpēc sekss ir atstāts otrajā plānā, izlasi šo rakstu, kur atradīsi psiholoģes ieteikumus, kā sadzīvot ar stresu un ikdienā nedot tam varu.

Foto: Shutterstock

Neapmierinātība ar seksuālo dzīvi

Iespējams, tavās attiecības pēdējā laikā intimitātes brīžu kļuvis mazāk, jo viens no jums apzināti no tiem izvairās. Nelsone atklāj, ka izvairīšanās iemesli var būt dažādi, piemēram, partneris nespēj sniegt gaidīto baudu vai sekss kļuvis vienmuļš un garlaicīgs.

Šajā rakstā atradīsi, kādas ir sieviešu biežākās sūdzības par seksu. Varam pačukstēt, ka viena no tām ir nespēja gūt orgasmu.

Padomu rakstos vairākkārt tiek pieminēts, ka veiksmīgu attiecību atslēga ir komunikācija, un ne velti. Ja jūti, ka tavās attiecībās intīmie brīži vairs nav tik bieži, kaislīgi vai mīlestība pilni kā iepriekš, atklāj to partnerim. Kā jau iepriekš tika minēts – tikai izrunājot problēmu un atrodot tās sakni, ir iespējams kaut ko mainīt.

Ir pāri, kas izvairās runāt par šādām tēmām, jo nevēlas otru aizskart, atklāj laulību un seksa terapeite. Viņa skaidro, ka šie cilvēki visbiežāk ir tendēti izvairīties no konfliktiem. Viņi nespēj pieņemt kriticismu un tāpēc izvairās to teikt arī citiem. Ja jūti, ka esi attiecībās ar šādu cilvēku, izrādi iniciatīvu un uzsāc sarunu pirmais.

Pašpārliecības trūkums

Mūsdienās, kad internetā, televīzijā un uz žurnālu vākiem gozējas slaidas modeles un vīrieši ar sešpakām un izteiktiem muskuļiem, aizvien vairāk cilvēku cieš no pašpārliecības trūkuma, jo nejūtas pārliecināti par savu ķermeni. Ja tavs partneris vienmēr vēlas mīlēties tumsā un zem segas, kā arī dažādos veidos cenšas piesegt savu kailo ķermeni, iespējams, viņam trūkst tik svarīgāks pārliecības, kas seksuālajā dzīvē spēlē lielu lomu. Tāpēc, ka cilvēkam nekad pašam nav paticis savs ķermenis, viņam ir grūti iedomāties, ka kāds cits to varētu iekārot. Nelsone piebilst – nereti šie cilvēki uzskata, ka viņi nav pelnījuši otra pieskārienus un glāstus, līdz nebūs sasnieguši savu sapņu augumu.

Uztraukums par savu sniegumu. Vai esmu gana labs?

Uztraukums par to, vai tavs sniegums intīmajās rotaļās ir gana labs un spēj apmierināt partneri, iet roku rokā ar pašpārliecību. Kaut biežāk par to satraucas vīrieši, arī sievietēm ir svarīgi apmierināt savu partneri. Gadījumā, ja netiek sasniegts vēlamais rezultāts, var sekot kauns un vilšanās no abu puses, kā rezultātā viens no partneriem var sākt izvairīties no tuvības, jo nevēlās šādas sajūtas piedzīvot atkārtoti. Tāpat pāris var nolemt vairs nenodarboties ar seksu, jo uzskata – to nav iespējams mainīt. Taču tā nav tiesa. Aprunājies ar savu partneri, atklāj viņam to, kā jūties, un kopīgiem spēkiem jūs atradīsies risinājumu. Iespējams, problēmas sakne ir tā, ka jūs seksa laikā esat kā ūdeni mutē ieņēmuši, līdz ar to nevienam no jums nav ne jausmas, ko otrs sagaida no šī tuvības brīža, kas viņam sagādā baudu, bet kas liek nepatikā saspringt. Kaut dažas no šīm lietām var uzminēt pēc partnera ķermeņa valodas, mutisks apstiprinājums nekad nenāks par ļaunu.